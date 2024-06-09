Отличные игры для Android, которые каждый должен попробовать хотя бы раз

С каждым днем мы видим все больше и больше релизов премиум-игр, которые пытаются проверить наши телефоны на производительность. Даже среди бесплатных есть то, на что стоит обратить внимание. Консоли и ПК по-прежнему привлекают львиную долю внимания в игровом мире, но мобильные игры все же остаются главной силой, с которой нужно считаться. На самом деле, как индустрия, игры на телефонах обогнали другие платформы еще несколько лет назад. Поэтому, давайте обсудим еще несколько классных вариантов, которые точно достойны внимания.

Genshin Impact — Геншин для смартфона

Genshin Impact — это приключенческая экшен-игра с механикой гача. После выхода она получила широкое признание критиков за впечатляющие визуальные эффекты и отличный геймплей. Внешне она немного напоминает Zelda: Breath of the Wild, но это даже хорошо. Однако визуальные элементы, геймплейные механики и полностью открытый мир заставляют игру чувствовать себя гораздо менее ограниченной, чем большинство игр этого жанра.

Вы можете играть на планшете Android, смартфоне, ПК или PlayStation с теми же сохраненными данными, даже если поначалу это будет раздражать. Конечно, на Android есть и другие отличные гача-игры. Tower of Fantasy (Google Play) имеет схожую механику, но Genshin делает это лучше.

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Sky: Children of Light — приключенческая игра

Sky: Children of Light — это отличная приключенческая игра из 2020 года. В игре семь миров, которые вам предстоит исследовать, множество настроек персонажа, чтобы он выглядел так, как вы хотите, действительно отличная графика и один из самых уникальных социальных опытов в любой игре.

Вы можете взаимодействовать с игроками в игре без голосового или текстового чата (хотя текстовые чаты доступны). Игроки привлекают ваше внимание, чтобы отвести вас туда, куда вам нужно, хватая вас за руку и уводя за собой. Есть множество действительно хороших приключенческих игр, но Sky: Child of Light — это нечто иное.

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Rocket League Sideswipe — увлекательная аркадная игра

Rocket League Sideswipe — одна из самых популярных и увлекательных аркадных игр на мобильных. Это 2D-версия популярной игры для ПК и консолей, но она все равно остается быстрой и веселой. Игроки ездят на машинах и пытаются с их помощью забить гол гигантским футбольным мячом. В этой версии есть режимы 1v1 и 2v2, а большинство матчей занимает всего около двух минут. Это делает игру отличным тайм-киллером для тех, кто не хочет тратить часы на прохождение сюжета.

Среди других особенностей игры — простое управление, оффлайновые матчи против ботов, некоторые социальные функции и сезонный пропуск с кучей косметических изменений, которую можно заработать. Это не самая глубокая игра, но иногда самые увлекательные игры не обязательно должны быть очень глубокими. Если вы ищете быстрый аркадный экшен, то эта игра будет как нельзя кстати.

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Coromon — игра, похожая на покемон

На первый взгляд, Coromon может показаться бездумным клоном Pokemon, но на самом деле это гораздо больше. Во многом вдохновленная 16-битными JRPG, Coromon обладает всем очарованием старых игр про укротителей монстров, а также некоторыми другими приятными особенностями.

В игре более 120 монстров, и у каждого из них есть свои сильные и слабые стороны. Играть в Coromon — все равно что заново изучать жанр, и это здорово. Что не так хорошо, так это мелкие, но неприятные недостатки. В игре есть только ограниченная пробная версия, но и она доставит вам удовольствие, а вы уже решите, платить или нет.

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Vampire Survivors — игра про выживание вампиров

Это нисходящая ретро-игра в стиле rogue-lite bullet hell, в которой вы отправляетесь с выбранным персонажем на поле с постоянно появляющимися монстрами. Ваш персонаж автоматически атакует, поэтому вам остается только использовать джойстик, чтобы передвигаться и избегать смерти.

В игре есть масса персонажей и секретов, которые можно открыть, но учтите: каждая катка может занять 30 минут и более, а сохранить свой прогресс нельзя. Будьте готовы потратить много времени.

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Call of Duty: Mobile — лучшие шутер для смартфона

Call of Duty: Mobile мгновенно стала очень популярной и быстро заняла место среди лучших игр для Android всех времен. В игре есть как обычный FPS онлайн PvP-режим, так и королевская битва на 100 игроков. Это ставит ее в редкую категорию, где есть все режимы и обычный FPS PvP, как в Critical Ops или Modern Combat.

Здесь всегда есть чем заняться, а геймплейная механика хорошая и плавная. Это бесплатная игра, но большинство внутриигровых покупок — это косметические предметы.

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