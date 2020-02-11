Для большинства производителей смартфонов под управлением Android обновления – явление чрезвычайно факультативное. Очевидно, многие из них искренне полагают, что нет ничего предосудительного в том, чтобы не выпустить свежий апдейт для фирменного аппарата. Но если одни хотя бы делают вид, что не адаптируют обновление из-за технических ограничений, накладываемых аппаратной начинкой самого устройства, то другие – такие как Huawei, например – могут себе позволить просто перестать обновлять даже флагманы, не объясняя причин своего поведения. На этом фоне необычайно широким выглядит список фирменных смартфонов китайского бренда, которым в этом году светит Android 11.

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Несмотря на то что вся представленная ниже информация об устройствах, которые обновятся до Android 11, не имеет официального подтверждения, довольно высока вероятность того, что все они действительно получат апдейт. Во всяком случае, если отталкиваться от позиции Google, состоящей в том, что производители должны обновлять фирменные смартфоны в течение двух лет. Другое дело, что, как мы хорошо помним, Huawei является одной из тех компаний, которые рекомендации поискового гиганта воспринимают как необязательные, а потому позволяют себе не следовать им и иногда прекращают поддержку спустя всего год после релиза фирменного устройства.

Смартфоны с поддержкой Android 11

Huawei Mate 30/Mate 30 Pro/Mate 30 RS Porsche Design

Huawei Mate 20/Mate 20 Pro/Mate 20 X (4G/5G)/Mate 20 Porsche RS

Huawei Mate X

Huawei P40/P40 Pro

Huawei P30/P30 Pro

Huawei Nova 6/Nova 6 5G

Huawei Nova 5/Nova 5 Pro/Nova 5Z/Nova 5i/Nova 5i Pro/Nova 5T

Honor V30/V30 Pro

Honor View20

Honor 20/20Pro/20s/20 Youth Edition

Honor 9X/9X Pro

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Это довольно широкий список, однако, скорее всего, он будет расширяться по мере выхода новых устройств бренда. Несмотря на то что составители уже включили туда Huawei P40 и P40 Pro, а также Nova 6 и Nova 6 5G, очевидно, что компания не ограничится только ими и представит ещё несколько моделей среднего и начального ценового сегмента. Правда, обычно китайцы предпочитают не обновлять откровенно бюджетные аппараты, а потому мы бы сделали ставку на то, что Huawei будет и дальше придерживаться этого принципа, тем более что в условиях давления со стороны Google это для неё будет проще всего.

Когда выйдет Android 11

Релиз Android 11, вероятно, состоится в первых числах сентября, а значит обновлять свои смартфоны Huawei начнёт никак не раньше ноября, как было в случае с Android 10. Поэтому у компании ещё будет время, чтобы окончательно определиться со списком аппаратов, которые подлежат обновлению и иметь возможность подкорректировать представленный выше список.

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Несмотря на то, что до выхода обновления остаётся более полугода, мы уже знаем о некоторых нововведениях новой версии ОС. Известно, что она добавит совместимым устройствам поддержку пролистываемых скриншотов, механизм автоматической активации ночной темы в зависимости от времени суток, функцию оцифровки и безопасного хранения документов, а также инструментарий Scoped Storage, создающий в памяти смартфона для каждого приложения отдельную ячейку, в пределах которой те могут функционировать. Таким образом разработчики хотят обезопасить пользователей от ПО, получающего доступ к информации из защищённых разделов других программ.