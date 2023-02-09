Google выпустила Android 14 Developer Preview. Установить старые приложения больше не получится

Вчера, 8 февраля, Google выпустила новый Android 14 Developer Preview для разработчиков. В компании уже традиционно выпускают самую первую версию в конце зимы, и этот год не стал исключением. При этом первая бета-версия появится где-то ближе к апрелю, а релиз новой операционки не следует ждать раньше конца лета — начала осени. Тем не менее даже в версии Developer Preview уже можно найти небольшие нововведения, которые будут доступны на всех совместимых устройствах.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ. ПОТОМ СПАСИБО СКАЖЕШЬ

Так появилась возможность более гибко масштабировать текст и при этом не испытывать никакого дискомфорта. Ну а самым заметным нововведением стала блокировка установки старых приложений. Рассказываем, что нового появилось в Android 14 и какие устройства поддерживают свежую версию Андроида.

Что нового в Андроид 14

Самое главное, что отмечают многие разработчики после выхода Android 14 DP — это большое количество макетов в системе для устройств разных форм-факторов. Теперь не будет разделения, как это было с Android 12 и Android 12L. Первая версия предназначалась для классических смартфонов, а вторая — для устройств с большими экранами. В том числе складными. Андроид 13 уже существовал в одной единственной версии, но такого разнообразия макетов в нем не было. Теперь же этот пробел устранен, и разработчики могут создавать такие устройства, которые только смогут придумать.

Поработали в Google и над текстом. Максимальное масштабирование увеличено со 130 до 200%. И если при использовании стандартного приближения текст очень часто выходил за границы экрана, то в Android 14 Гугл задействует нелинейное масштабирование, что выровняет текст строго под экран и грамотно расставит переносы. Будет увеличиваться только мелкий шрифт и подгоняться под размер заголовков. Таким образом, работать с увеличенным текстом станет значительно удобнее.

❗️У НАС ЕСТЬ СУПЕР-КЛАССНЫЙ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧАЙСЯ, НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ

Предполагается и изменение жестовой навигации, и приведение ее к тому же методу работы, что и в iOS. В частности, это будет касаться жеста «назад». Если сейчас его можно выполнить от любого края экрана, то в Android 14 станет доступно только с левой стороны, что в целом логично, но не всегда удобно. Но никто не запрещает разработчикам реализовать собственные жесты, поэтому будем надеяться, что жест назад никто принципиально изменять не будет.

Почему не устанавливается приложение на Андроид 14

Но самым заметным нововведением в Android 14 станет, конечно же, невозможность установки старых версий приложений. И вроде как это вызывает возмущение пользователей еще на стадии идеи. Но не спешите гневаться на Гугл. Заявляется поддержка приложений, которые предназначены для SDK версии 23 и новее. Чтобы вы понимали, SDK 23 был представлен вместе с Android 6 в 2015 году! То есть, если говорить объективно, это нововведение негативно не скажется ни на одном пользователе. Обновить старые смартфоны до Android 14 не получится, а на новых вряд ли кто-то использует настолько старые версии программ.

Конечно, если вы привыкли пиратить и качать взломанные версии различных игр или других программ, то у вас могут возникнуть проблемы. Но я очень сомневаюсь, что даже для такой цели вам может потребоваться версия приложения, которой восемь лет. А вообще политику Гугл в этом направлении можно только поддержать. Старые приложения могут негативно сказываться на времени работы смартфонов или планшетов из-за отсутствия оптимизации. А с этим компания усиленно борется.

Расход батареи на Андроиде

Google в Android 14 планирует и увеличить время автономной работы устройств, работающих на этой версии операционки в режиме ожидания. Например, теперь разработчикам рекомендуется не использовать уведомления в точное время, если их приложение — не будильник или календарь. Гугл сообщает, что такой метод планирования очень сильно расходует заряд аккумулятора. К тому же появится новый вид разрешения.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Теперь, если приложение хочет уведомить вас о чем то в назначенное время, то оно должно будет получить пользовательское одобрение на это действие. Поэтому вы сможете самостоятельно контролировать подобные энергозатратные процессы и не давать соответствующие разрешения при необходимости. Например, некоторые онлайн-магазины присылают рекламные рассылки в одно и тоже время. В Андроид 14, не дав разрешение на рассылку уведомлений в заданное время, вы сэкономите заряд батареи и избавите себя от лишнего спама.

