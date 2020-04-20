Лучшие бесплатные игры для любого телефона

Что может быть лучше, чем немного поиграть на досуге в хорошую игру? Для некоторых пользователей ничего не может быть лучше. Мы тоже любим поиграть во что-то интересное, вот только игры не всегда бывают интересными. Проблема выбора особо остро стоит перед теми, кто играет время от времени и не знает всех новинок и новостей индустрии. Специально для того, чтобы облегчить вам выбор, я подготовил подборку лучших игр, в которые можно играть бесплатно, но если захотите задонатить или просто продвинуться дальше остальных, можно будет и заплатить. А самым приятным в этой подборке будет то, что многие игры кроссплатформенные. То есть, некоторые из них можно установить хоть на смартфон, хоть на консоль, хоть на компьютер. Ну что, поиграем?

Во что бесплатно поиграть на телефоне

Очень большое количество игр для Android бесплатны. Это очень приятно. Вот только выбрать что-то стоящее не так просто. Сейчас приведу примеры пяти отличных игр, в которые можно залипнуть очень надолго.

Fortnite

Конечно, начать стоит с игры, название которой уже стало именем нарицательным для целого жанра игр. Хотя, официально этот жанр называется Battle Royale. Игра выпускается для всех платформ, включая популярные консоли и компьютер. То есть, с установкой Fortnite на iOS, Android, PS, Xbox и просто компьютер не будет никаких проблем. Учитывая, что игра предлагает очень неплохую визуализацию, лучше пользоваться чем-то помощнее, чтобы игровой процесс был более приятным и увлекательным.

У Fortnite всего одна игровая карта, но в отличии от остальных представителей этого жанра, здесь есть возможность строительства. Вы можете строить стены, которые помогут вам в достижении результата.

PUBG

Эта игра тоже уже очень старая и чем-то напоминает Fortnite, но ее популярность, как мне кажется, чуть ниже. С другой стороны, сравнивать их между собой не совсем корректно, так как графика и звук имеют совершенно разную направленность. Тем не менее, PUBG тоже очень интересна.

Игроку предлагается четыре карты с разными ландшафтами. Сотня людей сбрасывается с самолета в разных частях этих карт. Они должны собирать оружие и припасы, чтобы убить всех и выиграть битву. Можно играть в одиночку или в группах по два или четыре игрока.

Эта игра часто выступает в роли партнера при демонстрации смартфонов с претензией на то, чтобы называться игровыми.

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Sky: Дети света

Игра ”Sky: Дети света” выпущена известной студией Thatgamecompany. Эта неземная и атмосферная ”инди” игра отправляет вас в путешествие в поисках потерянных звезд. Для достижения цели надо пройти семь царств неба, разгадывая тайны этих волшебных королевств. Но вы не одиноки: друзья могут присоединиться к вам в прохождении.

В доказательство качества игры можно привести тот факт, что она выпускается как для Android, так и для iOS. При этом именно на платформе от Apple в прошлом году она была признана лучше игрой года. Хотя, в AppStore хватает неплохих игр.

Однозначно ”Sky: Дети света” это одна из лучших игр, в которые можно поиграть любителю чего-то подобного. Особенно приятен тот факт, что она бесплатна. Качайте и играйте.

Call Of Duty

Лично мне очень нравится игра Call Of Duty. Когда она только появилась, она привлекала меня своей относительной реалистичностью. Потом с обновлениями она начала меняться и появилось много того, что не тянет на серьезную военную игру. Всякие розовые автоматы, шлемы с кроличьими ушками и тому подобное, как мне кажется, надо оставить другим играм.

Например, такое хорошо бы смотрелось в Fortnite, но зачем превращать одно в другое, мне не очень понятно. Я за выбор между разными вариантами.

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В игре есть несколько режимов. Кроме королевский битвы в стиле PUBG, можно играть на небольшой карте в сетевом режиме. В команде будет по пять человек, а выигрывает тот, кто убьет больше соперников. Есть и другие тематические режимы, вроде ”соревнования снайперов” или ”ножи и топоры”.

Одна учетная запись дает возможность играть на разных смартфонах. Достаточно только залогиниться и можно спокойно переходить с iOS на Android. Что приятно, играть можно совершенно бесплатно. Если вам не нужны скины и красивое оружие, можно не заплатить ни рубля.

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N.O.V.A. — Наследие

Эта игра является классическим шутером и фантастической сагой о межпланетных войнах. ”N.O.V.A. — Наследие” является переосмыслением первой части игры. Вам будет предложено в специальных доспехах, опираясь на подсказки ИИ-ассистента, исследовать игровой мир, а заодно расследовать инопланетную угрозу для колоний и всего человечества.

Кроме сквозной сюжетной линии, есть еще несколько режимов. Так что, любой пользователь сможет найти то, что ему будет интересно.

Во что лучше всего играть на телефоне

Для Android выпускается много игр, про которые я не сказал. Если перечислять все хорошие варианты, можно делать это очень долго, но это не имеет смысла. В них войдут и World Of Tanks, Modern Combat и многие другие. Если вы хотите начать играть во что-то интересное, сначала обратите внимание на приведенные примеры.

Если что-то из написанного выше у вас не работает или вам есть что добавить, для этого не найти места лучше, чем наш Telegram-чат.

Дальше вы уже сами поймете, что вам надо и легко сможете найти что-то похожее. В первую очередь, конечно, надо определиться с жанром, если вам нужны только головоломки, их очень много и достаточно просто пройтись поиском по Google Play. Ну, а среди динамичных игр вариантов не так много. Приведенные выше отлично иллюстрируют, что есть в этом мире.