ТОП-5 бесплатных приложений для Андроид из Гугл Плей, о которых почти никто не знает

  2. Темы
  3. Игры
Иван Герасимов

Как бы ни старались разработчики радовать пользователей различными функциями, далеко не все приложения доходят до пользователей. Многие так и остаются в Гугл Плей незаметными на протяжении многих лет, из-за чего проекты закрываются. Более того, сами владельцы Андроид-смартфонов в лучшем случае узнают о полезном софте постфактум, жалея об упущенных возможностях. Чтобы вы не кусали локти, подобрали хорошие бесплатные приложения на любой вкус. Есть и плеер, и утилита для изучения языка, и даже крутая казуальная игра! Все это вы можете скачать бесплатно из Гугл Плей и пользоваться без подписок на любом смартфоне.

ТОП-5 бесплатных приложений для Андроид из Гугл Плей, о которых почти никто не знает. Об этих приложениях из Гугл Плей мало кто знает. Фото.

Об этих приложениях из Гугл Плей мало кто знает

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ ЛАЙФХАКИ О СМАРТФОНАХ ПЕРВЫМ

Необычный лаунчер для Андроид

Каждый разработчик пытается сделать неповторимый лаунчер для Андроид — отчасти это реально получается. Однако вряд ли вы встретите оболочку для Андроид с реально необычным интерфейсом! Одна из таких — Hi-Tech Circuit Launcher, которая обеспечит максимально необычный интерфейс вашему смартфону. Ее особенность в футуристичных элементах рабочего стола — их будто бы взяли из компьютерной игры. Главная фишка в том, что все виджеты отображаются не в виде значков, а в виде анимированных кружков.

Необычный лаунчер для Андроид. Этот лаучнер выглядит очень футуристично и интересно. Фото.

Этот лаучнер выглядит очень футуристично и интересно

Например, при нажатии на ту же погоду открывается не стандартное приложение в смартфоне, а утилита из лаунчера. Кроме того, прямо на рабочем столе отображается состояние Bluetooth, Wi-Fi и даже емкость аккумулятора, а еще есть встроенный набор клавиатур. Единственный минус — неточный перевод, но если вы пользуетесь смартфоном на английском языке, то никаких проблем не возникнет. Лаунчер не глючит даже на слабых смартфонах.

Необычный лаунчер

Любите гольф или хотите научиться играть в него. Собрали лучшие игры для Android в этом жанре

Приложение для изучения японского языка

Приложения для изучения иностранных языков как никогда актуальны в Гугл Плей, в частности, многие пользователи даже берутся за очень сложные, например, японский. Чтобы все усваивалось максимально легко и просто, попробуйте HeyJapan. Это набор уроков в игровой форме, который подойдет новичку.

Приложение для изучения японского языка. Учите японский язык прямо на смартфоне. Фото.

Учите японский язык прямо на смартфоне

Приложение предлагает выбрать подходящий уровень подготовки и сопровождает все достижения различными наградами. При этом вы можете включить уведомления, чтобы утилита напоминала вам о занятиях, но выставить оптимальное время занятий, чтобы приложение с японским языком не надоедало. В HeyJapan есть подсказки, озвучка слов, а задания составлены в виде тестов, чтобы вам не было скучно.

Учим японский язык

У Xiaomi есть секретная функция, которая спасет вас, если не работают кнопки на телефоне. Вот как ее включить

Видеоплеер для Андроид с поддержкой всех форматов

Несмотря на обилие онлайн-кинотеатров, многие предпочитают скачивать контент собственноручно, чтобы смотреть фильмы на телефоне. Однако не каждый плеер для Андроид поддерживает нужный формат, из-за чего в срочном порядке приходится искать другой софт в Гугл Плей.

Видеоплеер для Андроид с поддержкой всех форматов. Этот видеоплеер поддерживает все форматы. Фото.

