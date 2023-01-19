Google Stadia окончательно отключили. Что это такое и стоит ли расстраиваться

Все мы видели как минимум несколько крутых проектов Google, которые она просто похоронила после пары неудачных попыток сделать из этого что-то хорошее. Иногда кажется, что специалисты компании, рабочие места которых принято показывать, как бассейн с шариками или тому подобное, слишком креативны и им проще придумать новый проект, чем довести его до нормального рабочего состояния. Примерно то же получилось с отличной идеей, которая должна была стать крутой игровой платформой, но стала головной болью для компании и тех, кто успел в это вляпаться. Google Stadia больше нет. Давайте вспомним его.

Работает ли еще Stadia

Google официально закрыла свой облачный игровой сервис Stadia в среду, 18 января, после того, как ему не удалось добиться того, на что рассчитывала компания. Серверы Google, на которых размещена служба, были отключены в 23:59 по тихоокеанскому времени. Тут моно было бы вспомнить, как медленно, но верно опускали Терминатора в расплавленный металл, но той грусти и боли в душе данное отключение вообще не вызывает. Как я уже сказал, это только должно было стать чем-то крутым, но оказалось полностью невостребованным продуктом. Который, кстати, гораздо лучше реализовали те, кто пришли на это поле позже.

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Когда появилась Стадиа

Сервис, запущенный в ноябре 2019 года, был разработан для облачных игр на различных устройствах, включая ПК, Chromebook, Mac, iPhone и iPad. В начале 2021 года начали появляться сообщения о неудовлетворительном восприятии Stadia среди геймеров, вскоре после того, как Google приняла решение закрыть свою единственную собственную студию разработки игр для Stadia. Она имела длинное, но простое название — Stadia Games and Entertainment (SG&E), а просуществовала всего два года, прежде чем ее отправили на свалку истории.

Впервые о том, что сервис будет закрыт, сказали еще в сентябре 2022 года. Тогда Google пообещала вернуть деньги пользователям, которые совершали покупки Stadia в ходе работы сервиса, включая игры и загружаемый контент. Даже деньги, потраченные на контроллеры, которые покупались специально для использования с сервисом, можно было получить обратно. Чтобы не нарваться на судебные иски и другие неприятности, Google не жалела денег. В течение всего этого времени специалисты компании методично занимались вопросом возмещений. Компания начала обработку обращений в ноябре и ранее заявляла, что рассчитывает обработать «большую часть» возмещений к моменту окончательного закрытия сервиса.

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Можно ли играть без компьютера

Контроллеры Stadia были довольно интересной штукой и подключались не к устройству, на котором вы играли, будь то смартфон, планшет, смартТВ или консоль, а через Wi-Fi непосредственно к серверам Stadia, где и шли вычисления, результат которых транслировался на экран. Но в каждом из них был неиспользуемый чип Bluetooth. Поэтому Google в качестве альтернативы предлагает владельцам инструмент, позволяющий сделать контроллеры Stadia способными использовать Bluetooth. То есть таким образом пользователи, которые купили себе этот контроллер, смогут не возвращать его, а пользоваться через Bluetooth с игровыми устройствами. Так он не «превратится в тыкву» и будет дальше выполнять свои игровые функции, кроме изначальной.

Последняя игра Google

Интересно, что Google отметила закрытие сервиса, выпустив на прошлой неделе последнюю игру для Stadia — Worm Game. Звучит странно, ведь зачем разрабатывать игру для сервиса, который совсем скоро закроется. Но дело в том, что это было скорее раскрытие карт, чем реальная премьера. Разработчики просто выкатили в публичное пользование то, что они использовали для тестирования сервиса перед его запуском.

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За несколько месяцев до полного сворачивания проекта и отключения серверов, магазин Stadia был закрыт, и вся торговля на платформе Stadia, включая внутриигровые транзакции, прекратилась. Сложно сказать, что сам сервис пользовался бешеной популярностью. Он скорее вызывал среди пользователей осторожное любопытство. Кто-то им пользовался, а остальные просто присматривались из-за угла. Но именно из-за этого неумения привлечь внимание и решить проблемы, которые были у Stadia, сервис не получил продолжения, а Google пошла дальше придумывать то, что она закроет через пару лет. Успехов ей в этом! Stadia, помним…