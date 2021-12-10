Google официально переносит Android игры на Windows

В последнее время граница между смартфонами и компьютерами стирается все больше и больше. Причем дело даже не в том, что телефоны догоняют ПК: становятся мощнее, позволяют выполнять какие-то сложные задачи вроде видеомонтажа или серьезных игр. Скорее наоборот, настольные операционки становятся похожи на мобильные, а последние события это лишь подтверждают. Так, совсем недавно прошло мероприятие The Game Award, где Google заявила, что в скором времени на Windows появится возможность запуска игр прямо из Google Play.

Не знаю, как для вас, а у меня возникают большие вопросы к игровой индустрии. На какие устройства в большей степени сейчас ориентированы разработчики? Раньше я всегда думал, что главным гаджетом для игр в 2к21 стал планшет. Большой экран, удобное управление, поддержка контроллера — нормально же общались, Google?

Но в корпорации добра планы, видимо, немного другие. Судя по последнему заявлению универсального устройства просто не будет. Вместо этого нам предложат возможность играть в одни и те же проекты как на смартфоне, так и на других устройствах, вроде планшетов или Windows-компьютеров.

Что такое Google Play Игры

На днях прошло ежегодное мероприятие The ​​Game Awards, на котором Google внезапно объявила об официальном портировании Android игр на Windows. Уже совсем скоро каждый из вас сможет запускать игры из Google Play на своем компьютере.

Google Play Games представляет из себя мобильный клиент, где содержится вся информация о ваших играх, достижениях в них, а также указывается, во что играют ваши друзья из Google+ c указанием их статистики и достижений.

В 2022 году корпорация решила в значительной степени расширить функциональность своей программы. Для этого компания планирует выпустить приложение Google Play Games на Windows.

Логично было предположить, что Google объединилась с Microsoft, но это не так. На мероприятии компания специально сделала акцент на том, что ни о какой коллаборации речи идти не может и Google Play Games является их собственным, независимым продуктом.

Как играть в Android игры на Виндовс

Идея приложения максимально простая и не будет требовать особых навыков, все предельно просто. На своем ПК с Windows через официальный магазин приложений Microsoft вы скачиваете Google Play Games, далее входите в Google-аккаунт и наслаждаетесь игровым процессом.

Понятно, что все устройства будут связаны между собой и можно без проблем начать играть на телефоне, а затем продолжить уже на Windows с того места, где вы остановились. Согласитесь, круто?

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Игры Android на ПК

Google не особо-то много поведала нам о своей новинке. Вопросов однозначно остается больше, чем ответов, но за кое-что здесь есть зацепиться. Вот что сказал на эту тему Грег Хартрелл, директор Google по продуктам игр на Android и Google Play:

Продукт, созданный Google, позволит взять лучшее из игр Google Play для ПК на Windows. Мы безумно рады расширению нашей платформы и будем работать для того, чтобы игроки могли еще больше наслаждаться любимыми играми на Android.

Исходя из комментария директора для The Verge мы понимаем, что скорее всего далеко не все игры из Google Play появятся на Windows. Обратите внимание на формулировку в цитате «Взять лучшее из игр».

Плюс, возникают вопросы по поводу поддержки предыдущих версий Windows. Про Windows 8 я уже вообще молчу, но на 10-то можно поставить, согласитесь? А как быть с Android-играми, которые изначально были созданы исключительно для мобильных устройств?

В прочем, никто и не обещал нам рассказать обо всех подробностях. В конце концов церемония The Game Award это далеко не презентация Google, так ведь? Мы обязательно будем держать вас в курсе. А чтобы не пропустить ничего важного, предлагаю подписаться на наш Телеграм-канал.