Игра Black Russia на Android разрывает чарт Google Play! Это стремная GTA для тех, кому мало России в жизни

Последние несколько дней чарт Google Play разрывает Black Russia на Android, о которой говорят все, кому не лень. Новая игра позволяет окунуться в большой открытый мир с родными панельками, березками и жигулями, воплощая в жизнь то, что нельзя позволить себе в реальности. Получается своего рода аналог GTA, только в онлайне и совершенно бесплатно. Но так ли интересна и хороша игра на самом деле?

Что такое Black Russia

Black Russia нельзя назвать полноценным аналогом Grand Theft Auto, поскольку эта игра скорее относится к отдельному жанру CRMP (Criminal Russia Multi Player), где представлены модифицированные игры на основе GTA: San Andreas с российским колоритом. От классической GTA здесь движок и открытый мир с безграничеными возможностями, но все остальное — другое.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

В отличие от обычной San Andreas, в Black Russia на Android нет никакой сюжетной линии. Геймплей завязан на онлайн-режиме, где игрок становится частью виртуального социума со своими порядками и правилами. Вместо остросюжетных миссий здесь однообразные задания для заработка внутриигровой валюты. Такая концепция может показаться скучной, но людям нравится, ведь главное в Black Russia — общение с другими пользователями, кооперация и своя, отдельная жизнь, отличная от реальной.

Где скачать Блэк Раша на Андроид

В магазине приложений Google Play вы можете найти лончер Блэк Раша, который загрузили несколько миллионов раз. Однако это абсолютно бесполезная штука, перекидывающая на сайт разработчиков для регистрации аккаунта. Саму игру вам все равно придется скачивать в обход Play Маркету.

Скачать Black Russia на Android

Для скачивания и установки Black Russia на телефон воспользуйтесь инструкцией:

Перейдите на страницу загрузки. Нажмите кнопку «Get in on Android». Подтвердите скачивание APK Black Russia. По окончании загрузки откройте файл и установите приложение.

Размер приложения составляет менее 100 Мб, а все остальные данные (порядка 1,5 Гб) нужно загружать через саму игру, о чем мы подробно поговорим на этапе регистрации аккаунта в Black Russia, ведь без учетной записи рассекать по просторам криминальной России на телефоне не получится.

Читайте также: обзор CarX Street — российской NFS на Android

Регистрация аккаунта в Блэк Раша

Если вы скачали Блэк Рашу и успешно установили игру на свой телефон, зарегистрируйте аккаунт:

Запустите Black Russia и примите пользовательское соглашение. Придумайте и введите никнейм в формате «Nick_Name», используя только латинские буквы (если аккаунт уже есть, укажите существующий). Подтвердите скачивание дополнительных данных и дождитесь окончания загрузки. Выберите сервер. Если все заполнены — нажимайте на любой. Дождитесь своей очереди. Заполните небольшую анкету, указав электронную почту и пароль. Выберите скин персонажа.

На одном из этапов у вас наверняка возникнут сложности, но пока оставим проблемы на потом, сосредоточившись сначала на общих моментах. Зарегистрировались? Тогда переходим к базе.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Как играть в Black Russia на Android

После выбора скина вы окажитесь в открытом мире. Рядом с персонажем вы заметите каталог с квестами для новичков. Там вам предложат пройти несколько ознакомительных миссий, а точнее — поработать на дядю, чтобы сколотить свой первый капитал.

На первых порах вам придется заниматься грязной работой. Например, собирать яблоки, зарабатывая копейки. Но в дальнейшем вы можете рассчитывать на переход в более престижную фракцию Блэк Раша, став участником ОПГ или, напротив, сотрудником правоохранительных органов.

Заметно прокачать персонажа вам помогут промокоды в Блэк Раша, предоставляющие новые скины, тачки и премиум-доступ:

MORGEN;

@Pulido;

#14br;

#madam.

Еще больше промокодов с описанием бонусом вы найдете на форуме Black Russia, а вводить последовательность символов нужно через основное меню игры, где есть та самая вкладка.

Не забывайте, что в Блэк Раша для телефона есть социальная составляющая (текстовое и голосовое общение). А чат в том числе используется для ввода команд при взаимодействии с другими игроками.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Почему Black Russia на Android — плохая игра

Игра имеет кучу недостатков. Первый и самый главный — очередь в Блэк Раша. В настоящий момент, чтобы попасть на сервер, нужно провести в ожидании 5-40 минут в зависимости от количества пользователей. Так что запустить Black Russia и поиграть 10 минут на перемене у вас не получится. Тут придется убивать целые часы.

Кроме того, Блэк Раша постоянной вылетает. То есть вы можете дождаться своей очереди входа на сервер, сесть на арендованный скутер и увидеть сообщение «Потеряно соединение к серверу». Что дальше? А дальше вам снова нужно отстоять в очереди и потратить полчаса, чтобы опять попытаться войти в игру.

Графика Black Russia — отдельная песня. Здесь нет ни единого намека на сглаживание, открытый мир хоть и состоит из нескольких городов, но выглядит пустынным, а дальность прорисовки в лучшем случае составляет 100 метров. Все это напоминает ухудшенную версию одной из первых GTA в мире 3D. С одной стороны, печально, а с другой — можно играть даже на самом слабом устройстве, что будет весьма актуально для целевой аудитории Black Russia на телефоне.

Если вы никогда не играли в CRMP, вам будет не понятно, что к чему. В Black Russia нет предварительного обучения, а до обтекаемых инструкций еще нужно добраться. Словом, все сделано так, будто вы опытный игрок во все эти мультиплеерные версии GTA с 10-летним стажем.

Читайте также: лучшие игры на Android, сделанные в России

Black Russia требует много свободного времени, львиная часть которого уйдет на ожидание входа из-за очереди на сервер. Все ради того, чтобы добиться мнимого успеха в виртуальном мире, потратив карманные деньги не на школьный обед, а на скин Дани Милохина. А потом — звонок на урок и очередная двойка.