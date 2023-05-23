Лучшие игры на Android, сделанные в России

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Герман Вологжанин

Когда речь заходит об играх от российских разработчиков, многие из нас до сих пор вспоминают диски с GTA: Криминальная Россия, Lada Racing Club и прочим отребьем, собранным на коленке. Но за последние годы ситуация сильно изменилась и в нашей стране, как ни крути, все-таки научились создавать крутые проекты, которые впоследствии становятся популярными во всем мире. Чтобы это доказать, предлагаю окинуть взглядом российские игры на Андроид, доступные в Google Play.

Лучшие игры на Android, сделанные в России. В России тоже умеют делать классные игры. Фото.

В России тоже умеют делать классные игры

Standoff 2 — русский Counter-Strike на Андроид

Наш список русских игр на Андроид открывает, пожалуй, самый востребованный проект на сегодняшний день — шутер Standoff 2, которому был посвящен отдельный материал на нашем сайте. Страшно сказать, но его скачали более 100 миллионов раз. И все это дело рук студии Axelbot родом из Казани.

Лучшие игры на Android, сделанные в России. Standoff 2 — русский Counter-Strike на Андроид. Фото.

Скачать Standoff 2

Игра от российских разработчиков на телефон представляет из себя шутер от первого лица, уж очень сильно напоминающий Counter-Strike. Кто хотел зарубиться в «контру» на Андроид? Вам сюда! В Standoff 2 есть куча режимов от классического командного боя до гонки вооружений, тысячи разных скинов и сносная графика, поддерживающая режим 120 fps на телефоне с отнюдь не самым мощным железом.

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Гонки с открытым миром CarX Street

Студия CarX Technologies, чьи офисы находятся в Москве и Краснодаре, по большей части известна играми CarX Highway и CarX Drift Racing 2, которые в общей сложности установлены почти на 100 миллионах Андроид-устройств. Вместе с тем отдельно хотелось бы отметить проект CarX Street, чей релиз состоялся только в 2023 году. Ведь это во всех смыслах уникальная гонка на телефон в открытом мире.

Лучшие игры на Android, сделанные в России. Гонки с открытым миром CarX Street. Фото.

Скачать CarX Street

Никаких прямолинейных трасс — только свобода на просторах мегаполиса с динамическим изменением времени суток. Российская игра на Андроид от прочих гонок отличается не только открытым миром, но и отсутствием необходимости постоянно смотреть рекламу или донатить разработчикам. Она воспринимается точно так же, как какой-нибудь полноценный проект для консолей вроде Need for Speed: Underground. Однако оптимизация игры CarX Street далека от идеала. Даже на флагманах она выдает в лучшем случае 30 fps, а на слабых устройствах и вовсе не запускается. Так что перед скачиванием задайте своему смартфону вопрос: «Потянешь»?

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Shadow Fight 4: Arena — классный файтинг на Андроид

Студия Nekki, занимавшаяся разработкой Shadow Fight 4: Arena, появилась на свет в далеком 2002 году и начинала свой путь с браузерных игр наподобие футбольного менеджера 11×11. Но настоящая популярность к москвичам, впоследствии переехавшим в кипрский Лимассол, пришла с развитием индустрии мобильного гейминга. В 2011 году наши соотечественники разорвали апсторы своей игрой Shadow Fight, а в 2020 году выпустили уже четвертую часть легендарного файтинга на телефон.

Лучшие игры на Android, сделанные в России. Shadow Fight 4: Arena — классный файтинг на Андроид. Фото.

Скачать Shadow Fight 4: Arena

Эта популярная российская игра предлагает пользователям несколько режимов от сюжетной линии до сетевых боев, где вы сможете оценить уникальную физику и очень крутую графику по меркам мобильных устройств. Так что выбирайте своего героя и начинайте играть в Shadow Fight, отбросив в сторону даже мысль скачать Mortal Kombat на Андроид.

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Cut the Rope — популярная головоломка на телефон

Бессмертная классика, появившаяся на свет еще в 2010 году, была раз выпущена из-под крыла братьев-близнецов Ефима и Семена Войновых, двумя годами ранее основавших небольшую студию ZeptoLab в Москве. И хотя сейчас офис компании располагается в испанской Барселоне, все мы помним об игре Cut the Rope, которая была разработана в России и обогнала по популярности культовую Angry Birds.

Лучшие игры на Android, сделанные в России. Cut the Rope — популярная головоломка на телефон. Фото.

Скачать Cut the Rope

Cut the Rope — это незатейливая головоломка на Андроид, чья суть сводится к тому, что вы должны накормить леденцами маленького монстра, разрезая веревки, с которых свисают конфеты. Главный персонаж игры — Ам Ням. Он стал настолько популярным, что вскоре после релиза Cut the Rope появился целый мультсериал о маленьком монстре, эпизоды которого до сих пор собирают десятки миллионов просмотров на YouTube.

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Игра про зомби Last Day on Earth: Survival

Завершает наш рейтинг лучших игр на Андроид от российских разработчиков проект, созданный волгоградской студией Kefir Games. Last Day on Earth: Survival — это шутер, чьи события разворачиваются в постапокалиптическом мире, охваченном эпидемией неизвестного вируса, который превращает все живое в безжалостных и голодных зомби.

Лучшие игры на Android, сделанные в России. Игра про зомби Last Day on Earth: Survival. Фото.

Скачать Last Day on Earth: Survival

При этом Last Day on Earth: Survival — не просто игра о зомби на Андроид, а действительно увлекательная выживалка с продуманной сюжетной линией, что отличает проект студии Kefir Games от прочих мобильных разработок. Внутри вас ждет огромное количество объектов постапокалиптического мира и сотни наименований холодного и огнестрельного оружия, которое должно помочь вам одолеть зомби и боссов.

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