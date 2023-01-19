Google Stadia окончательно отключили. Что это такое и стоит ли расстраиваться

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Артем Сутягин 0

Все мы видели как минимум несколько крутых проектов Google, которые она просто похоронила после пары неудачных попыток сделать из этого что-то хорошее. Иногда кажется, что специалисты компании, рабочие места которых принято показывать, как бассейн с шариками или тому подобное, слишком креативны и им проще придумать новый проект, чем довести его до нормального рабочего состояния. Примерно то же получилось с отличной идеей, которая должна была стать крутой игровой платформой, но стала головной болью для компании и тех, кто успел в это вляпаться. Google Stadia больше нет. Давайте вспомним его.

Google Stadia окончательно отключили. Что это такое и стоит ли расстраиваться. Google Stadia больше нет. Фото.

Google Stadia больше нет

Работает ли еще Stadia

Google официально закрыла свой облачный игровой сервис Stadia в среду, 18 января, после того, как ему не удалось добиться того, на что рассчитывала компания. Серверы Google, на которых размещена служба, были отключены в 23:59 по тихоокеанскому времени. Тут моно было бы вспомнить, как медленно, но верно опускали Терминатора в расплавленный металл, но той грусти и боли в душе данное отключение вообще не вызывает. Как я уже сказал, это только должно было стать чем-то крутым, но оказалось полностью невостребованным продуктом. Который, кстати, гораздо лучше реализовали те, кто пришли на это поле позже.

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Когда появилась Стадиа

Сервис, запущенный в ноябре 2019 года, был разработан для облачных игр на различных устройствах, включая ПК, Chromebook, Mac, iPhone и iPad. В начале 2021 года начали появляться сообщения о неудовлетворительном восприятии Stadia среди геймеров, вскоре после того, как Google приняла решение закрыть свою единственную собственную студию разработки игр для Stadia. Она имела длинное, но простое название — Stadia Games and Entertainment (SG&E), а просуществовала всего два года, прежде чем ее отправили на свалку истории.

Когда появилась Стадиа. Казалось, что это хорошая идея, но она не сработала. Фото.

Казалось, что это хорошая идея, но она не сработала

Впервые о том, что сервис будет закрыт, сказали еще в сентябре 2022 года. Тогда Google пообещала вернуть деньги пользователям, которые совершали покупки Stadia в ходе работы сервиса, включая игры и загружаемый контент. Даже деньги, потраченные на контроллеры, которые покупались специально для использования с сервисом, можно было получить обратно. Чтобы не нарваться на судебные иски и другие неприятности, Google не жалела денег. В течение всего этого времени специалисты компании методично занимались вопросом возмещений. Компания начала обработку обращений в ноябре и ранее заявляла, что рассчитывает обработать «большую часть» возмещений к моменту окончательного закрытия сервиса.

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Можно ли играть без компьютера

Контроллеры Stadia были довольно интересной штукой и подключались не к устройству, на котором вы играли, будь то смартфон, планшет, смартТВ или консоль, а через Wi-Fi непосредственно к серверам Stadia, где и шли вычисления, результат которых транслировался на экран. Но в каждом из них был неиспользуемый чип Bluetooth. Поэтому Google в качестве альтернативы предлагает владельцам инструмент, позволяющий сделать контроллеры Stadia способными использовать Bluetooth. То есть таким образом пользователи, которые купили себе этот контроллер, смогут не возвращать его, а пользоваться через Bluetooth с игровыми устройствами. Так он не «превратится в тыкву» и будет дальше выполнять свои игровые функции, кроме изначальной.

Можно ли играть без компьютера. Это не единственный сервис, который похоронила Google. Фото.

Это не единственный сервис, который похоронила Google.

Последняя игра Google

Интересно, что Google отметила закрытие сервиса, выпустив на прошлой неделе последнюю игру для Stadia — Worm Game. Звучит странно, ведь зачем разрабатывать игру для сервиса, который совсем скоро закроется. Но дело в том, что это было скорее раскрытие карт, чем реальная премьера. Разработчики просто выкатили в публичное пользование то, что они использовали для тестирования сервиса перед его запуском.

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За несколько месяцев до полного сворачивания проекта и отключения серверов, магазин Stadia был закрыт, и вся торговля на платформе Stadia, включая внутриигровые транзакции, прекратилась. Сложно сказать, что сам сервис пользовался бешеной популярностью. Он скорее вызывал среди пользователей осторожное любопытство. Кто-то им пользовался, а остальные просто присматривались из-за угла. Но именно из-за этого неумения привлечь внимание и решить проблемы, которые были у Stadia, сервис не получил продолжения, а Google пошла дальше придумывать то, что она закроет через пару лет. Успехов ей в этом! Stadia, помним…

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