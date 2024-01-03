Лучшие фитнес-трекеры, которые стоит купить в 2024 году

Фитнес-трекер — нечто большее, чем просто устройство для отслеживания тренировок. Это полноценная альтернатива умным часам. Многие думают, что они просто дешевле и из-за этого пользуются популярностью. Но все намного сложнее, ведь кроме меньшей цены, фитнес-трекеры предлагают немного более долгое время автономной работы. При этом, они почти не теряют в функциональности. Все это делает их очень интересными гаджетами, которые можно и нужно покупать. Мы собрали для вас самые интересные из них, на которые стоит обратить внимание в разных ценовых категориях. Специально не брали базовые Xiaomi и Huawei, чтобы было интереснее.

Fitbit Inspire 3 — больше, чем фитнес-трекер

Fitbit — не новичок в производстве фитнес-трекеров. У компании обширное портфолио. Но фитнес-трекер, который действительно выделяется, — это Inspire 3, особенно если вы хотите, чтобы все было просто и лаконично. Он доступен по цене и намного превосходит свой сегмент. Он может отслеживать ваши шаги, частоту сердечных сокращений, сон, уровень кислорода в крови и тренировки. Устройство совместимо с Android и iOS и может отражать уведомления или звонки на вашем телефоне.

К сожалению, как и в других предложениях Fitbit, для получения некоторых функций нужно покупать подписку Premium — имейте это ввиду. Кроме того, в устройстве отсутствует встроенный GPS, поэтому для получения данных о местоположении оно полагается на GPS вашего телефона, а это значит, что вам придется держать его при себе, если вы хотите отслеживать информацию о маршруте, расстоянии и прочем во время пробежки или прогулки на свежем воздухе.

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Fitbit Charge 6 — хороший Фитбит

Charge 6 занимает первое место в линейке фитнес-трекеров Fitbit, и не зря. Он опирается на впечатляющее наследие линейки Charge и предлагает все, что вы хотите видеть в фитнес-трекере в 2023 году. У него красивый сенсорный OLED-дисплей, встроенный GPS, монитор сердечного ритма и многое другое. Он может отслеживать более 40 тренировок, уровень кислорода в крови, сон, изменение температуры кожи и ЭКГ.

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В Charge 6 также вернулась кнопка для удобной навигации. Кроме того, фитнес-трекер совместим с Android и iOS, поддерживает уведомления, тексты и звонки. В устройстве много от Google, что было ожидаемо, учитывая, что Alphabet теперь владеет Fitbit. Например, с помощью Charge 6 можно использовать Google Maps, что может оказаться весьма удобным. А еще, вы получаете довольно хорошее время автономной работы.

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Amazfit Band 7 — бюджетный фитнес-трекер

Если у вас ограниченный бюджет, трудно ошибиться с Amazfit Band 7, который обладает всеми основными качествами хорошего фитнес-трекера. Одна из его главных изюминок — яркий и красочный OLED-дисплей. Поэтому вы без труда сможете прочитать на нем текст. Кроме того, вы получаете фантастическое время автономной работы. Если не активировать постоянно включенный дисплей, то можно легко продержаться на одной заряжке две недели. Но даже с включенным дисплеем вы получите около одной недели.

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Здесь есть непрерывное отслеживание частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови и стресса. Также вы получите 120 вариантов тренировок, среди которых есть есть довольно странные варианты, вроде шахмат. Как и следовало ожидать, учитывая цену меньше 5 000 рублей, в устройстве отсутствуют некоторые вещи, которые можно найти в более дорогих вариантах. Например, нет встроенного GPS.

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Garmin Lily — фитнес-трекер для женщин

Созданные для женщин, Garmin Lily выделяются ювелирным дизайном, который напомнит вам о часах класса люкс. Более того, это одни из самых маленьких смарт-часов. Так что если вам не нравятся другие не слишком привлекательные фитнес-трекеры, Lily должны быть в вашем списке желаний.

Часы доступны в версиях Classic и Sport и оснащены функциями мониторинга частоты сердечных сокращений, отслеживания стресса, кислорода в крови и сна. Помимо оздоровительных функций, часы могут отслеживать вашу активность и тренировки, включая бег, езду на велосипеде, йогу, кардио, силовые тренировки и плавание в бассейне.

Что касается интеллектуальных функций, то они могут отражать уведомления на телефоне, показывать погодные данные и встречи в календаре, управлять воспроизведением музыки и многое другое. К сожалению, в трекере нет встроенного GPS и локального хранилища музыки.

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Oura Ring Gen 3 — умное кольцо

В отличие от других трекеров, которые носятся на запястье, Oura Ring Gen 3 — это умное кольцо, которое, как следует из названия, надевается на палец. Оно призвано быть незаметным и является самым маленьким фитнес-трекером среди тех, о которых мы говорим в этой статье. Но, несмотря на небольшой размер, оно оснащено множеством датчиков для отслеживания вашей активности, частоты сердечных сокращений, сна, уровня кислорода в крови и многого другого.

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Помимо форм-фактора, Oura отличается от других фитнес-трекеров тем, что уделяет больше внимания сну и восстановлению. Несмотря на то что устройство отслеживает целый ряд параметров, данные будут представлены в виде трех оценок: готовность, сон и активность. Хотя вы можете получить дополнительную детализацию с помощью премиум-подписки, это все равно не идеальный вариант, если вы любите глубоко погружаться в данные.

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Garmin Vivomove Sport — трекер от Гармин

Если вам нужны гибридные часы, но Withings ScanWatch Light не привлекает вашего внимания, вы можете рассмотреть модель Vivomove Sport от Garmin. Часы имеют элегантный дизайн, а благодаря опыту Garmin в области фитнес-трекеров, они обеспечивают довольно точное отслеживание. Кроме того, его относительно небольшой размер идеально подходит для тонких запястий.

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Vivomove Sport оснащен OLED-экраном, который можно не заметить, пока на нем что-то не появится. Среди функций, связанных со здоровьем, самочувствием и фитнесом, — оптические датчики пульса и SpO2, а также постоянное отслеживание стресса, уровня кислорода в крови и частоты дыхания. Кроме того, устройство следит за тренировками и отслеживает наиболее распространенные из них.

Еще один плюс предложения Garmin — бесплатный доступ к подробным метрикам, которые вы не сможете получить с трекерами Fitbit. В плане батареи устройство отстает от других гибридов — всего пять дней автономной работы. Но вы можете получить один день автономной работы, зарядив устройство всего на 15 минут.

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