Новые игры для Android, которые надо попробовать. Есть Маша и Медведь

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Артем Сутягин 0

Игры для Android с каждым месяцем становятся все лучше и лучше, и в Google Play всегда появляется множество новинок. Независимо от того, являетесь ли вы случайным игроком или хотите чего-то по-настоящему мясистого, вы всегда найдете что-то для себя. Некоторые месяцы бывают лучше, чем другие, но на этот раз у нас тоже есть что вам предложить. Сегодня обсудим игры, который выходили в сентябре этого года и еще долго будут пользоваться большой популярностью в Google Play. Давайте немного расслабимся и погрузимся в мир интересных игр.

игры

В этой подборке самые разные жанры игр.

Infinite Magicraid — типичная гача

Infinite Magicraid — это гача-ролевая игра. Она довольно типична с точки зрения геймплея. Вы вызываете существ, используете их для победы над плохими парнями и улучшаете их по ходу игры, чтобы дойти до победы. В каждой сюжетной миссии есть несколько волн противников, а на более поздних этапах необходимо управлять ресурсами и наносить еще больше урона, чтобы дойти до конца.

Как и большинство подобных игр, эта даст вам много возможнстей в начале игры, чтобы вы продолжали, но по мере прохождение играть не отвлекаясь на покупки будет все сложнее.

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Iron Marines Invasion — стратегическая игра для Android

Iron Marines Invasion — это побочный продукт популярной игры Iron Marines в жанре Tower Defense. Это своего рода RTS-игра. Вы ведете войска по уровням, побеждая плохих парней и боссов.

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По мере продвижения игроки открывают различные бонусы и способности, чтобы упростить себе задачу. Вас ждут более 25 миссий кампании, 70 специальных сюжетов, а также множество героев и оружия, которые помогут вам. Это хорошая игра от хорошего разработчика, а покупки в приложении необязательны.

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The Legend of Neverland — аниме для Android

The Legend of Neverland — это MMORPG на тему аниме. Игра по большей части похожа на большинство других мобильных игр этого жанра. Есть открытый мир для исследования, квесты, боссы, которых нужно убить, и история, которую нужно пройти.

Из плюсов можно отметить высококлассного создателя персонажей. А еще тут есть красивые пейзажи и достойная история. С другой стороны некоторые элементы ограничивают взаимодействие с игрой. Но в целом она все равно достояна внимания.

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Маша и Медведь: Ферма — игра в ферму

Маша и Медведь: Фермерские игры — это детская игра, основанная на популярном сериале. Игра учит вас основам садоводства, а также использует множество привлекательных персонажей и милых животных. Это довольно простая маленькая игра, поэтому взрослым она может показаться не очень увлекательной, но дети должные оценить ее по достоинству.

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Игровой цикл примерно такой же, как и в Farmville. Вы выращиваете урожай, продаете его, чтобы заработать деньги, и используете эти деньги, чтобы делать что-то с фермой. В игре есть механика подписки, но прибегать к ней совершенно не обязательно.

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ScourgeBringer — платформер для Android

ScourgeBringer — платформер в жанре roguelite. Вы проходите игру, уклоняясь от атак, и побеждая боссов. Его безумный геймплей интенсивен, а от боссов весело уклоняться.

Каждая часть этой игры очень динамична во всем, от механики до саундтрека. С ней вы точно отлично проведете время. Есть также много вещей, которые можно открыть, путешествуя по игровому миру. Это премиальная игра, поэтому в ней нет встроенных покупок или рекламы, которые могли бы испортить приятное времяпрепровождение.

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Star Trek Lower Decks Mobile — Стар Трек для Android

Star Trek Lower Decks Mobile — это игра, действие которой происходит во вселенной Star Trek. История начинается, когда вы попадаете в ловушку. Чтобы выбраться, вы должны пережить классические моменты вселенной Star Trek.

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Игра функционально играет сама, и вам просто нужно принимать решения о том, как потратить свои ресурсы. Как и в большинстве новых игр, в этой хватает багов, но в основном это проблемы с оптимизацией, которые скоро будут решены.

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