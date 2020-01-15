В какие игры поиграть на уроках или парах? Конечно же файтинги! В этом материале представлены лучшие драки для Android в начале 2020 года. Мы подготовили как варианты с лучшей графикой, так и игры, где главной силой, влияющей на победу, может стать скорость вашей реакции и смекалка. Ждём и ваших вариантов в комментариях к материалу!

Final Fighter — аркада с красивой графикой

Игра предлагает графику консольного уровня, по геймлпейному трейлеру выше это видно. Кроме того, Final Fighter — классический аркадный файтинг, где в качестве управления используется один джойстик и две-три кнопки. Игре необходимо постоянно подключение к Интернету, так как её основной геймплей происходит в онлайне. Можно играть как в режим дуэли, так и в командном сражении (3 vs 3). Она предлагает множество интересных персонажей и интересную сюжетную линию, которая начинает свой путь в 2050 году. Final Fighter сложно назвать полноценной консольной, однако здесь имеются базовые комбинации, удары, рывки, специальные приёмы и управление выносливостью.

Final Fighter бесплатна, но имеет встроенную рекламу и покупки.

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Footsies ставит на первое место самую главную особенность старых файтингов — футсисы. Здесь всего одна кнопка атаки, но с помощью неё и предугадывания поведения соперника можно выиграть раунд. В игре нет уровня здоровья, а выиграть противника можно специальной атакой.

Footsies позволяет блокировать атаки 3 раза за раунд. В игре представлены 2 обычные атаки и 2 специальные. Чтобы совершить специальный удар, необходимо удерживать кнопку удара, а преобразовать обычную атаку в специальную можно, если удар совершен после атаки или защиты противника повторным нажатием. Footsies — это довольно сложная игра для тех, кто любит читать движения противника. К тому же она бесплатна, но здесь присутствует реклама.

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Shadow Fight 3 — плавные анимации и красивая графика

Главным плюсом игры можно назвать потрясающие и очень плавные движения персонажей. К тому же в Shadow Fight 3 серьезно улучшили графику в сравнении со второй частью. Это обычный, но очень качественный и приятный файтинг, который понравится всем любителям данного жанра. К тому же игра бесплатна.

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Skullgirls — интересная стилистика и проработанные анимации

В 2013 году Skullgirls вышла в Steam. И спустя 7 лет ею могут насладиться и владельцы Android-смартфонов. Это один из лучших 2D РПГ-файтингов. Уровни здесь выполнены в стилистике дарк-деко. В купе с потрясающей графикой Skullgirls выглядит очень интересно. К тому же она предлагает множество различных комбинаций, интересные анимации и эффекты ударов. К слову, тысячи анимаций прорисовывались вручную. Игра также предлагает уникальное управление, адаптированное под мобильные устройства. Она подойдёт как опытным игрокам, так и новичкам.

В Skullgirls представлено несколько режимов. В режиме Versus можно сражаться с другими игроками онлайн в реальном времени. В режиме истории необходимо найти SkullGirl, пока она не разрушила Новый Меридиан. Присутствует режим быстрой игры, где можно соревноваться с другими игроками, чтобы открыть новых персонажей. Также игра предлагает ежедневные события для каждого персонажа и «иномирные» битвы. Попробовать себя можно будет в режиме тренировки. Разработчики готовят в будущем новые режимы, поэтому скучать не придется. Давайте обсудим игру в Телеграм.

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Prizefighters — любителям бокса

Любите бокс? Тогда Prizefighters создана для вас. Игра выполнена в пиксельной стилистике, а задача игрока — вовремя нажимать на кнопку удара в момент, когда противник открывается. В игре присутствует сюжетный режим. Чтобы открыть новые навыки, необходимо улучшать свой уровень. Prizefighters предлагает еженедельные онлайн-соревнования. Здесь присутствует список лидеров, приватные чаты, а также список друзей. Игра поддерживает геймпады, имеется возможность полностью кастомизировать своего бойца.

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Fighting Ex Layer -α — игра консольного уровня на PC

Впервые Fighting Ex Layer была представлена на PC. Позже она появилась и на мобильных устройствах. Игра предлагает адаптированное управление с помощью жестов, что делает её уникальной. К тому же здесь потрясающая графика и множество комбинаций, которые можно получить объединяя различные жесты. Из недостатков стоит отметить отсутствие разнообразия в выборе персонажей.

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Какие файтинги вы можете предложить нам? Делитесь своим списком в комментариях ниже.