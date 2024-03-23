У Xiaomi есть секретная функция, которая спасет вас, если не работают кнопки на телефоне. Вот как ее включить

Каким бы надежным производителем ни считалась компания Xiaomi, владельцы ее устройств рано или поздно сталкиваются с проблемой, из-за которой на телефоне перестали работать кнопки. Это может касаться как качельки регулировки громкости, так и клавиши питания. Специально для подобных случаев компания предусмотрела специальную функцию Xiaomi, позволяющую заменить неработающие кнопки.

Что делать, если не работают кнопки Xiaomi

Если на Xiaomi перестали работать кнопки громкости, и у вас нет возможности оперативно обратиться в сервис для решения проблемы, достаточно будет открыть Центр управления MIUI или HyperOS. В нем располагается ползунок регулировки громкости, который на время станет заменой неработающим клавишам.

Но как быть, если не работает кнопка питания на Xiaomi или сенсорные кнопки, расположенные в нижней части экрана? Шторка уведомлений или Центр управления в данном случае вам не поможет. А что поможет, так это сенсорный помощник Xiaomi.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Сенсорный помощник Xiaomi — что это

Сенсорный помощник — это едва заметная панель управления, которая выводится на дисплей и позволяет взаимодействовать с основными функциями устройства, будь то блокировка экрана или запуск наиболее важных приложений.

То есть, если на телефоне Xiaomi, Redmi или POCO включен сенсорный помощник, на экране появляется небольшая стрелочка. Нажав на нее или сделав свайп к центру, вы откроете меню с пятью действиями на выбор.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Кстати, своеобразным аналогом сенсорного помощника является кнопка специальных возможностей Андроид. Мы рассказывали о ней в одном из предыдущих материалов, поэтому, перейдя по гиперссылке, вы сможете узнать обо всех подробностях.

Как включить сенсорный помощник на Xiaomi

Но как сделать сенсорный помощник на Xiaomi, ведь по умолчанию он отключен? Для активации вспомогательной панели необходимо:

Открыть настройки смартфона. Ввести в поиске «Сенсорный помощник» и перейти в одноименный раздел. Активировать переключатель «Включить сенсорный помощник».

Также рекомендуется посетить вкладку «Функции ярлыков», где можно настроить сенсорного помощника Xiaomi на свое усмотрение, изменив положение кнопок или назначив на них другие действия.

При желании через сенсорный помощник вы даже сможете запускать наиболее важные приложения. Но для этих целей в MIUI и HyperOS уже предусмотрена более удобная функция, которая называется боковая панель Xiaomi.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Как отключить сенсорный помощник

Если с кнопками у вас все в порядке, и дополнительная панель вызывает только раздражение, посмотрите, как убрать сенсорного помощника:

Откройте настройки Xiaomi. Перейдите в раздел «Сенсорный помощник». Деактивируйте переключатель «Включить сенсорный помощник».

Помните, что сенсорный помощник на телефоне не является полноценной заменой кнопки питания и других компонентов устройства. О не такой удобный в сравнении с физическими клавишами, но в некоторых сценариях дополнительная панель действительно бывает полезна. Например, когда не хочется тянуться к верхней части экрана второй рукой, чтобы включить Bluetooth или сделать снимок экрана. Все это поможет сделать сенсорный помощник Xiaomi, который, кстати, можно передвинуть в любое удобное место на дисплее.