Как изменить иконки приложений на Андроиде

Последние годы все больше разных сервисов и привычных приложений меняют дизайн своих приложений. Где-то уменьшается количество лишних элементов управления, что явно делает работу с программой более удобной для пользователей. А в каких-то ситуациях происходит банальный редизайн, чтобы освежить приевшийся внешний вид. Часто первая реакция при подобных изменениях — это негатив. Уход от привычного всегда дается тяжело. Но если к самому приложению можно привыкнуть, то иконки, которые меняются вместе с общим дизайном, просто могут не подойти под любимые обои.

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В такой ситуации возникает логичное желание их заменить. В некоторых программах это можно сделать через настройки. Но далеко не все разработчики оснащают свои приложения дополнительным комплектом иконок. Разбираемся, как можно поменять значок любого приложения на смартфонах с операционной системой Андроид.

Как поменять иконки на Самсунге

Стандартные лаунчеры большинства смартфонов не поддерживают возможность изменения отдельных иконок приложений. Поэтому, если вы не хотите заморачиваться с установкой лишнего софта, придется использовать подборки иконок. К сожалению, подборки, которые скачиваются из Google Play, не поддерживаются большинством стоковых лаунчеров. В таких случаях для изменения иконок можно воспользоваться встроенным приложением “Темы”. Оно точно есть на смартфонах Samsung, Xiaomi, Redmi и Poco.

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Чтобы установить набор иконок через “Темы” на Самсунгах, необходимо сделать следующее:

Откройте настройки.

Пролистайте немного вниз и выберите раздел “Темы”.

Перейдите на вкладку “Значки” и найдите набор, который вам нравится.

Нажмите кнопку “Загрузить”, дождитесь когда иконки скачаются, и примените их в этом же меню.

После этого можете выходить на рабочий стол и проверять, как стали выглядеть приложения на вашем экране.

Как поменять иконки на Xiaomi

На смартфонах Xiaomi принцип практически такой же:

Откройте настройки.

Пролистайте немного вниз и выберите раздел “Темы”.

Найдите понравившуюся тему и нажмите на кнопку “Бесплатно” или “Премиум” для загрузки.

После того как тема будет скачана, перейдите в самую последнюю вкладку и откройте пункт “Значки”.

Выберите загруженную тему и нажмите кнопку “Применить”.

Обратите внимание, что при таком способе установки применяется не вся тема, а только иконки приложений.

Как создать ярлык на Андроиде

Но может получиться так, что значок интересующего вас приложения не изменился при применении темы. В такой ситуации есть несколько вариантов, как его можно заменить. Здесь потребуется большее количество действий. Первый вариант и, как по мне, самый простой — это создать отдельный ярлык с тем значком, который вам нравится. Простота его заключается в том, что если он вам разонравится, достаточно будет просто удалить его с рабочего стола. И никаких дополнительных действий для возврата к стандартному внешнему виду не потребуется.

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Для создания ярлыка быстрого доступа на любом смартфоне с операционной системой Андроид сделайте следующее:

Загрузите из Google Play приложение Shortcut Maker.

Перейдите на сайт ICONS8 и загрузите понравившиеся иконки. При загрузке поставьте отметку на “Android”.

Откройте приложение Shortcut Maker .

. Выберите пункт “Приложения”.

Найдите нужную программу в списке и нажмите на нее.

Перейдите в раздел “Значок”.

Через “Изображение галереи” выберите загруженный ранее значок.

Если хочется изменить фон, то можете перейти в раздел “Стиль” и настроить интересующий цвет.

Нажмите на галочку в правом верхнем углу, а после этого выберите “Создать ярлык”.

Иконка сразу появится на рабочем столе. Обратите внимание, что это не замена иконки, а именно создание ярлыка. Поэтому старое приложение просто надо будет удалить с рабочего стола. Главное — случайно не удалите его совсем со смартфона.

Как изменить значки на Андроиде

Но если и такой способ вам не подходит, то остается только вариант с использованием стороннего лаунчера. Чтобы не тратить время на поиск иконок, можно в дополнение установить и отдельное приложение с подборкой, которое интегрируется в лаунчер и позволит в два клика менять иконки приложений на желаемые. Чтобы все это сделать, необходимо:

Загрузите из Google Play Nova Launcher.

Скачайте подборку иконок Pix Pie Icon Pack.

Установите Nova Launcher в качестве рабочего стола по умолчанию. На смартфонах Xiaomi, Redmi или Poco перейдите в настройки, раздел “Рабочий стол” и в пункте “Рабочий стол” поставьте отметку на Nova Launcher. Теперь всегда придется использовать именно этот вариант рабочего стола для дальнейшей работы.

Для замены иконки приложения перейдите на рабочий стол и задержите палец на программе, значок которой вы хотите поменять.

Нажмите на “Изменить”.

В появившемся меню нажмите на иконку приложения.

Выберите, откуда вы хотите загрузить картинку для значка. Это может быть галерея и загруженное ранее изображение или можете сразу перейти в приложение Pix Pie Icon Pack.

Нажмите на понравившееся изображение и кнопку “Готово”, и значок изменится.

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Главным недостатком использования этого метода является необходимость в замене лаунчера. Я бы остановился на создании ярлыка через Shortcut Maker. Это самый простой и беспроблемный способ, который будет работать на любом устройстве.