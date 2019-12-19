Каждый год Qualcomm выпускает свой новейший процессорый сокет, который (что логично) мощнее предыдущего. Но в этом году у нас есть приятное исключение. Как мы недавно уже сообщали, по всей видимости, Snapdragon 865 — это самый быстрый мобильный процессор из существующих на сегодняшний день. Но все цифры сравнения ранее давала сама Qualcomm и, что называется, «в полевых условиях» новое железо не тестировали… до сегодняшнего дня. Итак, давайте же узнаем, действительно ли Snapdragon 865 — новый король мобильных процессоров.

Snapdragon 865. Производительность

Как известно, для тестирования в Qualcomm собрали специальный тестовый смартфон. И для начала давайте посмотрим, как же работает новичок в сравнении с прошлогодним флагманским процессором Snapdragon 855. Забегая вперед скажем, что ни для кого это не должно было стать сюрпризом, но Snapdragon 865 действительно гораздо быстрее «предка».

Независимо от того, тестируется ли CPU или же GPU, Snapdragon 865 работает лучше, чем его предшественник по всем направлениям. Это хорошо, потому что это показывает, что из года в год прирост производительности достигается, несмотря на то, что Qualcomm не наращивает тактовые частоты, а оптимизирует сами ядра CPU и GPU. Наши коллеги с сайта Androidcentral намного глубже погрузились в устройство Snapdragon 865 и вот что они сказали о производительности системы CPU:

Производительность — это именно то, что Qualcomm заявляли в качестве основной фишки продукта для позиционирования его на рынке. И мы видим увеличение производительности. С другой стороны, чип Apple А11 по-прежнему хорош. Мы все еще немного далеки от микроархитектур, догоняющих последние разработки Apple, но если Qualcomm будет поддерживать этот ежегодный показатель улучшения на 25-30%, последние должны догнать конкурентов еще через несколько итераций.

Другими словами, Qualcomm по-прежнему отстает от процессора Apple 2017 A11 в некоторых отношениях, но теперь опережает в других. Хотя есть еще один момент, о котором мы не упоминали: устойчивая производительность GPU. А вы хотели бы себе смартфон со Snapdragon 865? Напишите об этом в нашем чате в Телеграм.

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Во время анонса чипсета Qualcomm стремились упомянуть, что их продукт способен продемонстрировать лучшую долгосрочную устойчивую производительность, чем конкуренты. Хотя у нас нет подтверждения того, на кого именно они ссылались, скорее всего имелись в виду именно устройства Apple. Одним из больших изменений в SoC этого поколения стала интеграция нового гибридного контроллера памяти LPDDR5 и LPDDR4X. Новый стандарт действительно улучшает работу памяти, обеспечивая лучшую пропускную способность при работе с памятью. В Snapdragon 865 отмечено уменьшение времени отклика в среднем на 5 миллисекунд. Хотя это очень хорошее улучшение само по себе, по времени отклика Snapdragon 865 все еще немного отстает от проектов HiSilicon, Apple и Samsung.

В целом Snapdragon 865, конечно же можно назвать самым производительным чипом на сегодняшний день, но вот самым совершенным — вряд ли. Ведь в архитектуре устройства до сих пор есть вещи, которые у конкурентов выполнены на более высоком уровне. Что же, тем интереснее будет наблюдать за процессорной гонкой в следующем году.