Чем игровой смартфон отличается от обычного

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Герман Вологжанин

Несмотря на то, что игровым смартфоном можно назвать любую модель, в мире Android существует целое царство устройств для геймеров. Производители настойчиво пытаются выделить их в отдельную категорию, и порой у них это получается. Игровые смартфоны выпускаются на протяжении нескольких лет, и, как бы их ни критиковали, они пользуются популярность. Но чем они отличаются от обычных моделей, а главное — стоит ли покупать телефон для игр, если вы считаете себя заядлым геймером?

Чем игровой смартфон отличается от обычного. Дизайн игровых смартфонов сразу бросается в глаза. Фото: Marques Brownlee. Фото.

Дизайн игровых смартфонов сразу бросается в глаза. Фото: Marques Brownlee

Смартфоны с необычным дизайном

Главное отличие обычного смартфона от игрового — дерзкий дизайн второго. Устройство, ориентированное на геймеров, выглядит нарочито вызывающе. Такие модели любят оснащать RGB-подсветками и прочими элементами дизайна, которые принято называть не иначе как «свистоперделками».

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Зачем это нужно — непонятно. Возможно, так, по мнению производителей, легче выделиться на фоне обычных моделей. Но, как бы то ни было, дерзкий дизайн помимо геймерских телефонов на Андроид свойственен также ноутбукам для игр и вспомогательным аксессуарам.

Смартфон с мощным процессором

Пожалуй, самое банальное отличие телефона для игр от обычного — мощный процессор. Как правило, геймерскую модель оснащают самым топовым железом, доступным на сегодняшний день, чтобы игрок мог получить максимальную частоту кадров в любом AAA-проекте.

Смартфон с мощным процессором. Игровые смартфоны оснащают топовыми процессорами. Фото.

Игровые смартфоны оснащают топовыми процессорами

Мощный чип порой дополняется запредельным объемом оперативной памяти вплоть до 24 ГБ. Но ведь тем же самым может похвастать любой флагман на Android. И в чем тогда секрет успеха игрового смартфона?

Какой процессор нужен для игр на Android в 2024 году

Охлаждение для смартфона

Главная причина, заставляющая человека купить игровой смартфон, — система охлаждения. Если мы говорим о пассивном варианте, то геймерское устройство готово предложить очень большую площадь испарительной камеры для отвода тепла. А некоторые модели и вовсе оснащены активным охлаждением смартфона, то есть полноценными вентиляторами.

Охлаждение для смартфона. У игровых смартфонов самое крутое охлаждение. Фото.

У игровых смартфонов самое крутое охлаждение

Все это позволяет минимизировать нагрев и троттлинг смартфона, а само устройство за счет нехитрых манипуляций с охлаждением попадает в лидеры рейтинга AnTuTu, обгоняя более дорогие флагманы. Впрочем, есть пара нюансов. Если процессор неудачный (например, Snapdragon 8 Gen 1), его не спасет никакое охлаждение. Кроме того, улучшение системы охлаждения телефона негативным образом сказывается на габаритах устройства, которое становится непозволительно большим и тяжелым.

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Смартфон со встроенными триггерами

Одним железом сыт не будешь. Игровые смартфоны также позиционируют себя как устройства, способные вывести вас на более высокий уровень гейминга. С этой целью их производители почти всегда устанавливают выдвижные триггеры, выполняющие роль дополнительных кнопок.

Смартфон со встроенными триггерами. На торце геймерского устройства нередко располагаются дополнительные кнопки для управления в играх. Фото: GSMArena Official. Фото.

На торце геймерского устройства нередко располагаются дополнительные кнопки для управления в играх. Фото: GSMArena Official

Они полезны в шутерах и других играх, где для управления предусмотрено много наэкранных кнопок. Триггеры игрового смартфона позволяют их заменить, благодаря чему геймеру удается делать 4 одновременных касания, а не 2, как на обычном устройстве. Вещь полезная, но далеко не всегда, да и привычка требуется.

Функции игрового смартфона

Некоторые производители игровых телефонов не ограничиваются дерзким дизайном, мощным железом и вспомогательными элементами управления. Иногда они интегрируют в устройство дополнительные функции, помогающие геймерам. Например, автоматический сбор ресурсов на карте или продолжение игры в фоновом режиме.

Интересные функции ASUS ROG Phone 8

Все это, в частности, предлагает смартфон ASUS ROG Phone 8, о котором мы совсем недавно писали. Но он — не единственный пример, когда производитель делает устройство игровым в том числе на программном уровне.

Емкость аккумулятора телефона

Современные смартфоны быстро разряжаются. Особенно, когда дело доходит до игр. А теперь представьте, что будет с устройством, в распоряжении которого мощнейший процессор, а иногда и активная система охлаждения. Да он сядет через пару часов!

Емкость аккумулятора телефона. Для игрового смартфона аккумулятор на 6500 мАч — не предел. Фото.

Для игрового смартфона аккумулятор на 6500 мАч — не предел

Чтобы этого не произошло, производители вынуждены оснащать игровые смартфоны на Android не привычными аккумуляторами на 4500-5000 мАч, а здоровенными батареями на 5500-7000 мАч. Вдобавок ко всему они часто реализуют обходную зарядку, когда блок ЗУ напрямую подпитывает устройство. Это позволяет играть на зарядке, не причиняя вреда аккумулятору. А реализована подобная фишка на многих смартфонах, включая Infinix GT 10 Pro.

Обзор смартфона Infinix GT 10 Pro

Качество камеры смартфона

Устанавливая крутое железо и дополнительные элементы управления, производители игровых смартфонов вынуждены экономить на других аспектах. И в большинстве случаев страдают камеры. В качестве сенсоров выбираются проходные матрицы, используемые обычно в устройствах среднего уровня. Фотографии получаются неплохими, но шедевральными их точно не назовешь.

Качество камеры смартфона. Игровые модели редко получают хорошие камеры. Фото.

Игровые модели редко получают хорошие камеры

Взамен отличных камер пользователь получает немало фишек, о которых не было сказано ранее. Это и мощные динамики, и разъем для наушников, и повышенная вплоть до 165 Гц частота обновления экрана.

Стоит ли покупать игровой смартфон

В 2024 году игровые телефоны продолжают оставаться маргинальными. Прямая польза от них есть только для тех, кто играет по несколько часов в день, а это — очень узкая категория пользователей. Из-за внушительных габаритов геймерские смартфоны оказываются неудобны при повседневном использовании, их дизайн понравится далеко не каждому, а продвинутая система охлаждения не обеспечит впечатляющую стабильность.

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При цене, сопоставимой со стоимостью базовых флагманов на Андроид, нет смысла брать игровой смартфон, если вы ищете имиджевое устройство, готовое порадовать не только передовым процессором, но и хорошей камерой. Согласны, или имеете другое мнение на сей счет?

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