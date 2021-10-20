Google Pixel 6 вышел: скучный телефон с крутой камерой

Так уж получилось, что о Google Pixel нам рассказали практически все еще до самой презентации. Это не были слухи или утечки. Компания сама все рассказала уже больше двух месяцев назад во время предварительного анонса. Мы знали, как будет выглядеть телефон, каких он будет цветов, но самое главное, нам подтвердили слухи о том, что он будет работать на фирменном процессоре. По сути, нам оставалось во время презентации узнать только цену и некоторые дополнительные подробности. Компания не стала перегружать нас информацией и рассказала все довольно быстро. И вот, что мы узнали во время этого мероприятия.

Как выглядит новый Google Pixel

Лично мне еще на августовском мероприятии было приятно увидеть новый смелый дизайн. Наверное, еще никто не смог так правильно решить вопрос выпирающей камеры. Отказаться от ее выпирания нельзя из-за технических особенностей, выросшего в последние годы сенсора и измененной оптической схемы объективов. Но если она выпирает, почему бы не обыграть это как-то красиво.

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Кроме необычности и зашкаливающей приметности, в ней есть удобство использования. Я никогда не любил то, как телефон качается на столе из-за выпирающей камеры. В Google Pixel 6 эта проблема решена. Камера выпирает по всей ширине смартфона, а значит, телефон будет опираться на нее в приподнятом состоянии и при касании экрана не будет противно дребезжать. Сначала такая камера удивила, но теперь я, наверное, поставил бы этот телефон на первое место в рейтинге самых стильных телефонов года. Теперь это точно не ”безликий кирпич”.

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Характеристики Google Pixel 6

Базовый Google Pixel 6 получил более компактный корпус с экраном диагональю 6,4 дюйма и с разрешением 1080p. В Pro-версии он оказался не намного больше — ”всего” 6,7 дюйма с разрешением 1440p. При этом оба аппарата получили OLED-матрицу, что в целом не удивительно.

Предсказуемо младший смартфон не получил частоту обновления 120 Гц, ограничившись только 90 Гц. Зато Pro-версия его получила и, благодаря технологии LTPO, может менять его в диапазоне от 10 до 120 Гц, позволяя существенно сэкономить запас автономности.

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Какая камера в новом Google Pixel

В обоих случаях фронталка разместилась в вырезе экрана, но разрешение у нее разное. В Pixel 6 это 8 Мп, а в Pixel 6 Pro уже 11,1 Мп с более широкой оптикой.

Основная камера в обоих случаях получила сенсор Samsung ISOCELL GN1 с разрешением 50 Мп, размером сенсора 1,2 мкм и сверхбыстрой системой фокусировки. Она получает в полтора раза больше света, чем камера прошлогоднего флагмана, что сделает снимки более качественными и ”чистыми”. Ультраширик обеих новинок получил разрешение 12 Мп и размер пикселя 1,25 мкм. Но только в Pro-версии есть телевик с разрешением 48 Мп и 4х зумом. Такая схема распределения модулей предусмотрена в iPhone, начиная с 11-го поколения.

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Что касается цветов, то для Pixel 6 это бледно-оранжевый, совмещенный с насыщенным персиковым; пастельный зеленый с лаймовым зеленым и черный с серым. Цвета разделены между собой полоской камеры. В Pixel 6 Pro сочетания будут другими. Среди них: черный с серым, бледный с серым и бледно-желтый со светло-оранжевым. Проще говоря — скучные.

Pixel с новым процессором

Главной особенностью процессора новых телефонов, получившего название Google Tensor, является высокая производительность при работе с ИИ. Это позволит быстрее и лучше обрабатывать речь, превращая ее в текст, делать перевод и обрабатывать фотографии. Google уже широко применяла ИИ в обработке фотографий, за счет чего добивалась отличного качества снимков с сенсором трехлетней давности. Теперь это будет работать еще лучше и даст новые возможности, включая применение различных эффектов.

Google Pixel 6 получит до 8 ГБ оперативки и 128 или 256 ГБ постоянной памяти. ”Прошка” увеличит объем ОЗУ до 12 ГБ, а постоянной памяти может быть до 512 ГБ. А из остальных особенностей можно отметить защиту от воды и пыли по стандарту IP68, зарядку на 30 Вт и аккумулятор 4614 и 5004 мАч для младшей и старшей моделей соответственно.

Сколько стоят Google Pixel 6 и 6 Pro

Конечно, самое интересное — это цена, и она составит от 599 и от 899 долларов соответственно для Google Pixel 6 и Google Pixel 6 Pro. Предзаказы уже принимаются, но в продажу телефоны поступят только 28 октября.