Часто говорят, что процессоры Apple, как минимум, на два поколения опережают процессоры, доступные для устройств на Android. Samsung, Huawei и MediaTek делают мощные процессоры для Android-устройств и они действительно не хило отстают от творений инженеров из Купертино. Однако ближайший конкурент Apple на ниве «процессоростороения» — это Qualcomm с целой линейкой Snapdragon. И совсем недавно был анонсирован новейший Snapdragon 865. Но смог ли он свергнуть «короля» с пьедестала? Давайте попробуем разобраться.

Насколько мощный Snapdragon 865

Прошлогодний Snapdragon 855 имеет аналогичную производительность с процессором Apple A11, установленным в iPhone 8. При этом Apple A12 был на 30% быстрее, чем «младший брат». Но в этом году произошло два важных события. Во-первых, прирост производительности между Apple A12 и A13 составил порядка 5%. Во-вторых, Snapdragon 865 сумел обеспечить реальное повышение скорости на 20% по сравнению с предыдущей версией.

Сразу после запуска Snapdragon 865 в начале декабря 2019 года, некоторым изданиям удалось протестировать производительность 865-го с помощью устройства Qualcomm QRD. QRD — это прототип смартфона, который Qualcomm создали для тестирования. Он имеет обычную не модифицированную версию Snapdragon 865, а также включая модем 5G, оперативную память, внутреннюю память и другие компоненты.

В бенчмарке AnTuTu тестовый смартфон на базе Snapdragon 865, набирает более 540000 баллов. Это больше, чем у любого доступного на данный момент на рынке устройства, включая последние модели iPhone на базе мощного чипа A13 Bionic.

С другим популярным тестом под названием Speed Test GX 2.0 новый Snapdragon 865 справился за 36,6 секунды, а вот конкурент в лице Apple A13 Bionic потратил на это уже 40 секунд. У прошлогоднего Snapdragon 855 ушло 45,3 секунды, что также свидетельствует о заметном приросте производительности. При этом интересно, что в тесте Geekbench Snapdragon 865 набирает 935 и 3450 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно, в то время, как Apple A13 Bionic выдает уже 1330 и 3480 баллов. Это единственный тест, в котором процессор от купертиновцев превосходит детище Qualcomm.

Нужно ли покупать смартфон с процессором Snapdragon 865?

Однозначного ответа тут быть не может. Все зависит от того, чего вы хотите от своего устройства. Для тех из вас, кто хочет лучшей производительности, очевидно, что смартфон со Snapdragon 865 будет обязательным к приобретению. Но если вы склонны использовать свой смартфон в течение двух (или более) лет, то тут уже не так однозначно.

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Если у вас есть гаджет, который исправно работает на процессоре Snapdragon 855 (а это, очевидно, один из последних флагманов), то обновлять его вам вряд ли нужно. Ведь запаса производительности вам хватит на пару лет вперед. И если вы не гонитесь за флагманами и не обновляете смартфон каждый год, то о смартфоне со Snapdragon 865 пока лучше не думать. Ну а если вы обладатель более старого аппарата и хотите обновиться до самого мощного и актуального железа, то подождите до конца 2020 года, когда начнут появляться первые смартфоны со Snapdragon 865 на борту. И когда 865-й покажет себя в деле, можно будет решать, насколько он нужен вам.