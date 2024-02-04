Шикарные игры для Android, в которые можно играть совершенно бесплатно

Игры для смартфона — отдельная большая индустрия, которая постоянно радует нас новыми продуктами. Но несмотря на то, что над играми трудятся много людей они часто бывают бесплатными и от того не менее интересными. Чтобы вам всегда было во что поиграть, мы еженедельно собираем в одном месте самые интересные игры, которые не стыдно посоветовать. Все их пока еще можно скачать в Google Play. Поэтому, предлагаем вам немного расслабиться, зарядить аккумулятор и погрузиться в эти фантастические миры, созданные лучшими программистами мира.

Call of Duty: Mobile — лучший шутер для смартфона

Не стоит удивляться, что Call of Duty: Mobile попала в наш список лучших бесплатных игр для Android. Она включает в себя классический онлайн FPS PvP, как и любая другая Call of Duty. Однако в ней также есть режим королевской битвы на 100 игроков, подобный PUBG Mobile и Fortnite. Это ставит ее в редкую категорию как хорошей обычной игры FPS, такой как Critical Ops, так и хорошей игры battle royale, такой как PUBG Mobile.

В не есть внутриигровые покупки, но они, предназначены исключительно для косметических улучшений, а значительная их часть доступна в качестве внутриигровых наград. Геймплей хорош, и он действительно выдержал испытание временем.

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League of Legends: Wild Rift — лига легенд для смартфона

Игр в стиле MOBA на Android раньше было великое множество, но в последние годы их популярность пошла на убыль. Одним из приятных исключений является League of Legends: Wild Rift, которая, по сути, является мобильной версией хитовой MOBA-игры для ПК. В ней команды из пяти игроков сражаются друг с другом, чтобы уничтожить базу противника. К счастью, время игры в Wild Rift значительно сократилось, что делает ее более удобной для мобильных устройств.

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Как и можно было ожидать от Riot Games, здесь все на высоком уровне, а состав чемпионов постоянно расширяется. Если вы играли на ПК, все будет казаться знакомым, но некоторые навыки были изменены, чтобы соответствовать управлению на сенсорном экране. Честно говоря, некоторые изменения оказались только к лучшему.

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Legends of Runeterra — карточная игра для Android

Legends of Runeterra — это карточная дуэльная игра, похожая на Hearthstone. Игроки собирают карты, строят колоды и сражаются друг с другом до тех пор, пока кто-то не победит. Вы выбираете чемпиона и строите колоду вокруг него, что помогает определить вашу стратегию. Честно говоря, это очень похоже на что-то вроде Commander в Magic: The Gathering.

Кроме этой и вышеупомянутой игры, Riot Games также выпускает Teamfight Tactics, еще одну хорошую free-to-play игру. Конечно, есть и другие отличные игры в этом жанре, но эти точно достойны внимания.

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Игры Nintendo для смартфона

Компания Nintendo создает игры, которые всегда легко рекомендовать в качестве бесплатных для Android. Они выпускаются в самых разных жанрах, и большинство из них вызывают ностальгию. Среди игр Nintendo — Dragalia Lost, Fire Emblem: Heroes, Mario Kart Tour и Animal Crossing: Pocket Camp. Есть также Dr. Mario World, если вы любите головоломки. Каждая игра сделана очень качественно, с плавным геймплеем и красочной графикой. Некоторые из них имеют огрехи, но назвать их критичными просто нельзя. В остальном Nintendo отлично справляется со своей работой, предлагая все, что нам нужно.

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Особенно можно порекомендовать Fire Emblem Heroes поклонникам стратегических RPG. А Mario Kart Tour занимает второе место по количеству скачиваний среди мобильных игр за все время, уступая лишь Call of Duty: Mobile, которую мы обсудили выше.

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Roblox — популярная игра для Android

Roblox — одна из самых популярных игр в мире, да еще и с огромным количеством контента. По меркам мобильных игр, она старая, но постоянно растущее количество интересного материала позволяет ей оставаться актуальной и по сей день. Игроки могут играть в игры, которые создают другие игроки, или создавать их самостоятельно.

Мобильное приложение имеет полную кроссплатформенную поддержку с другими версиями игры и включает в себя функцию чата. В загружаемом контенте иногда встречается NSFW, так что следите за своими детьми, если позволяете им играть.

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Rocket League Sideswipe — мобильная версия игры для ПК

Rocket League стала культурным феноменом на ПК, а ее мобильная версия — одна из лучших игр для Android на сегодняшний день. Если вы не знакомы с оригиналом, то это соревновательная игра, похожая на футбол, в которой вы управляете машинами и совершаете невероятные маневры, пытаясь забить гигантский мяч в ворота соперника. Монетизация удивительно ненавязчивая, а матчи могут быть очень напряженными.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Эта игра точно достойна того, чтобы в нее поиграть. Ведь несмотря на кажущуюся простоту идеи, реализована она просто отлично.

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