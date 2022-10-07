Как изменить иконки приложений на Андроиде

Последние годы все больше разных сервисов и привычных приложений меняют дизайн своих приложений. Где-то уменьшается количество лишних элементов управления, что явно делает работу с программой более удобной для пользователей. А в каких-то ситуациях происходит банальный редизайн, чтобы освежить приевшийся внешний вид. Часто первая реакция при подобных изменениях — это негатив. Уход от привычного всегда дается тяжело. Но если к самому приложению можно привыкнуть, то иконки, которые меняются вместе с общим дизайном, просто могут не подойти под любимые обои.
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В такой ситуации возникает логичное желание их заменить. В некоторых программах это можно сделать через настройки. Но далеко не все разработчики оснащают свои приложения дополнительным комплектом иконок. Разбираемся, как можно поменять значок любого приложения на смартфонах с операционной системой Андроид.
Содержание
Как поменять иконки на Самсунге
Стандартные лаунчеры большинства смартфонов не поддерживают возможность изменения отдельных иконок приложений. Поэтому, если вы не хотите заморачиваться с установкой лишнего софта, придется использовать подборки иконок. К сожалению, подборки, которые скачиваются из Google Play, не поддерживаются большинством стоковых лаунчеров. В таких случаях для изменения иконок можно воспользоваться встроенным приложением “Темы”. Оно точно есть на смартфонах Samsung, Xiaomi, Redmi и Poco.
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Чтобы установить набор иконок через “Темы” на Самсунгах, необходимо сделать следующее:
- Откройте настройки.
- Пролистайте немного вниз и выберите раздел “Темы”.
- Перейдите на вкладку “Значки” и найдите набор, который вам нравится.
- Нажмите кнопку “Загрузить”, дождитесь когда иконки скачаются, и примените их в этом же меню.
После этого можете выходить на рабочий стол и проверять, как стали выглядеть приложения на вашем экране.
Как поменять иконки на Xiaomi
На смартфонах Xiaomi принцип практически такой же:
- Откройте настройки.
- Пролистайте немного вниз и выберите раздел “Темы”.
- Найдите понравившуюся тему и нажмите на кнопку “Бесплатно” или “Премиум” для загрузки.
- После того как тема будет скачана, перейдите в самую последнюю вкладку и откройте пункт “Значки”.
- Выберите загруженную тему и нажмите кнопку “Применить”.
Обратите внимание, что при таком способе установки применяется не вся тема, а только иконки приложений.
Как создать ярлык на Андроиде
Но может получиться так, что значок интересующего вас приложения не изменился при применении темы. В такой ситуации есть несколько вариантов, как его можно заменить. Здесь потребуется большее количество действий. Первый вариант и, как по мне, самый простой — это создать отдельный ярлык с тем значком, который вам нравится. Простота его заключается в том, что если он вам разонравится, достаточно будет просто удалить его с рабочего стола. И никаких дополнительных действий для возврата к стандартному внешнему виду не потребуется.
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Для создания ярлыка быстрого доступа на любом смартфоне с операционной системой Андроид сделайте следующее:
- Загрузите из Google Play приложение Shortcut Maker.
- Перейдите на сайт ICONS8 и загрузите понравившиеся иконки. При загрузке поставьте отметку на “Android”.
- Откройте приложение Shortcut Maker.
- Выберите пункт “Приложения”.
- Найдите нужную программу в списке и нажмите на нее.
- Перейдите в раздел “Значок”.
- Через “Изображение галереи” выберите загруженный ранее значок.
- Если хочется изменить фон, то можете перейти в раздел “Стиль” и настроить интересующий цвет.
- Нажмите на галочку в правом верхнем углу, а после этого выберите “Создать ярлык”.
Иконка сразу появится на рабочем столе. Обратите внимание, что это не замена иконки, а именно создание ярлыка. Поэтому старое приложение просто надо будет удалить с рабочего стола. Главное — случайно не удалите его совсем со смартфона.
Как изменить значки на Андроиде
Но если и такой способ вам не подходит, то остается только вариант с использованием стороннего лаунчера. Чтобы не тратить время на поиск иконок, можно в дополнение установить и отдельное приложение с подборкой, которое интегрируется в лаунчер и позволит в два клика менять иконки приложений на желаемые. Чтобы все это сделать, необходимо:
- Загрузите из Google Play Nova Launcher.
- Скачайте подборку иконок Pix Pie Icon Pack.
- Установите Nova Launcher в качестве рабочего стола по умолчанию. На смартфонах Xiaomi, Redmi или Poco перейдите в настройки, раздел “Рабочий стол” и в пункте “Рабочий стол” поставьте отметку на Nova Launcher. Теперь всегда придется использовать именно этот вариант рабочего стола для дальнейшей работы.
- Для замены иконки приложения перейдите на рабочий стол и задержите палец на программе, значок которой вы хотите поменять.
- Нажмите на “Изменить”.
- В появившемся меню нажмите на иконку приложения.
- Выберите, откуда вы хотите загрузить картинку для значка. Это может быть галерея и загруженное ранее изображение или можете сразу перейти в приложение Pix Pie Icon Pack.
- Нажмите на понравившееся изображение и кнопку “Готово”, и значок изменится.
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Главным недостатком использования этого метода является необходимость в замене лаунчера. Я бы остановился на создании ярлыка через Shortcut Maker. Это самый простой и беспроблемный способ, который будет работать на любом устройстве.