Всего в магазине Google около 2,9 млн приложений. Из них по статистике к концу 2019 года было доступно около 700 тысяч игр. Каждый квартал число игр увеличивается примерно на 50 тысяч. И во всей этой массе контента достаточно сложно найти что-то действительно качественное. Главный экран Google Play, конечно, предлагает немало интересных вариантов, но, конечно, отсеять действительно качественные игры из всего потока довольно сложно. В данном материале мы предложим нашим читателям лучшие решения в игрострое на начало 2020 года. Итак, приступим.

Call Of Duty Mobile — шутер от первого лица

Начать стоит с популярной серии COD. 1 октября 2019 года TiMi Studio и Tencent выпустили мобильную версию Call Of Duty, издательские права на которую принадлежат Activizion. Игра разработана на движке Unity. Наверное, нет смысла рассказывать о том, что нужно делать в COD. Это типичный многопользовательский шутер от первого лица. Но, вероятно, самый лучший для Android на данный момент.

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Fortnite Mobile — самая популярная королевская битва

Fortnite всё еще одна из самых популярных игр во всём игре. Это онлайн-игра в жанре королевской битвы, когда игроков помещают на закрытую территорию, и выжившим должен остаться один. При этом постепенно игровая зона карты сужается, что усложняет процесс выживания. Игра вышла в сентябре 2017 года.

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PUBG Mobile — реалистичный battle royale

Это аналог Fortnite, но в привычном дизайне. В PUBG нельзя строить сооружения, и здесь нет мультяшной графики, она для тех, кто любит реалистичную картинку в сеттинге королевской битвы. PUBG Mobile вышла еще в марте 2017 году — даже раньше Fornite, — но до сих пор пользуется немалой популярностью. Оценить геймплей можно по видеоролику выше. Ранее я уже делал обзор на данную игру, и она мне тогда крайне понравилась.

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Minecraft — любителям классики

Minecraft Pocket Edition появилась на Android-устройствах в далеком 2011 году. С того момента на различных платформах пользователи приобрели 176 миллионов копий игры. Это один из самых крупных показателей в истории игр. Уступает она, вероятно, лишь Tetris. В Minecraft нужно выживать путем крафта различных предметов из блоков. Блоки можно получить из чего угодно, весь весь мир в игре состоит их них. Окей, мы не станем дальше рассказывать об идее Minecraft, потому что это выглядит глупо. Сложно сегодня встретить человека, который бы не знал, что такое Minecraft и как в него играть.

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Mindustry — лучшая tower denfese

Это интересная стратегия в реальном времени в жанре tower-defense, где необходимо строить сооружения, собирать ресурсы, и сражаться с волнами врагов. Основная особенность игры заключается в её большой гибкости. Здесь представлено множество сооружений, различные конвейерные ленты. Вам нужно будет тщательно продумывать поставки сырья, основываясь на территориальных особенностях.

На мой взгляд, это одна из лучших игр в своём жанре.

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Fallout Shelter — для тех, кто ценит Fallout

Еще одной игрой, которая произвела на меня приятные впечатления, стала Fallout Shelter. Вы также можете изучить на неё обзор от AndroidInsider.ru.

В игре необходимо выживать в бункере, состоящем из капсульных отсеков. Игроку позволят построить своё подземное поселение и создать армию для борьбы с монстрами и врагами.

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World Of Tanks Blitz — лучшая игра про танки

Удивительно, но игра до сих пор пользуется немалой популярностью. Bliz — это про танки. Здесь можно покупать новое снаряжение, новую технику с целью уничтожить врага. Игра предлагает раунды, на каждом из которых игроки делятся на две команды. В раундах могут быть представлены различные классы танков, но при этом силы команд, как правило, бывают одинаковыми, что создаёт некий азарт и равновесие во время битвы. Можете изучить наш обзор лучших игр про танки.

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А какие игры в 2020 году кажутся вам наиболее интересными? Делитесь мнением в комментариях и не забывайте про наш чат в Телеграм.