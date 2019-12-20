Ежегодный саммит Qualcomm подарил нам много информации о следующем поколении чипов Snapdragon 865 и видении компании относительно 5G в 2020 году. На фоне вала новостей о новинке как-то почти незаметным остался еще один процессор от Qualcomm в лице Snapdragon 765. А он, между тем, может встряхнуть рынок ничуть не хуже «старшего брата», став одним из самых доступных решений, которое принесет в средний ценовой сегмент не только уже упомянутый стандарт 5G, но и алгоритмы по работе с искусственным интеллектом.

5G, искусственный интеллект и другие инновации Qualcomm

Интегрированный модуль 5G в Snapdragon 765 — это настоящий прорыв. В то время, как большинство смартфонов среднего ценового диапазона, разрабатываемые сейчас, будут продолжать использовать более старые платформы 4G в 2020 году, все новые чипсеты Qualcomm «проталкивают» 5G как стандарт по-умолчанию для недорогих смартфонов.

И это не просто предположение: крупные доступные производители телефонов уже планируют запустить в производство 5G-смартфоны. Nokia, Motorola, Oppo и Xiaomi (и скорее всего Samsung) перейдут на 765-й чипсет в ближайшие год-полтора, не говоря уже о куче других китайских производителей. С такой конкуренцией цены на 5G-смартфоны упадут до отметки в 500 долларов США и ниже куда быстрее, чем мы думали. А если приплюсовать к этому возможности по работе с искусственным интеллектом, то и вовсе получится что-то невероятное.

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Но «не Snapdragon 765 единым». Дело в том, что помимо уже упомянутого «захвата» мобильного рынка, нацелились в Qualcomm и на сегмент ноутбуков со своим чипом Snapdragon 7c. Snapdragon 7c основан на платформе Snapdragon 850, но производительность тут отходит на второй план. 7c предлагает весь спектр передачи данных по стандарту LTE, а также возможностью работы систем на основе машинного обучения. А со следующим поколением можно ожидать и появления 5G тоже.

На самом деле такой подход может действительно не хило перетряхнуть весь рынок, ведь столь стремительного развития 5G не мог предсказать никто. Вслед за появлением доступных смартфонов, работающих по новому стандарту, стоит ожидать и бурного роста собственно 5G-сетей, ведь операторы сотовой связи вряд ли откажутся предложить свои услуги в то время, как смартфоны с модулем 5G станут доступными, так как уже сейчас все больше людей интересуется новой технологией. А как считаете вы? Ждет ли 5G стремительный рост в 2020? Напишите об этом в нашем чате в Телеграм.

При этом нельзя не подкинуть ложечку дегтя в эту бочку «5G-меда». Ведь несмотря на просто дикие скорости, которые может нам принести связь пятого поколения, радиус действия вышек сотовой связи в несколько раз меньше, чем у стандарта 4G. А это влечет за собой большие производственные затраты, что несомненно скажется на стоимости тарифных планов. И мы можем прийти к тому, что за 5G-смартфоны вам придется отдать небольшую сумму. А вот за пользование сетью — совсем наоборот.