Любите гольф или хотите научиться играть в него. Собрали лучшие игры для Android в этом жанре

Гольф — один из самых популярных летних видов спорта. Вы берете клюшки, отправляетесь на поле и получаете удовольствие. Чтобы скоротать время в дождливые дни, существуют игры в гольф на мобильных устройствах. Это не так хорошо, ка киграть в настоящий гольф, и мы не станем притворяться, что игры могут заменить настоящий спорт. Однако все эти игры — достойный способ скоротать время и при этом поиграть в игру аристократов. Вариантов не так много, а хороших — единицы. Поэтому мы не просто скажем, что надо качать что-то подобное, а приведем примеры хороших игр в гольф для Android.

Birdie Crush: Fantasy Golf — фантастическая игра в гольф

Birdie Crush: Fantasy Golf — одна из самых новых игр в этом списке. Она может похвастаться простым управлением, увлекательным геймплеем и множеством интересных заданий. Каждое поле требует освоения разных трюков и различных персонажей, с которыми можно играть.

Несмотря на довольно простое управление, основы игры очень хороши. Конечно, это не самая реалистичная игра, но ее вполне достаточно для хорошего аркадного гольфа. Это определенно один из самых сильных вариантов в жанре, и графика здесь тоже неплохая.

Скачать Birdie Crush: Fantasy Golf

Flick Golf Extreme — экстремальный гольф

Скачать Flick Golf Extreme» rel=»noopener» target=»_blank»>Flick Golf Extreme входит в серию игр Flick Golf. Это одна из самых популярных аркадных игр жанра на Android. Она очень похожа на аркадные игры в гольф в барах и других подобных заведениях.

Бесплатные игры для геймпада на Android, которые стоит попробовать в 2024 году.

Чтобы ударить по мячу, нужно щелкнуть пальцем. От скорости удара зависит расстояние. В игре достойная графика, таблицы лидеров и уникальные карты. Иногда в ней встречаются ошибки, но они редко влияют на игровой процесс. Поэтому Flick Golf Extreme можно считать хорошим вариантом для тех, кто любит помахать клюшкой

Скачать Flick Golf Extreme

Golf Clash — самая популярная игра в гольф

Golf Clash — одна из самых популярных игр в гольфа на Android. Стиль игры очень похож на аркадный. Чтобы ударить по мячу, нужно щелкнуть пальцем. В игре также есть механизм прицеливания для улучшения контроля.

Среди других особенностей — онлайн PvP, еженедельные события, внутриигровые чаты и многое другое. Есть даже погодные условия, которые влияют на игру. В онлайновом PvP иногда возникают проблемы, но в основном игра работает нормально. Она бесплатная, со всеми вытекающими, так что будьте готовы к этому, если решите попробовать.

Скачать Golf Clash

Mini Golf 3D Multiplayer Rival — минигольф для Android

Mini Golf 3D Multiplayer Rival — одна из немногих достойных игр про мини-гольф. В ней есть множество полей для игры, а также онлайн PvP, чат, задания и многое другое. Это бесплатная игра с энергетической системой, которая сделана довольно странно. Однако вы можете получать больше энергии, просматривая рекламные видеоролики, вместо того чтобы платить реальные деньги.

Лучшие игры для Android, которые понравятся всем любителям шахмат.

Это не идеальный вариант, но могло быть и хуже. Есть некоторые претензии к физике игры и управлению, в остальном же она выше среднего уровня для мини-гольфа. Поэтому мы смело советуем ее вам попробовать.

Скачать Mini Golf 3D Multiplayer Rival

PGA Tour Golf Shootout — интересная игра про гольф

PGA Tour Golf Shootout — это игра в гольф, в которой есть много всего интересного. Тут можно найти онлайн-режимы PvP, а также режим одиночной игры. Кроме того, вас ждут ежедневные и еженедельные задания, различное снаряжение, которое можно разблокировать, и достойная графика.

Управление простое, и это определенно больше игра в гольф в аркадном стиле, чем что-то более глубокое или необычное. Система апгрейдов на самая хорошая, она кажется немного грубоватой. Тем не менее, игра интересна, пока в нее не вкрадываются элементы free-to-play, но поиграть в нее все равно стоит.

Скачать PGA Tour Golf Shootout

WGT Golf — одна из лучших игр про гольф

Игра WGT Golf — одна из лучших игр в гольф, которые мы нашли. В ней есть реальные бренды, реальные поля, достойная графика, довольно хорошее управление и физика мяча. Также в игре есть онлайн-режим PvP, многопользовательские таблицы лидеров, турниры и многое другое.

Отличные бесплатные игры для Android в жанре симулятора фермы.

Это free-to-play игра, а это значит, что в ней есть такие игровые механики, как повышение уровня снаряжения и тому подобное. WGT Golf определенно одна из лучших бесплатных игр в гольф на мобильных устройствах.

Скачать WGT Golf