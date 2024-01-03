5 крутых приложений для Андроид, которые я скачал на телефон в начале 2024 и советую вам

Google Play обладает невероятным запасом игр и приложений. Так что, если вы думаете, что уже многое повидали, скачали и опробовали, то сильно ошибаетесь — каталог программ всегда сможет вас удивить! В его недрах кроются утилиты на любой вкус, и даже если аналогичные у вас уже были или есть, то нужно попробовать новые — они смогут вас удивить своей функциональностью! Фоторедакторы, погодные приложения и даже программы для написания музыки на смартфоне — все это попало в нашу первую подборку 2024 года. Скорее смотрите, что скачать на телефон из Гугл Плей.

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И УЗНАВАЙ ВСЁ О СМАРТФОНАХ САМЫМ ПЕРВЫМ

Как удалить объект с фото

В Гугл Плей есть масса фоторедакторов, которые помогают удалить лишний объект с изображения. Но если вы хотите упростить процесс и не заблудиться в настройках, то рекомендую AI Retouch — удобное приложение для обработки фото. Главная фишка — возможность убрать объект, но сделать это можно при помощи нейросетей или вручную.

Получается очень даже неплохо, но что вдвойне приятно — в приложении нет обилия рекламы и навязывания подписки. Вдобавок AI Retouch напичкана другими прикольными функциями вроде создания аватарки в анимешном стиле, возможности добавить необычный фон, сделать 3D-анимацию и так далее. Многие фишки доступны бесплатно, поэтому заморачиваться с оплатой не придется.

Фоторедактор для Андроид

Лучшие фитнес-трекеры, которые стоит купить в 2024 году

Как писать музыку на смартфоне

В 2024 году вовсе не обязательно иметь огромную студию с массой инструментов, чтобы быть музыкантом. Более того, вам даже не понадобится ноутбук, ведь есть приложение для написания музыки Beat Machine. В отличие от аналогов, оно не выглядит сложным, а еще интерфейс имеет подсказки на русском языке, поэтому разобраться и накидать симпатичный бит сможет даже новичок за пару новогодних выходных.

Внутри предусмотрен готовые пресеты, разбитые по жанрам, среди которых есть и популярные вроде Фонка и Дип хауса. Самое приятное, что это бесплатная утилита для создания музыки: вам не нужно оплачивать подписку — достаточно лишь посмотреть ролик, чтобы разблокировать инструмент или готовый пак. На всякий случай, Beat Machine автоматически сохраняет проекты, чтобы не потерять их при сбое, а приложение для написания треков без проблем работает даже на слабых смартфонах.

Приложение для написания музыки

Шагомер без Интернета — счетчик шагов на телефон

Решили начать жизнь в новом году с чистого листа и наконец заняться фигурой? Скорее пробуйте шагомер для телефона: бесплатная утилита не требует наличия фитнес-браслета или смарт-часов! Более того, для нее даже не требуется подключение к Сети, поэтому вы сможете считать сожженные калории, находясь вне зоны доступа.

Разработчики сделали энергоэффективное и безопасное приложение для Андроид, так как оно не использует GPS и аккаунт — просто скачиваете и запускаете, не боясь за утечку данных. Достаточно включить счетчик шагов самостоятельно, чтобы ничего не пропустить, а сделать это прямо на морозе позволят эти удобные перчатки, работающие с сенсорным экраном.

Шагомер для телефона

Сравниваем OnePlus 12 и Pixel 8. Два самых разумных смартфона

Какую погоду скачать на Андроид

В новом году многие хотят узнавать точную погоду, чтобы точно спланировать выходные или просто одеться с утра. Рекомендую YoWindow — приложение с прогнозом, которое подкупает своим интерфейсом: он работает в режиме реального времени и подстраивает анимацию под текущие условия за окном. Таким образом, меняется и время года, а сами живые обои можно лайкать и комментировать.

YoWindow подгружает актуальный прогноз на телефон из проверенных источников, поэтому даст фору любому стандартному приложению. Интерфейс прост и понятен, не расходует много ресурсов смартфона, поэтому придется по душе даже обладателям не самых новых устройств.

Погода на Андроид

Во что поиграть на телефоне

Конечно же, на праздниках меньше всего хочется напрягаться и изучать новые приложения. Тогда рекомендую гонки для Андроид под названием Hillside Drive. Игра отдаленно напоминает Hill Climb Racing своим геймплеем: в процессе вам нужно управлять раллийной тачкой, выполнять различные трюки и собирать бонусы для дальнейшего улучшения.

Не забывайте и про топливо, которое попадается прямо в пути — если его не подобрать, то автомобиль попросту не доедет до чекпоинта. Бесплатная игра для телефона подкупает не только прикольной графикой, но и отличным саундтреком, который не надоедает. Добавляет интриги наличие заданий, а также обилие различных транспортных средств. Погнали!

Гонки для Андроид

Не забудь подписаться на «Сундук Али-Бабы» в Телеграм: это лучший способ найти недорогие товары и сделать подарок себе или близким даже без повода!