Отличные игры для Android, которые можно и нужно скачать бесплатно

Несмотря на то, что многие игры из Google Play теперь не доступны в России, там все равно еще очень много всего интересного, что можно скачать, чтобы просто поиграть и получить удовольствие. При этом, как и раньше, огромное количество из них распространятся бесплатно. Чтобы вам всегда было во что поиграть на смартфоне, мы еженедельно готовим для вас крутые подборки. Вот еще одна. Поэтому, ставьте телефон на зарядку и готовьтесь скачивать то, что мы для вам подобрали. Заряд вам точно понадобится.

Alto’s Odyssey — красивая игра для всех

Alto’s Odyssey — ваш естественный выбор, если вам нужна красивая и бесплатная игра для Android. Она отличается простой механикой, великолепной графикой и расслабляющим стилем. Игроки скатываются с холма, избегая препятствий и совершая огромные прыжки. Есть также предметы для сбора, которые можно обменять на различные варианты настройки. Игра во многом опирается на графику, достойную обоев. текстуры просты, но эффективны, а темные градиентные цвета добавляют игре приятную атмосферу.

Ее можно загрузить совершенно бесплатно и играть с ограниченной рекламой. Внутри приложения есть покупки, но все они предназначены для визуальных изменений и не более того, поэтому тратить деньги совершенно необязательно. Игра понравится даже детям. А еще, из нее можно наделать хороших скриншотов для обоев рабочего стола.

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Asphalt 9: Legends — лучша игра про гонки

Франшиза Asphalt включает в себя одни из самых популярных гоночных игр для мобильных устройств. Asphalt 8: Airborne и Asphalt Xtreme были самыми крупными играми в серии. Однако Asphalt 9: Legends, вышедшая больше пяти лет назад, до сих пор является актуальной игрой серии. Хотя, уже летом этого года ожидается Asphalt 10. Она включает в себя 50 автомобилей, множество испытаний и множество контента для игры. Сюда входят многопользовательские онлайн-игры, одиночная игра и многое другое.

Чем игровой смартфон отличается от обычного. Рассказываем.

Игра полагается на механизм автоматического движения, поэтому вы не можете контролировать свое ускорение. К этому привыкаешь, особенно учитывая то, что это бесплатная игра. Аспект онлайн-конкуренции может быть немного искажен. Тем не менее, однопользовательская игра — это хорошие аркадные гонки. Вы также можете пропустить покупки в приложении, если готовы посмотреть рекламу. Это утомительно, но вполне выполнимо.

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Honkai: Star Rail — ролевая игра для смартфона

Honkai: Star Rail — это ролевая игра в жанре гача от разработчиков Genshin Impact. Вы и другие персонажи используете Астральный экспресс, чтобы путешествовать с планеты на планету, чтобы помочь людям справиться с проблемами.

У нее отличный саундтрек, а боевая система очень интересна, хотя для некоторых она будет слишком проста. Это одна из тех игр, в которую можно играть месяцами, а новый контент наверняка будет появляться годами. Игра была запущена в 2023 году и получила восторженные отзывы, и на данный момент это одна из лучших игр жанра в Google Play.

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Спортивные игры EA — лучшие игра про спорт для смартфона

EA загнала рынок спортивных игр в угол. Это единственный разработчик, который ежегодно выпускает игры про большинство видов спорта, включая игру Madden NFL Overdrive, FIFA, NBA Live Mobile, EA Sports UFC и другие.

Все эти игры имеют очень похожие элементы. Вы можете заниматься настоящим спортом, и есть сим-механика. Графика обычно довольно приличная, а управление в целом хорошее. Однако спортивные игры EA содержат в себе элементы бесплатной игры, включая рекламу. Это часто разочаровывает, но сами игры стоят того, чтобы их порекомендовать.

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Final Fantasy Brave Exvius — отличная бесплатна игра

Final Fantasy Brave Exvius — пожалуй, лучшая бесплатная игра на тему Final Fantasy. В ней присутствует множество элементов из оригинальных игр, в том числе исследования городов и подземелий, скрытые сокровища, секретные подземелья и многое другое. Геймплей прост в освоении, но вам придется критически мыслить, чтобы побеждать боссов и сильных противников. Вы часто получаете вознаграждение за ежедневный вход в систему, а дополнительные миссии, квесты и мероприятия помогают поддерживать актуальность игры.

В начале 2020 года Square Enix выпустила духовного преемника War of the Visions: FFBE, и это совершенствующаяся стратегическая ролевая игра. Однако она далеко не так хороша, как обычная Brave Exvius.

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Genshin Impact — игра, которую надо скачать

Genshin Impact в свое время стала неожиданным релизом, который превратился в одну из крупнейших мобильных игр всех времен. Это смесь экшен-исследовательской ролевой игры с элементами гачи. К счастью, вы можете пройти весь контент игры, не тратя ни копейки, включая обширную историю, охватывающую богатый и красочный мир.

Тут вас ждет полностью открытый мир (хотя некоторые области закрыты прогрессом квестов/сюжетов) и некоторую удовлетворительную боевую механику. Графика и геймплей на удивление хороши, но полностью раскрыть их может только мощный смартфон. Кроме того, вы также можете играть с людьми на PS4, iOS и ПК. Несмотря на то, что она бесплатна, это действительно хорошая игра, которая со временем становится только лучше.

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