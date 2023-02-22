Где скачать и как играть в Angry Birds на Андроиде

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Кирилл Пироженко 0

Если вы помните первые смартфоны на Андроиде, которые появились в конце 2000-х — начале 2010-х то наверняка не забыли и игрушки, в которые мы тогда играли. Одной из самых популярных игр того времени была как раз Angry Birds. Многие часами сидели и залипали в злых птичек. Мое студенчество выпало на то время, и не было ничего интереснее, чем провести скучную пару именно в этой игре. Самое забавное, что разработчик игры — Rovio до сих пор поддерживала самую первую версию, только сменив ей название на Angry Birds Classic и сделав ее бесплатной. Периодически было интересно вернуться в молодость, скачать птичек и сыграть несколько уровней.

Где скачать и как играть в Angry Birds на Андроиде. Angry Birds одно время была практически на каждом смартфоне. Фото.

Angry Birds одно время была практически на каждом смартфоне.

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Причем многие пользователи выбирали именно оригинальных птичек вместо новых. И вот на днях Rovio объявила, что Angry Birds Classic будет удалена из Google Play, так как мешает продвижению более современных версий. При этом из Apple App Store игру удалять не будут, а только переименуют в Red’s First Flight. В этом материале рассказываем, где скачать самую первую Angry Birds, как установить и играть в нее на Андроиде.

Скачать Angry Birds на Андроид

Скачать Angry Birds на Андроид. Классическое противостояние злых птичек и зеленых свиней. Фото.

Классическое противостояние злых птичек и зеленых свиней.

С учетом того, что в российском Google Play Angry Birds Classic нет уже с весны прошлого года, то для нас полное удаление игры из магазина приложений Гугл вообще может пройти незамеченным. Если вы пользуетесь иностранной учетной записью, скачать Angry Birds из Google Play можно до 23 февраля. После этого игра станет недоступна даже при использовании учетки другой страны. Но мы же на Андроиде, поэтому нам абсолютно все равно, есть приложение в магазине Google или нет. Можно спокойно воспользоваться сторонними ресурсами и загрузить установочный APK оттуда:

Скачать Angry Birds на Андроид. Просто нажмите на кнопку “Скачать APK”. Фото.

Просто нажмите на кнопку “Скачать APK”.

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Перед тем как производить загрузку, разрешите вашему браузеру установку приложений из неизвестных источников. Делается это следующим образом:

Скачать Angry Birds на Андроид. Без этого разрешения установка будет невозможна. Фото.

Без этого разрешения установка будет невозможна.

  • Откройте настройки и перейдите в раздел “Приложения”.
  • Выберите “Все приложения” и в поиске найдите Google Chrome или тот браузер, которым вы пользуетесь.
  • Пролистайте в самый низ и откройте раздел “Установка из неизвестных источников” и активируйте этот параметр.

Как только вы проделаете эти действия, можете смело загружать APK для дальнейшей установки. Как только игра скачается, сделайте следующее:

Скачать Angry Birds на Андроид. Установка проходит очень быстро. Фото.

Установка проходит очень быстро.

  • Нажмите на три точки в правом верхнем углу.
  • Выберите “Скачанные файлы”.
  • Нажмите на недавно загруженный APK-файл.

Сразу после этого начнется установка. Согласитесь со всеми запросами, и игра будет установлена на ваш смартфон или планшет.

Как играть в Angry Birds

Как играть в Angry Birds. Слева остается черная полоса из-за фронтальной камеры. Фото.

Слева остается черная полоса из-за фронтальной камеры.

Играть в Angry Birds Classic, с одной стороны, очень просто, а с другой — именно классическую версию игры я считаю одной из самых сложных. Во-первых, траекторию полета птички вам придется просчитывать “на глаз”, а во-вторых, с самого первого уровня собраны такие препятствия, что разрушить их с одного удара не очень просто. Посмотрите, как выглядит интерфейс старой игры на современном смартфоне. Стартовая заставка даже не влезла в экран Xiaomi Mi 10T Pro. После загрузки таких проблем уже не наблюдалось, и игра работала так, как надо.

Как играть в Angry Birds. Красные птички просто сносят препятствия. Фото.

Красные птички просто сносят препятствия.

Как играть в Angry Birds. Желтые птички могут получить дополнительное ускорение. Фото.

Желтые птички могут получить дополнительное ускорение.

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Как играть в Angry Birds. Черная птица взрывается и разрушает все вокруг себя. Фото.

Черная птица взрывается и разрушает все вокруг себя.

Самое главное — запаситесь терпением и не спеша проходите все уровни, потому что в один прекрасный момент может появиться жгучее желание запустить смартфоном в стену. Чем дальше вы будете проходить, тем больше новых птичек появится, и разрушить городки, и победить свиней станет немного проще, чем с помощью обычных красных птиц.

Скачать Angry Birds Rio на Андроид

Скачать Angry Birds Rio на Андроид. Angry Birds Rio — одна из самых прикольных частей Angry Birds. Фото.

Angry Birds Rio — одна из самых прикольных частей Angry Birds.

Но лично моей любимой версией Angry Birds является Angry Birds Rio. Она была приурочена к выходу мультфильма Рио про двух попугаев, и в ней вы боретесь не с зелеными свиньями, а обезьянами. При этом Angry Birds Rio я уже не смог найти в Google Play, несмотря на то, что их удаление никто не анонсировал. Причем это относится и к заграничному сегменту магазина. Поэтому скачать ее можно по следующим ссылкам:

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Скачать Angry Birds Rio на Андроид. Голубые птички разделяются на три и летят в разные стороны. Фото.

Голубые птички разделяются на три и летят в разные стороны.

Устанавливается игра также, как и классическая версия. А вот по сложности она мне показалась немного попроще. Тем более что в свое время я прошел ее от начала и до конца. Очень советую попробовать именно Angry Birds Rio. Уверен, что если вам в целом нравятся злые птички, то вы точно не пожалеете, что решили в нее поиграть. А вообще жаль, что такие игры пропадают из магазинов приложений. Хоть они и не предлагают ничего сногсшибательного с точки зрения графики, но позволяют без доната и рекламы спокойно поиграть в прикольную игру.

Тем более что затягивают подобные приложения с головой. Помню, как по несколько часов кряду тратил на прохождение уровней, подбирая разные варианты, как правильно снести ограждения вокруг обезьян, чтобы накрыло сразу всех от одного удара. Надеюсь, что ограничения Android 14 не распространятся на Angry Birds, и их можно будет установить даже после обновления на новую версию операционной системы.

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