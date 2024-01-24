Чем игровой смартфон отличается от обычного

Несмотря на то, что игровым смартфоном можно назвать любую модель, в мире Android существует целое царство устройств для геймеров. Производители настойчиво пытаются выделить их в отдельную категорию, и порой у них это получается. Игровые смартфоны выпускаются на протяжении нескольких лет, и, как бы их ни критиковали, они пользуются популярность. Но чем они отличаются от обычных моделей, а главное — стоит ли покупать телефон для игр, если вы считаете себя заядлым геймером?

Смартфоны с необычным дизайном

Главное отличие обычного смартфона от игрового — дерзкий дизайн второго. Устройство, ориентированное на геймеров, выглядит нарочито вызывающе. Такие модели любят оснащать RGB-подсветками и прочими элементами дизайна, которые принято называть не иначе как «свистоперделками».

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Зачем это нужно — непонятно. Возможно, так, по мнению производителей, легче выделиться на фоне обычных моделей. Но, как бы то ни было, дерзкий дизайн помимо геймерских телефонов на Андроид свойственен также ноутбукам для игр и вспомогательным аксессуарам.

Смартфон с мощным процессором

Пожалуй, самое банальное отличие телефона для игр от обычного — мощный процессор. Как правило, геймерскую модель оснащают самым топовым железом, доступным на сегодняшний день, чтобы игрок мог получить максимальную частоту кадров в любом AAA-проекте.

Мощный чип порой дополняется запредельным объемом оперативной памяти вплоть до 24 ГБ. Но ведь тем же самым может похвастать любой флагман на Android. И в чем тогда секрет успеха игрового смартфона?

Какой процессор нужен для игр на Android в 2024 году

Охлаждение для смартфона

Главная причина, заставляющая человека купить игровой смартфон, — система охлаждения. Если мы говорим о пассивном варианте, то геймерское устройство готово предложить очень большую площадь испарительной камеры для отвода тепла. А некоторые модели и вовсе оснащены активным охлаждением смартфона, то есть полноценными вентиляторами.

Все это позволяет минимизировать нагрев и троттлинг смартфона, а само устройство за счет нехитрых манипуляций с охлаждением попадает в лидеры рейтинга AnTuTu, обгоняя более дорогие флагманы. Впрочем, есть пара нюансов. Если процессор неудачный (например, Snapdragon 8 Gen 1), его не спасет никакое охлаждение. Кроме того, улучшение системы охлаждения телефона негативным образом сказывается на габаритах устройства, которое становится непозволительно большим и тяжелым.

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Смартфон со встроенными триггерами

Одним железом сыт не будешь. Игровые смартфоны также позиционируют себя как устройства, способные вывести вас на более высокий уровень гейминга. С этой целью их производители почти всегда устанавливают выдвижные триггеры, выполняющие роль дополнительных кнопок.

Они полезны в шутерах и других играх, где для управления предусмотрено много наэкранных кнопок. Триггеры игрового смартфона позволяют их заменить, благодаря чему геймеру удается делать 4 одновременных касания, а не 2, как на обычном устройстве. Вещь полезная, но далеко не всегда, да и привычка требуется.

Функции игрового смартфона

Некоторые производители игровых телефонов не ограничиваются дерзким дизайном, мощным железом и вспомогательными элементами управления. Иногда они интегрируют в устройство дополнительные функции, помогающие геймерам. Например, автоматический сбор ресурсов на карте или продолжение игры в фоновом режиме.

Интересные функции ASUS ROG Phone 8

Все это, в частности, предлагает смартфон ASUS ROG Phone 8, о котором мы совсем недавно писали. Но он — не единственный пример, когда производитель делает устройство игровым в том числе на программном уровне.

Емкость аккумулятора телефона

Современные смартфоны быстро разряжаются. Особенно, когда дело доходит до игр. А теперь представьте, что будет с устройством, в распоряжении которого мощнейший процессор, а иногда и активная система охлаждения. Да он сядет через пару часов!

Чтобы этого не произошло, производители вынуждены оснащать игровые смартфоны на Android не привычными аккумуляторами на 4500-5000 мАч, а здоровенными батареями на 5500-7000 мАч. Вдобавок ко всему они часто реализуют обходную зарядку, когда блок ЗУ напрямую подпитывает устройство. Это позволяет играть на зарядке, не причиняя вреда аккумулятору. А реализована подобная фишка на многих смартфонах, включая Infinix GT 10 Pro.

Обзор смартфона Infinix GT 10 Pro

Качество камеры смартфона

Устанавливая крутое железо и дополнительные элементы управления, производители игровых смартфонов вынуждены экономить на других аспектах. И в большинстве случаев страдают камеры. В качестве сенсоров выбираются проходные матрицы, используемые обычно в устройствах среднего уровня. Фотографии получаются неплохими, но шедевральными их точно не назовешь.

Взамен отличных камер пользователь получает немало фишек, о которых не было сказано ранее. Это и мощные динамики, и разъем для наушников, и повышенная вплоть до 165 Гц частота обновления экрана.

Стоит ли покупать игровой смартфон

В 2024 году игровые телефоны продолжают оставаться маргинальными. Прямая польза от них есть только для тех, кто играет по несколько часов в день, а это — очень узкая категория пользователей. Из-за внушительных габаритов геймерские смартфоны оказываются неудобны при повседневном использовании, их дизайн понравится далеко не каждому, а продвинутая система охлаждения не обеспечит впечатляющую стабильность.

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При цене, сопоставимой со стоимостью базовых флагманов на Андроид, нет смысла брать игровой смартфон, если вы ищете имиджевое устройство, готовое порадовать не только передовым процессором, но и хорошей камерой. Согласны, или имеете другое мнение на сей счет?