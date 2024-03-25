ТОП-5 бесплатных приложений для Андроид из Гугл Плей, о которых почти никто не знает

Как бы ни старались разработчики радовать пользователей различными функциями, далеко не все приложения доходят до пользователей. Многие так и остаются в Гугл Плей незаметными на протяжении многих лет, из-за чего проекты закрываются. Более того, сами владельцы Андроид-смартфонов в лучшем случае узнают о полезном софте постфактум, жалея об упущенных возможностях. Чтобы вы не кусали локти, подобрали хорошие бесплатные приложения на любой вкус. Есть и плеер, и утилита для изучения языка, и даже крутая казуальная игра! Все это вы можете скачать бесплатно из Гугл Плей и пользоваться без подписок на любом смартфоне.

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Необычный лаунчер для Андроид

Каждый разработчик пытается сделать неповторимый лаунчер для Андроид — отчасти это реально получается. Однако вряд ли вы встретите оболочку для Андроид с реально необычным интерфейсом! Одна из таких — Hi-Tech Circuit Launcher, которая обеспечит максимально необычный интерфейс вашему смартфону. Ее особенность в футуристичных элементах рабочего стола — их будто бы взяли из компьютерной игры. Главная фишка в том, что все виджеты отображаются не в виде значков, а в виде анимированных кружков.

Например, при нажатии на ту же погоду открывается не стандартное приложение в смартфоне, а утилита из лаунчера. Кроме того, прямо на рабочем столе отображается состояние Bluetooth, Wi-Fi и даже емкость аккумулятора, а еще есть встроенный набор клавиатур. Единственный минус — неточный перевод, но если вы пользуетесь смартфоном на английском языке, то никаких проблем не возникнет. Лаунчер не глючит даже на слабых смартфонах.

Необычный лаунчер

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Приложение для изучения японского языка

Приложения для изучения иностранных языков как никогда актуальны в Гугл Плей, в частности, многие пользователи даже берутся за очень сложные, например, японский. Чтобы все усваивалось максимально легко и просто, попробуйте HeyJapan. Это набор уроков в игровой форме, который подойдет новичку.

Приложение предлагает выбрать подходящий уровень подготовки и сопровождает все достижения различными наградами. При этом вы можете включить уведомления, чтобы утилита напоминала вам о занятиях, но выставить оптимальное время занятий, чтобы приложение с японским языком не надоедало. В HeyJapan есть подсказки, озвучка слов, а задания составлены в виде тестов, чтобы вам не было скучно.

Учим японский язык

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Видеоплеер для Андроид с поддержкой всех форматов

Несмотря на обилие онлайн-кинотеатров, многие предпочитают скачивать контент собственноручно, чтобы смотреть фильмы на телефоне. Однако не каждый плеер для Андроид поддерживает нужный формат, из-за чего в срочном порядке приходится искать другой софт в Гугл Плей.

Скачайте Xplayer, который справится с любым расширением: он поддерживает воспроизведение с разных носителей, синхронизирует субтитры и имеет аппаратное ускорение. Интерфейс плеера очень прост и понятен, есть жесты для навигации и управления громкостью. Единственное — есть реклама в самом файловом мессенджере, но при воспроизведении она отсутствует.

Плеер всех форматов

Приложение радио для Андроид

Любите музыку, но уже все переслушали в телефоне? Попробуйте приложение Радио! В нем собраны сотни частот на любой вкус и простой интерфейс. Главная страница отображается в виде ленты с плитками, где можно быстро найти радиостанцию по иконке. Переключать их удобно прямо с экрана воспроизведения, а при желании — добавить в Избранное, чтобы экономить время.

При необходимости можно заглянуть в Настройки, чтобы изменить интерфейс и выставить параметры буфера обмена. Есть небольшие рекламные баннеры на главной странице, которые никак не мешают слушать Интернет-радио на телефоне.

Радио для Андроид

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Какую игру скачать на телефон

В последнее время набирают популярность казуальные игры для Андроид — среди них чертовски хороша Climb the Ladder. Это головоломка для телефона, в которой вам нужно быстро передвигаться по лестнице, ловко управляя руками. Казалось бы, всё предельно просто и понятно, вот только игра для Андроид усложняется различными способами: например, лестница двигается или местами полностью отсутствует.

Если все же за нее ухватиться, то это означает проигрыш — вы падаете вниз и начинаете прохождение заново. Здесь масса уровней в разных локациях, а сама игра не только отличное времяпрепровождение, но и тренировка для моторики и сообразительности. Отдаленно она напоминает Subway Surfer, так что, поклонники жанра ее явно оценят.

Крутая игра на Андроид