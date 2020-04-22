Дождались: Fortnite теперь доступна в Google Play

Стоило только рассказать о лучших играх для смартфона и привести в пример Fortnite, как наступило то, чего все давно ждали. Наконец-то Epic Games смогла договориться с Google и выпустить свой знаменитый боевик Fortnite в Google Play. Теперь игру можно скачать официально и не надо мучаться с установкой. Без сомнения это станет хорошей новостью для фанатов. С другой стороны, у них игра уже есть. Получается, кто же от этого выиграет? Epic Games, Google, кто-то еще? На самом деле это выгодно всем, но почему же это произошло так поздно, когда популярность игры постепенно начала идти на спад?

Почему Fortnite долго не выходила для Android, но была на iOS

В самом начале своего появления Fortnite вышла только для iOS. Многие ждали появление игры в Google Play, но это все не происходило. Позже компания заявила, что не будет выпускать такую версию и ограничится распространением установочного файла на своем сайте.

Связано это с тем, что компания не хотела платить 30 процентов от внутренних покупок Google, учитывая, что за первые две недели присутствия игры в AppStore компания заработала 15 миллионов долларов. В этом случае треть доходов уже начинает казаться чем-то действительно внушительным.

Для iOS другого выбора не было и там распространять игры можно только через AppStore. Но в случае с Android ситуация иная. Любое приложение можно скачать в виде установочного файла и никто не будет платить отчислений Google. Наш Александр Богданов рассказывал, как это сделать. Учитывая денежные потери для Googlе, неудивительно , что компания хочет отказаться от такой практики. Разработчики понимают, что 30 процентов за обработку платежа — это много. Вот и ответ на вопрос, почему Fortnite не было в Google Play.

Скачать Fortnite для Android

Наличие игры для в Google Play сведет почти к нулю установки через APK. То есть говорить о том, что Epic Games планирует продолжать распространять игру через сайт, не приходится. Значит, они как-то договорились с Google.

Конечно, наличие игры в официальном магазине увеличит количество скачиваний, но лично я сомневаюсь, что рост будет пропорционален сумме отчислений. В конце концов, в эту игру играют активные пользователи, которые и так знают, как установить приложения без Google Play.

С момента выхода этой бесплатной игры, доход от которой студия получает за счет внутриигровых покупок, прошло 18 месяцев. За это время уровень ее популярности немного выровнялся и договориться с ее разработчиками стало проще. Да и самой студии стало проще согласиться на отчисления, когда они уже и так заработали очень много денег.

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Но, наверное, самым главным фактором стало то, что Google напрямую не запретила установку сторонних приложений, но активно объясняет пользователям, что это очень опасно.

«Google ставит программное обеспечение для загрузки вне Google Play в невыгодное положение с помощью технических и бизнес мер, таких, как страшные всплывающие окна безопасности для загруженного и обновленного программного обеспечения. Уведомления характеризуют сторонние источники программного обеспечения как вредоносное ПО. Также Google принимает меры для блокировки приложений, установленных не через Google Play. Из-за этого мы запустили Fortnite для Android в магазине Google Play» — говорится в заявлении представителя Epic Games.

Опасно ли устанавливать приложения через APK

Конечно, опасность установки приложений через установочные файлы действительно есть. Даже если вы не устанавливаете все подряд, злоумышленники все равно могут подсунуть вам вредоносный файл с нужным названием под видом требуемого ПО.

Отчасти в этом отношении Google поступает правильно, когда мешает пользователям ставить все подряд. Вот только модерирование Google Play находится на таком уровне, что не проходит недели, чтобы там не нашли троян или другое вредоносное приложение.

Конечно, установка приложений из фирменного магазина хороша и удобна, но минусы все равно есть. Сейчас Epic Games недовольна тем, что ей пришлось идти на попятную. Она выражает надежду на то, что Google будет лучше относиться к своим партнерам и перестанет вставлять им палки в колеса.

Если вы любите Fortnite, вам всегда есть чем поделиться в отношении этой игры. Если хотите высказать свое мнение или спросить совета, сделайте это в нашем специальном Telegram-чате.

«Мы надеемся, что Google пересмотрит свою политику и деловые отношения в ближайшем будущем, чтобы все разработчики могли свободно общаться с клиентами на Android и в Play Store и участвовать в торговле с помощью открытых сервисов, включая платежные сервисы, которые могут конкурировать на ровном игровом поле », — говорится в заявлении Epic Game.

Google пока не дала официальных комментариев по этому поводу. С другой стороны, что она может сказать, если такая система работала много лет и все молчаливо соглашались с правилами игры? Скорее всего, Epic Games смирится с происходящим и будет отчислять свои проценты. В конце концов, они не возмущаются действиям Apple. Там просто нет выбора и все.