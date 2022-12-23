5 лучших платных приложений из Google Play, которые стали бесплатными

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Герман Вологжанин 0

Несмотря на то, что почти все приложения в Google Play условно бесплатные, в магазине есть отдельная категория игр и программ, которые можно скачать за деньги. Такого рода софт лишен рекламы и встроенных транзакций, а стоит порой несколько сотен рублей. Если вы испытываете потребность в приложении и уважаете труды разработчиков, то, безусловно, купите интересующую программу. Вот только с 2022 года сделать это в России не получится даже при всем желании, так как покупки в Google Play для нас заблокированы.

5 лучших платных приложений из Google Play, которые стали бесплатными. Google Play бесплатно раздает приложения, за которые совсем недавно надо было платить. Фото.

Google Play бесплатно раздает приложения, за которые совсем недавно надо было платить

Вместе с тем в магазине постоянно проходят акции, когда можно скачать платные приложения бесплатно. Действуют они недолго, однако у вас остается возможность продолжать пользоваться софтом без дополнительных трат даже после того, как разработчик вновь попросит за свое творение деньги. Круто? Тогда давайте посмотрим на хорошие платные приложения, которые сейчас распространяются бесплатно, а заодно посчитаем, какую выгоду вы получите, если скачаете их.

ProCam X — приложение камера для Андроид

ProCam X — приложение камера для Андроид. Столько настроек вы не видели ни в одном приложении камеры. Фото.

Столько настроек вы не видели ни в одном приложении камеры

Скачать ProCam X

Старая цена: 379 ₽

Это продвинутое приложение камеры, до недавних пор называвшееся HD Camera Pro. В новой версии ProCam X разработчики оставили функциональность полюбившейся программы, дав пользователям возможность фотографировать и снимать видео в профессиональном режиме даже на старом или дешевом смартфоне. Вот лишь несколько основных преимуществ платного приложения, доступного теперь всем желающим:

  • ручная настройка параметров камеры от баланса белого до ISO;
  • режим серийной съемки с настройкой задержки;
  • набор уникальных фильтров;
  • запись видео в 4K;
  • поддержка внешних звукозаписывающих устройств.

Возможно, программа ProCam X не готова похвастать такими крутыми алгоритмами обработки изображения, как Google Camera. Однако набору ее опций позавидует даже софт для смартфонов Pixel. Так что успевайте скачать приложение камеры, пока разработчики вновь не взвинтили цену.

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Unit Converter — бесплатный конвертер

Unit Converter — бесплатный конвертер. Если вы давно искали крутой конвертер единиц измерения, то это приложение для вас. Фото.

Если вы давно искали крутой конвертер единиц измерения, то это приложение для вас

Скачать Unit Converter

Старая цена: 690 ₽

Это самое дорогое приложение в нашей подборке, за которое на старте разработчики просили 690 рублей. Справедливо ли? Отчасти да, ведь Unit Converter — это один из самых умных конвертеров единиц, представленных в Google Play. С его помощью вы можете не только перевести одну валюту в другую с использованием актуального курса, но и манипулировать единицами измерения плотности, теплоемкости и даже яркости.

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Всего Unit Converter насчитывает 48 категорий и включает в себя калькулятор для моментального выполнения арифметических операций, не закрывая приложение. На этом список дополнительных инструментов не заканчивается. Также внутри вы найдете калькулятор скидок вместе с инструментом подсчета прибыли с инвестиций.

Ramka — иконки на рабочий стол Андроид

Ramka — иконки на рабочий стол Андроид. Просто иконки, зато какие красивые. Фото.

Просто иконки, зато какие красивые

Скачать Ramka

Старая цена: 119 ₽

От дорогого к дешевому. Набор иконок для Андроид Ramka стоил и без того немного, но сейчас распространяется бесплатно. Это, пожалуй, самый лаконичный пак значков, которые не раздражают своей вычурностью, а — напротив — делают интерфейс рабочего стола более понятным и менее нагруженным. Но, прежде чем воспользоваться набором, прочитайте наш текст о том, как изменить иконки приложений на Андроиде, чтобы в процессе настройки у вас не возникли дополнительные вопросы.

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Конечно, набор содержит логотипы не всех программ, так как подогнать ярлыки под сотни тысяч программ физически невозможно. Особенно, если речь идет о небольшой группе разработчиков. Но в приложении присутствует обратная связь и вы можете подать заявку для добавления иконок недостающих игр и программ. А еще в Ramka есть больше сотни красивых обоев для телефона, которые идеально сочетаются с новыми ярлыками.

Panographic Photo — добавить эффект на фото

Panographic Photo — добавить эффект на фото. Интересный эффект для фото, не правда ли? Фото.

Интересный эффект для фото, не правда ли?

Скачать Panographic Photo

Старая цена: 179 ₽

Редакторами фото на Андроид сегодня никого не удивишь, и Panographic Photo — далеко не самый продвинутый инструмент в этом отношении. Программа содержит в себе только один эффект, зато какой! Приложение разбивает снимок так, что начинает казаться, будто он собран из нескольких распечатанных фотографий.

Эффект довольно интересный и гибко настраиваемый. В Panographic Photo есть несколько десятков пресетов, а также ручная регулировка параметров. Главное — на полученном изображении нет никаких надписей, поэтому вам не придется решать вопрос, как убрать водяной знак на фото. Успейте попробовать, пока Panographic Photo можно скачать бесплатно.

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Merge City Premium — головоломка на Андроид

Merge City Premium — головоломка на Андроид. Бесплатная игра с сюжетом, но без рекламы и доната? Да это просто праздник какой-то! Фото.

Бесплатная игра с сюжетом, но без рекламы и доната? Да это просто праздник какой-то!

Скачать Merge City Premium

Старая цена: 459 ₽

Завершает подборку не приложение, а казуальная игра, также представленная в условно бесплатной версии, которая буквально кишит рекламой и просьбой совершить покупку. Но теперь вы можете скачать Merge City Premium бесплатно, чтобы понять, как выглядят игры без доната.

Merge City Premium предлагает восстановить город, превратившийся в руины. Для этого нужно искать подходящие инструменты в мини-игре на совмещение предметов и шаг за шагом восстанавливать разрушенные здания. В Merge City Premium есть какой-никакой сюжет, делающий эту игру намного лучше других подобных проектов, доступных в Google Play.

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