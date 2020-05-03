Во что можно поиграть на Google Stadia. Полный список игр

Все мы слышали про Google Stadia. Одно время этот игровой сервис просто не сходил с главных страниц многих технологичных порталов. Особенно это касается заграничных сайтов, которые пишут про смартфоны. Много его было и в Twitter. Вот только мало кто знал точно, что это такое и как этим пользоваться. Тем не менее, сервис получился очень интересным и перспективным. Пока он не получил суперширокого распространения, но уже обзавелся фанатами, многие из которых наслаждаются игровым процессом. Со временем их станет только больше, так как сервис получает новые игры и выходит на новые рынки. В этой статье я перечислю все игры, которые доступны в сервисе на момент ее написания.

Что такое Google Stadia

Google Stadia — это игровой сервис будущего. Все потому, что он облачный. С ним вам не надо скачивать игры на свое устройство. Достаточно просто купить нужную игру и можно спокойно играть почти на любом устройстве. Поддерживаются практически все устройства, кроме тех, что работают под управлением iOS. Можно даже играть на компьютерах Mac и самых недорогих Android-смартфонах. Все благодаря тому, что вычисления производятся не на устройстве, а на сервере.

Время задержки отклика управления сведено к минимуму. В свое время Nvidia GeForce Now и PlayStation Now не смогли этого сделать во многом из-за небольшого количества серверов. Google пошла немного другим путем и распределила нагрузку по своим серверам, которых очень много по всему миру. Это позволило сократить расстояние от пользователя до сервера и наладить хорошее управление. Плюс, контроллер отправляет сигнал на сервер сам, а не через устройство. Это экономит еще несколько важных миллисекунд.

Изначально для Stadia разрабатывался отдельный контроллер, но от этой идеи быстро отказались и пользоваться сервисом можно с любым контроллером. Но с оригинальным будет все равно лучше, так как только он может работать напрямую с сервером. Остальные делают это через устройство, на котором вы играете.

Игры для Google Stadia

Игр для Google Stadia уже достаточно много и их будет становиться только больше. В целом, все они хороши, но есть и настоящие монстры игровой индустрии, вроде Mortal Kombat 11, Red Dead Redemption 2 и Assassin’s Creed.

Как и любая другая консоль или платформа, Google требует, чтобы игроки покупали игры, в которые играют. Это бесплатный уровень, который называется ”Stadia Base”. Если покупать каждую игру не для вас, то можно воспользоваться вариантом подписки. Она обойдется в 10 долларов и будет называться Stadia Pro. Так часть игр для вас будет бесплатна, а на остальные вы получите большую скидку.

Список игр для Google Stadia

Как играть в Google Stadia в России

Проблема в том, что сервис Google Stadia недоступен в России, но, как обычно, выход есть. Правда, надо понимать, что все действия вы будете совершать на свой страх и риск. Если вы это сделаете, вы можете лишиться гарантии или просто окирпичить свой телефон. Проще говоря, если что-то случится с вашим телефоном, наша редакция не виновата.

В первую очередь, вам надо понимать, соответствует ли ваше оборудование минимальным системным требованиям. К ним относится скорость подключения 15 Мбит/с для Full HD и 35 Мбит/с для 4K. Так же ваш смартфон или планшет должен работать под управлением Android 6 или новее и иметь 2 ГБ оперативной памяти на борту.

Для того, чтобы начать играть в игры Google Stadia, надо будет сменить страну в Google Play. ВАЖНО понимать, что Google не позволяет менять регион тогда, когда захочется. Это можно сделать только один раз в год, так что вернуться обратно на свой регион может стать проблемой. Поэтому для использования Google Stadia лучше зарегистрировать отдельный аккаунт и выбрать в нем нужный регион.

Важно убедиться, что все будет работать хорошо. Проверьте, готов ли ваш Интернет к Google Stadia

Если этот вопрос решен, перейдите по этой ссылке и зайдите в настройки. Так как Stadia работает только в 15 странах, нужно будет выбрать одну из них (лучше США). Найдите раздел «Страна/регион», а далее нажмите «Создать новый профиль». В поле выбора штата ткните в «Нью-Йорк», в строке адреса напишите 47 W 13th St, New York, NY, а в строке индекса – 10011.

Можно выбрать и другой адрес, но если не знаете какой, выбирайте этот. Потом перейдите во вкладку «Способы оплаты» и привяжите действующую карту. Адрес надо будет указать тот, который приведен выше, или тот, который вы ввели вместо него.

Просто знайте об этом. Контроллер Google Stadia может следить за пользователями

Когда все сделано, надо будет перейти в ”Настройки” на смартфоне, найти в разделе ”Приложения” Google Play и очистить кэш. Далее переходите в Google Play и качайте Stadia. Если регион не изменился и скачать приложение не получается, придется подождать от нескольких часов до нескольких дней.

Более подробно прочитать про Google Stadia вы можете в материале нашего Ивана Кузнецова, а прокомментировать в нашем Telegram-чате.