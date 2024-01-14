Крутые игры для Андроид, в которые играет весь мир. А ты — нет

В Гугл Плей регулярно появляются новые игры, которые моментально становятся хитовыми и попадают на смартфоны миллионов пользователей. Однако найти их не так-то просто: кто-то узнает о них случайно из подборок магазина приложений, другие — из интернета или от друзей. При этом даже рекомендация близких — вовсе не гарантия того, что вам попадется хорошая игра для телефона, способная затянуть вас своим геймплеем. Мы все же решили рискнуть и собрать для вас популярные игры, которые прямо сейчас разрывают Гугл Плей. Присмотритесь — возможно, здесь есть что-то и для вас!

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

Grand Mountain Adventure — гонки на Андроид

Гонки по-прежнему высоко ценятся не только среди геймеров, но и простых обывателей, кто время от времени во что-то играет, чтобы перевести дух. Одна из лучших игр 2023 года — Grand Mountain Adventure: она притягивает не только своей прорисовкой, но и сюжетом. Игра для расслабления всего-то и требует, чтобы катались на сноуборде или лыжах, объезжая препятствия.

На первый взгляд, кажется, что это довольно просто, но вам придется вспомнить, как играть за счет гироскопа в телефоне! Но если серьезно, то никаких проблем возникнуть не должно — адаптироваться к управлению можно за пару часов. Не забудьте включить звук — в Grand Mountain Adventure шикарный саундтрек и звуковое оформление.

Гонки на горных лыжах

Мистер Пуля — игра без Интернета на смартфон

Традиционно особое место в сердечке пользователей занимают офлайн-игры, для которых не нужно подключение к Сети. Одна из самых крутых, подходящих для любого смартфона — Мистер Пуля. Сюжет крайне прост — нужно совершать выстрел в своих врагов, но делать это продуманно. Дело в том, что пуля летит по необычной траектории и конечном итоге должна угодить в недруга.

Этим игра похожа на Angry Birds и Worms, поэтому в восторге будут все любители подобного жанра. Локации постоянно меняются, врагов становится больше, поэтому выиграть в Mr. Bullet не так-то просто как может показаться. вам в помощь новое оружие, которое разблокируется по мере прохождения.

Скачать Мистер Пуля

ТОП-5 новинок CES 2024, которые хочется купить здесь и сейчас

Run Sausage Run — офлайн-раннер для Android

Бесконечные игры с необычными персонажами и кучей препятствий — одни из самых популярных в мире. Попробуйте Run Sausage Run — этот раннер с сосиской в главной роли скрасит ваш досуг! Вам нужно управлять ею и стараться не проиграть, попав под нож или в огонь. В противном случае, придется начинать прохождение заново!

Копите бонусы по мере прохождения игры, чтобы сэкономить время и нервы — они открывают доступ к бустерам. Есть даже временная неуязвимость, которая поможет пройти сложный уровень, не потеряв здоровье! Игра не надоедает даже спустя несколько месяцев и отлично работает на любых смартфонах — скачивайте и наслаждайтесь!

Игра с бегущей сосиской

Tiles Hop: EDM Rush — музыкальная игра для телефона

Надоели обычные игры? Попробуйте Tiles Hop: EDM Rush — в ней вам предстоит управлять шариком, прыгающим в такт электронной музыке. Управлять им нужно так, чтобы он попадал ровно по центру. Промахиваться ни в коем случае нельзя, иначе вы проиграете и придется начинать заново.

Все это — довольно непривычно, поэтому игра дается сложно. С другой стороны, благодаря такому сюжету и ритму EDM вы быстро набьете руку. По сути, перед вами аналог Guitar Hero, в котором многое решает ловкость пальцев. По мере прохождения сможете разблокировать треки, новые шарики и посоревноваться с другими игроками.

Игра с шариком

10 телеграм-каналов, на которые нужно подписаться в 2024 году

Merge Fellas — головоломка с мемами

Не так давно чарты Гугл Плей взорвала Merge Fellas — крутая бесплатная головоломка для смартфона с мемами. По сути, это усовершенствованная версия тетриса, в котором надо складывать объекты друг с другом, чтобы они в конечном итоге исчезли. Вот только создатели усложнили прохождение тем, что персонажи постоянно перекатываются, поэтому толком спланировать ничего не получается.

С другой стороны, сообразительные и ловкие пользователи, соображающие наперед, быстро привыкнут к механике игры. В конце концов, если вам не повезло, можете посмотреть рекламный ролик или «встряхнуть» аквариум, чтобы не потерять прогресс и продолжить играть в Merge Fellas. Все это — абсолютно бесплатно!

Скачать Merge Fellas