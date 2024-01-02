Сравниваем OnePlus 12 и Pixel 8. Два самых разумных смартфона

Так называемые субфлагманы прошли долгий путь. Многие недавние новинки обладают высокими техническими характеристиками и стоят относительно недорого. Тем не менее, если и есть компания, которая завоевала репутацию доминирующей в этом сегменте, то это OnePlus. Несмотря на то, что в последние годы компания постоянно повышает цены, ее последний флагман обладает отличными характеристиками и не требует больших затрат. Но как OnePlus 12 смотрится в сравнении с аналогом по стоимости в лице Pixel 8 от Google и какой из них стоит купить? Тут надо разобраться.

OnePlus 12 против Pixel 8

Телефоны OnePlus всегда отличались высокими техническими характеристиками, и последний флагман компании не стал исключением. Трудно найти конкурирующий смартфон с лучшими характеристиками, который бы не превышал цену OnePlus 12. К счастью, Google сильно улучшила свою линейку устройств с последними релизами Pixel. Это означает, что Pixel 8 даже превосходит OnePlus 12 в некоторых областях.

OnePlus 12 предлагает большой 6,82-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц (у Pixel 8 6,2-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц). Размер дисплея — это в основном вопрос личных предпочтений. Тем не менее, OnePlus 12 имеет преимущество, поскольку оснащен LTPO-дисплеем, который может менять частоту обновления для экономии энергии. Зато OnePlus 12 может похвастаться более высоким разрешением QHD+, но при меньшей плотности точек, чем у Pixel 8.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

OnePlus 12 — одно из первых устройств с новейшим чипом Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm. Первые бенчмарки чипа показывают, что он демонстрирует отличную производительность. Tensor G3 в Pixel 8 не претендует на пальму первенства в производительности, но его более чем хватит для обычного использования. Впрочем, геймерам однозначно стоит посоветовать остановиться на OnePlus 12.

Еще до глобального запуска уже можно заметить, что OnePlus 12 с 12/256 ГБ предлагает больше, чем максимальные 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища в Pixel 8. А еще в китайском телефоне более быстрое хранилище UFS 4.0, что позволит быстрее запускать игры и приложения.

Pixel 8 одерживает первую серьезную победу благодаря классу водонепроницаемости IP68. Рейтинг IP65 OnePlus 12 довольно скромен и не гарантирует выживания телефона при погружении в воду. Конечно, не стоит плавать со смартфоном вне зависимости от его IP-рейтинга. Пусть защита от воды будет просто на всякий случай, но дождь оба устройства точно переживут.

Google превзошла конкурентов в плане программной поддержки семейства Pixel 8, пообещав обновления Android на целых семь лет. Это на три года дольше, чем сроки поддержки OnePlus, хотя компания предоставляет пять лет патчей безопасности. Большинство людей обновятся задолго до того, как Pixel 8 перестанет получать обновления, но это однозначно должно повлиять на стоимость телефона при перепродаже.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Стоит ли покупать большой смартфон

OnePlus 12 — один из самых больших смартфонов на рынке, превосходящий даже Pixel 8 Pro и Galaxy S23 Ultra. В то же время Google применила противоположный подход к Pixel 8, уменьшив дисплей по сравнению с прошлым годом.

Pixel 8 — один из немногих вариантов, если вы ищете компактный флагманский смартфон. Более компактный корпус означает, что им будет удобнее пользоваться одной рукой. Так же он довольно легкий — его вес составляет всего 187 грамм против 220 грамм у OnePlus 12. Разница довольно существенная.

Камера Pixel 8 против OnePlus 12

Смартфоны Google заслужили репутацию одних из лучших устройств на рынке. Учитывая это, неудивительно, что Pixel 8 значительно превосходит конкурентов по качеству снимков и даже видео. Но у него меньше модулей и он проигрывает в универсальности.

OnePlus 12, тем временем, оснащен 50 Мп основной камерой с сенсором Sony LYT-808, 48 Мп объективом с ультрашироким углом обзора и 64 Мп камерой с 3-кратным телефото зумом. В четвертом вырезе камеры расположен 13-канальный мультиспектральный датчик цвета.

Как правильно хранить смартфон, которым не пользуешься.

Можно с уверенностью сказать, что OnePlus 12 будет делать более качественные снимки с увеличением, чем Pixel 8. Только Pixel 8 Pro сможет потягаться с OnePlus 12 по этому параметру.

Стоит отметить, что Pixel 8 предлагает множество функций камеры с поддержкой искусственного интеллекта. Magic Editor, Audio Eraser и Best Take могут заметно улучшить фотографии, сделанные с помощью смартфона, хотя вряд ли стоит принимать решение о покупке только на основании их наличия.

Как часто надо заряжать Pixel 8 и OnePlus 12

Батарея OnePlus 12 имеет емкость 5 400 мАч, а в Pixel 8 установлено всего 4 575 мАч. Однако OnePlus 12 приходится «таскать» за собой более крупный дисплей, поэтому не стоит ожидать 20-процентной разницы времени автономной работы между двумя телефонами.

Стоит отметить, что Snapdragon 8 Gen 3 должен обеспечить лучшую эффективность, чем Tensor G3, а значит, время автономной работы будет зависеть от вашего режима использования. При обычном использовании большой разницы не будет, а во время тяжелых игровых сессий OnePlus должен будет работать дольше.

Секреты смартфонов Xiaomi, о которых многие владельцы даже не подозревают.

OnePlus 12 также превосходит Pixel 8, когда дело доходит до зарядки, благодаря поддержке SuperVOOC мощностью 100 Вт. Хотя в этом году Google позволила Pixel 8 заряжаться при более высокой мощности 27 Вт, это все равно означает, что время полной зарядки составит более часа. OnePlus 12, тем временем, потребуется менее получаса для полной зарядки.

Оба смартфона поддерживают беспроводную зарядку, но в теории, благодаря подставке Pixel Stand от Google второго поколения, Pixel 8 может поддерживать мощность беспроводной зарядки 18 Вт. Это на 3 Вт больше, чем позволяет стандарт Qi для OnePlus. Впрочем, фирменная подставка китайского бренда позволяет заряжаться без проводов с мощностью 50 Вт.

Какой телефон лучше купить

Если для вас важны, прежде всего, технические характеристики, то OnePlus 12 будет трудно чем-то заменить. Он предлагает такие передовые функции, как LTPO-дисплей, быстрое хранилище UFS 4.0 и производительный Snapdragon 8 Gen 3 по очень выгодной цене. Не говоря уже о том, что за те же деньги вы получаете гораздо больше оперативной памяти и хранилища.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Тем не менее, Pixel 8 тоже является достойным устройством на каждый день. А еще он более компактный и отлично снимает в базовом режиме, не говоря уже о том, что он оснащен множеством функций искусственного интеллекта, присущих только Pixel.

Выбирать вам, но если у вас встал такой выбор, то я вам не завидую. Несмотря на то, что телефоны кажутся очень разными, они слишком близки, чтобы однозначно сделать выбор. Я так и не смог его сделать. А вы что скажете?