Шикарные игры для Android, в которые можно играть совершенно бесплатно

  2. Темы
  3. Игры
Артем Сутягин

Игры для смартфона — отдельная большая индустрия, которая постоянно радует нас новыми продуктами. Но несмотря на то, что над играми трудятся много людей они часто бывают бесплатными и от того не менее интересными. Чтобы вам всегда было во что поиграть, мы еженедельно собираем в одном месте самые интересные игры, которые не стыдно посоветовать. Все их пока еще можно скачать в Google Play. Поэтому, предлагаем вам немного расслабиться, зарядить аккумулятор и погрузиться в эти фантастические миры, созданные лучшими программистами мира.

Шикарные игры для Android, в которые можно играть совершенно бесплатно. В эти игры можно играть бесплатно. Фото.

В эти игры можно играть бесплатно.

Call of Duty: Mobile — лучший шутер для смартфона

Не стоит удивляться, что Call of Duty: Mobile попала в наш список лучших бесплатных игр для Android. Она включает в себя классический онлайн FPS PvP, как и любая другая Call of Duty. Однако в ней также есть режим королевской битвы на 100 игроков, подобный PUBG Mobile и Fortnite. Это ставит ее в редкую категорию как хорошей обычной игры FPS, такой как Critical Ops, так и хорошей игры battle royale, такой как PUBG Mobile.

В не есть внутриигровые покупки, но они, предназначены исключительно для косметических улучшений, а значительная их часть доступна в качестве внутриигровых наград. Геймплей хорош, и он действительно выдержал испытание временем.

Скачать Call of Duty: Mobile

League of Legends: Wild Rift — лига легенд для смартфона

Игр в стиле MOBA на Android раньше было великое множество, но в последние годы их популярность пошла на убыль. Одним из приятных исключений является League of Legends: Wild Rift, которая, по сути, является мобильной версией хитовой MOBA-игры для ПК. В ней команды из пяти игроков сражаются друг с другом, чтобы уничтожить базу противника. К счастью, время игры в Wild Rift значительно сократилось, что делает ее более удобной для мобильных устройств.

Отличные игры для Android, которые можно и нужно скачать бесплатно.

Как и можно было ожидать от Riot Games, здесь все на высоком уровне, а состав чемпионов постоянно расширяется. Если вы играли на ПК, все будет казаться знакомым, но некоторые навыки были изменены, чтобы соответствовать управлению на сенсорном экране. Честно говоря, некоторые изменения оказались только к лучшему.

Скачать League of Legends: Wild Rift

Legends of Runeterra — карточная игра для Android

Legends of Runeterra — это карточная дуэльная игра, похожая на Hearthstone. Игроки собирают карты, строят колоды и сражаются друг с другом до тех пор, пока кто-то не победит. Вы выбираете чемпиона и строите колоду вокруг него, что помогает определить вашу стратегию. Честно говоря, это очень похоже на что-то вроде Commander в Magic: The Gathering.

Кроме этой и вышеупомянутой игры, Riot Games также выпускает Teamfight Tactics, еще одну хорошую free-to-play игру. Конечно, есть и другие отличные игры в этом жанре, но эти точно достойны внимания.

Скачать Legends of Runeterra

Игры Nintendo для смартфона

Компания Nintendo создает игры, которые всегда легко рекомендовать в качестве бесплатных для Android. Они выпускаются в самых разных жанрах, и большинство из них вызывают ностальгию. Среди игр Nintendo — Dragalia Lost, Fire Emblem: Heroes, Mario Kart Tour и Animal Crossing: Pocket Camp. Есть также Dr. Mario World, если вы любите головоломки. Каждая игра сделана очень качественно, с плавным геймплеем и красочной графикой. Некоторые из них имеют огрехи, но назвать их критичными просто нельзя. В остальном Nintendo отлично справляется со своей работой, предлагая все, что нам нужно.

Крутые игры для Андроид, в которые играет весь мир. А ты — нет.

Особенно можно порекомендовать Fire Emblem Heroes поклонникам стратегических RPG. А Mario Kart Tour занимает второе место по количеству скачиваний среди мобильных игр за все время, уступая лишь Call of Duty: Mobile, которую мы обсудили выше.

Скачать игры Nintendo

Roblox — популярная игра для Android

Roblox — одна из самых популярных игр в мире, да еще и с огромным количеством контента. По меркам мобильных игр, она старая, но постоянно растущее количество интересного материала позволяет ей оставаться актуальной и по сей день. Игроки могут играть в игры, которые создают другие игроки, или создавать их самостоятельно.

Мобильное приложение имеет полную кроссплатформенную поддержку с другими версиями игры и включает в себя функцию чата. В загружаемом контенте иногда встречается NSFW, так что следите за своими детьми, если позволяете им играть.

Скачать Roblox

Rocket League Sideswipe — мобильная версия игры для ПК

Rocket League стала культурным феноменом на ПК, а ее мобильная версия — одна из лучших игр для Android на сегодняшний день. Если вы не знакомы с оригиналом, то это соревновательная игра, похожая на футбол, в которой вы управляете машинами и совершаете невероятные маневры, пытаясь забить гигантский мяч в ворота соперника. Монетизация удивительно ненавязчивая, а матчи могут быть очень напряженными.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Эта игра точно достойна того, чтобы в нее поиграть. Ведь несмотря на кажущуюся простоту идеи, реализована она просто отлично.

Скачать Rocket League Sideswipe

Теги
Лонгриды для вас
Как установить клавиатуру с Apple iPhone на Android

Операционная система Андроид открывает перед нами практически безграничные возможности кастомизации, позволяя изменить внешний вид интерфейса до неузнаваемости. В частности, можно сделать из любого смартфона Айфон, установив несколько дополнительных программ. Этому был посвящен отдельный текст на нашем сайте. Однако в нем не затрагивалась установка клавиатуры Айфона на Андроид, о которой мы поговорим сегодня.

Читать далее
ТОП-5 приложений для Андроид ТВ, которые нужно скачать сразу после покупки телевизора

Многие пользователи после покупки телевизора с Андроид ТВ скачивают на него исключительно "попсовые" приложения, ярлыки которых уже есть на главном экране. YouTube, онлайн-кинотеатры - это явно не то, на что способно ваше устройство, а Гугл Плей на Андроид ТВ хоть и отличается от мобильной версии, но имеет более объемную библиотеку программ, чем другие ОС. Так что, после первичной настройки ТВ рекомендую зайти в магазин приложений и хорошенько осмотреться, а заодно скачать эти полезные приложения для Андроид ТВ.

Читать далее
Приложение Яндекс Музыки на Android теперь не узнать. Посмотрите, как оно изменилось после обновления

Компания Яндекс впервые почти за 10 лет сделала редизайн своего музыкального сервиса, в ходе которого не только изменился логотип, но и существенно обновилось само приложение Яндекс Музыки на Андроид. Команда стриминговой платформы в очередной раз прокачала рекомендательную систему, а еще поменяла местами отдельные пункты меню. Чтобы вы не запутались и смогли всесторонне оценить новую версию Яндекс Музыки, мы подготовили для вас небольшой обзор.

Читать далее