Этот видеоплеер поддерживает все форматы

Скачайте Xplayer, который справится с любым расширением: он поддерживает воспроизведение с разных носителей, синхронизирует субтитры и имеет аппаратное ускорение. Интерфейс плеера очень прост и понятен, есть жесты для навигации и управления громкостью. Единственное — есть реклама в самом файловом мессенджере, но при воспроизведении она отсутствует.

Плеер всех форматов

Приложение радио для Андроид

Любите музыку, но уже все переслушали в телефоне? Попробуйте приложение Радио! В нем собраны сотни частот на любой вкус и простой интерфейс. Главная страница отображается в виде ленты с плитками, где можно быстро найти радиостанцию по иконке. Переключать их удобно прямо с экрана воспроизведения, а при желании — добавить в Избранное, чтобы экономить время.

Приложение радио для Андроид. Этот плеер для прослушивания радио — один из самых лучших в Гугл Плей. Фото.

Этот плеер для прослушивания радио — один из самых лучших в Гугл Плей

При необходимости можно заглянуть в Настройки, чтобы изменить интерфейс и выставить параметры буфера обмена. Есть небольшие рекламные баннеры на главной странице, которые никак не мешают слушать Интернет-радио на телефоне.

Радио для Андроид

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ И УЗНАВАЙ О КРУТЫХ ТОВАРАХ СО СКИДКОЙ

Какую игру скачать на телефон

В последнее время набирают популярность казуальные игры для Андроид — среди них чертовски хороша Climb the Ladder. Это головоломка для телефона, в которой вам нужно быстро передвигаться по лестнице, ловко управляя руками. Казалось бы, всё предельно просто и понятно, вот только игра для Андроид усложняется различными способами: например, лестница двигается или местами полностью отсутствует.

Какую игру скачать на телефон. Эта казуальная игра не оставит вас равнодушным! Фото.

Эта казуальная игра не оставит вас равнодушным!

Если все же за нее ухватиться, то это означает проигрыш — вы падаете вниз и начинаете прохождение заново. Здесь масса уровней в разных локациях, а сама игра не только отличное времяпрепровождение, но и тренировка для моторики и сообразительности. Отдаленно она напоминает Subway Surfer, так что, поклонники жанра ее явно оценят.

Крутая игра на Андроид

Теги
Лонгриды для вас
Как с помощью телефона Android найти смарт-часы, если они потерялись

Хотя мы носим часы постоянно на руке, они тоже могут потеряться, как это периодически случается со смартфонами. Ведь у носимого аксессуара нередко расстегивается ремешок, а иногда владелец устройства забывает его дома или в гостях. Что делать, если потерялись смарт-часы? Можно ли их найти? Сегодня постараемся подробно ответить на эти и другие вопросы, рассказав обо всех способах, как найти умные часы.

Читать далее
Любите гольф или хотите научиться играть в него. Собрали лучшие игры для Android в этом жанре

Гольф - один из самых популярных летних видов спорта. Вы берете клюшки, отправляетесь на поле и получаете удовольствие. Чтобы скоротать время в дождливые дни, существуют игры в гольф на мобильных устройствах. Это не так хорошо, ка киграть в настоящий гольф, и мы не станем притворяться, что игры могут заменить настоящий спорт. Однако все эти игры - достойный способ скоротать время и при этом поиграть в игру аристократов. Вариантов не так много, а хороших - единицы. Поэтому мы не просто скажем, что надо качать что-то подобное, а приведем примеры хороших игр в гольф для Android.

Читать далее
5 полезных приложений для Android TV, которым легко найти применение

Современные телевизоры невозможно представить без выхода в интернет. Благодаря этому вы не ограничены только просмотром эфирных каналов, а можете еще и выбирать любые видео или фильмы из сети, а заодно поиграть в игры или просто полазить по сайтам на большом экране. Чтобы все это сделать, вам потребуются специальные приложения. В этой подборке вы найдете классную программу для бесплатного запуска большого количества ТВ-каналов, быстрый и удобный браузер, хороший файловый менеджер, приложение для просмотра прикольных видео и даже калькулятор для Android TV.

Читать далее