ТОП-6 скоростных игр для Android

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Артем Сутягин 0

Многие игры мы любим за то, что в них приятно играть и нам нравится замысловатый сюжет. Иногда, наоборот, мы предпочитаем его отсутствие и выбираем бесконечные раннеры. Но если вы любите скоростные игры, в которые можно играть без высокой частоты кадров, то наша подборка создана специально для вас. Усаживайтесь поудобнее, заряжайте ваши телефоны и давайте немного поиграем.

Игры

С этими играми у вас не будет шанса расслабиться.

Call of Duty: Mobile — самый известный шутер

Call of Duty: Mobile стала крупнейшим запуском в истории мобильных игр. Людям действительно нравится эта игра. Это довольно стандартный онлайн-шутер от первого лица с обычным PvP, а также режимом королевской битвы на 100 игроков.

Обычный PvP включает в себя стандартный бой насмерть вместе с некоторыми итерациями. Игроки также могут настраивать свое снаряжение и открывать больше вещей. Игра уже не новая, но в мире скоростных шутеров это точно имя номер один. Ну, или как минимум, оно входит в число лидеров.

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Critical Ops — новая игра

Critical Ops — довольно новая игра в мире скоростных шутеров. Хоть она и существует относительно давно, технически она все еще находится в публичной бета-версии. В ней вам предстоит стать частью антитеррористического подразделения и остановить разрушение. Впрочем, можно встать на темную сторону и плодить разрушения.

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Игра включает в себя многопользовательские онлайн-режимы, таблицы лидеров и достойную графику, чтобы создать хороший пользовательский опыт. Игра существенно изменилась с первых дней своего существования и сумела стать одной из лучших в своем жанре.

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Dead Effect 2 — фантастический шутер

Dead Effect 2 — научно-фантастический шутер от первого лица с элементами хоррора, выживания и ролевой игры. Вы сможете выбрать одного из трех главных героев. Кроме того, у вас будет масса снаряжения, оружия и улучшений, которые вы сможете найти и повысить ваш уровень в ходе игры.

Игра включает в себя более 20 часов кампании и множество вариантов обновления. Она также имеет фантастическую графику. Это одна из лучших игр в своем жанре для игроков, которым больше нравится кампания, чем соревновательные состязания. Единственный минус — это отсутствие обновлений за последний год. Мы надеемся, что они скоро появятся, чтобы игра оставалась актуальной и не канула в безвестность.

Скачать Dead Effect 2

Infinity Ops — игра, которая сменила название

Infinity Ops — одна из самых новых игр жанра для мобильных устройств на момент написания этой статьи. Она была запущена под другим именем и вскоре после этого была переименована. Она может похвастаться многопользовательской сетевой игрой в научно-фантастическом сеттинге.

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В игре представлены социальные функции на довольно высоком уровне, кланы, различное игровое оружие, реактивные ранцы и множество режимов. Графика и механика также довольно хороши по сравнению с конкурентами. Большинство отзывов об игре на удивление положительные, за исключением тех, кто столкнулся с ошибками. Они тоже есть.

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Into the Dead 2 — продолжение хорошей игры

Into the Dead 2 — одна из новейших игр жанра. В ней много той же механики, что и в первой части. Вы бежите через поля зомби, чтобы выжить. Игрок получает массу оружия для разблокировки и улучшения. Этот вариант также включает в себя некоторые элементы стратегии и собак-компаньонов.

Графика однозначно выше среднего. Она также хорошо подходит для мобильной игры и содержит несколько концовок. Into the Dead 2 обладает удивительной глубиной для мобильной игры. Это бесплатная игра, а они никогда не бывают идеальными. Тем не менее, в этой однозначно что-то есть.

Скачать Into the Dead 2

Modern Combat 5 — хорошая скоростная игра для Android

Modern Combat 5 — одна из самых популярных игр для мобильных устройств. Игра поставляется с приличной графикой, множеством контента, многопользовательской онлайн-игрой и многим другим.

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Ее популярность практически гарантирует, что в сети всегда есть кто-то, с кем или против кого можно поиграть. Есть так же режим кампании, шесть различных классов персонажей, которых вы можете повышать и настраивать, и поддержка аппаратных контроллеров. Все это делает ее отличным выбором для всех мобильных геймеров.

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