Какие устройства получат Андроид 14

На сегодняшний день установить Android 14 DP могут только владельцы смартфонов Google Pixel, и то не всех. Полный список поддерживаемых устройств выглядит следующим образом:

Pixel 4a 5G.

Pixel 5.

Pixel 5a.

Pixel 6.

Pixel 6 Pro.

Pixel 6a.

Pixel 7.

Pixel 7 Pro.

Обратите внимание, что обычный Pixel 4a не поддерживает Android 14. Хоть Самсунг еще и не объявляла список своих смартфонов, которые получат Android 14, но мы сами можем его предположить. Ведь точно известно, что новые версии Андроида на Samsung приходят в течение четырех лет. Поэтому можно смело говорить про следующие модели:

S21.

S21+.

S21 Ultra.

S22.

S22+.

S22 Ultra.

S23.

S23+.

S23 Ultra.

Z Fold 2.

Z Fold 3.

Z Flip 3.

Z Fold 4.

Z Flip 4.

A32.

A33.

A42.

A43.

A52.

A53.

A72.

A73.

И это далеко не полный список моделей. Самсунг обновит и самые бюджетные свои модели, ведь порядок обновления распространяется на всех устройства. Здорово, когда производитель не забывает о своих самых недорогих смартфонах.

Как установить Андроид 14

Мы настоятельно не рекомендуем устанавливать Android 14 DP на ваши основные устройства. Проблем новая операционка может принести значительно больше, чем пользы. И ладно, если вы столкнетесь с несовместимостью приложений. Может быть и так, что даже базовые функции, такие как телефон, будут работать со сбоями. Тем более что и процесс установки очень сложный. Это вам не накатить бета-версию iOS на Айфон.

Загрузите прошивку для вашего Пикселя вот отсюда.

На компьютер установите Android Debug Bridge. Где его скачать и как правильно им пользоваться, вы можете узнать из этого материала. Обязательно включите отладку по USB. Как это сделать, указано в том же тексте.

Поместите загруженный архив с прошивкой в папку с ADB.

Подключите смартфон по проводу к компьютеру и на Windows запустите PowerShell, а на Маке — Терминал.

Введите команду:

./adb reboot recovery

и нажмите Enter.

и нажмите Enter. Смартфон перезагрузится в режиме восстановления. Для проверки соединения введите команду:

./adb devices

Если на экране появился серийный номер вашего смартфона, то введите следующую команду:

./adb sideload "название файла".zip

не забудьте заменить «название файла» на реальное наименование файла прошивки.

не забудьте заменить «название файла» на реальное наименование файла прошивки. После установки обновления перезагрузите смартфон.

Все, теперь системой можно пользоваться. Но еще раз повторю, что не рекомендую устанавливать еще настолько сырую версию Андроид 14. Дождитесь хотя бы полноценной бета-версии для всех желающих.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ПУЛЬС. БУДЕШЬ УЗНАВАТЬ ВСЕ НОВОЕ САМЫМ ПЕРВЫМ

Да и нововведения Andoird 14 на текущий момент настолько неочевидны и непримечательны, что ставить его только ради них точно не стоит. Глядя на Android 14 DP, могу точно сказать, что кризис идей у производителей софта продолжается по полной программе. Компании уже не знают, что добавить в новых системах и как изменить то, что есть в настоящий момент. Поэтому однозначно стоит дождаться Google I/O 2023 и уже после официальной презентации принимать решение об установке. Может быть, там Google покажет какие-то косметические изменения, что создаст хоть какой-то эффект новизны.