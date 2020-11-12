Как установить Гугл Камеру почти на любой смартфон

Google Camera — одно из главных программных чудес для Android-устройств. Для смартфонов серии Google Pixel это и вовсе ”Святой Грааль”, которым компания не спешит делиться со всеми. Правда, многие пользователи все равно устанавливали себе GCam и пользовались ей вместо своего штатного приложения для создания фото. Теперь установить этот инструмент можно на любой смартфон без лишних сложностей. Для этого надо только скачать APK и провести с ним ряд несложных манипуляций. В результате вы получите не просто очередное приложение, а мощный инструмент. Даже при относительно низком уровне камеры он позволит сделать снимки высокого качества.

Как установить Google Camera

Новый мод доступен практически для каждого Android-смартфона. Хотя есть некоторые ограничения, но главное из них связано с поддержкой Camera2.API. Мод работает только с устройствами под управлением Android 10. Вы можете попробовать проделать следующие действия, даже если у вас Android 9 и более ранняя версия, но в лучшем случае у вас просто ничего не получится.

Чтобы установить GCam на ваш смартфон, загрузите соответствующий APK-файл. Имейте в виду, что это бета-версия, которая может содержать некоторые ошибки.

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Далее вам надо будет установить этот APK. Для того, чтобы это можно было сделать, активируйте в настройках возможность ”установки приложений из сторонних источников”. Этот раздел у разных производителей находится в разных местах, поэтому лучше воспользоваться поиском.

Как только значок Google Камера появится на основном экране, откройте ее и все готово. Дальше просто ответьте на вопросы системы и приложения, чтобы начать работать, и пользуйтесь отличной камерой, если она будет работать на вашем смартфоне.

Если вы используете старую версию Android или просто что-то не получилось с установкой новой версии приложения, вы можете попробовать загрузить GCam 7.3, 7.2, 7.1 или любой другой мод, совместимый с вашей системой. Есть несколько версий GCam для конкретных устройств, вы можете обратиться к репозиторию CelsoAzevedo, чтобы узнать больше.

Убедитесь, что на вашем устройстве включен Camera2.API. Если вы не знаете, что это, просто введите ”Camera 2 API checker” в Play Store и загрузите соответствующее приложение, чтобы убедиться, что ваше устройство поддерживает его.

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Преимущества GCam

В то время, как другие компании полагаются на несколько камер для получения высококачественных снимков, Google Pixel делает это за счет мощного программного обеспечения. Именно благодаря этим технологиям смартфоны Pixel являются одними из лучших смартфонов на рынке фотографии.

У них есть официальная поддержка расширенных функций, таких, как астрофотография, запись видео высокого разрешения, HDR на базе искусственного интеллекта и многие другие. Сообщество работает быстро, и после успешных итераций GСam 7.3 и 7.4, у нас наконец-то есть рабочий мод GСam 8.0 для смартфонов Android. В новой обновленной версии добавлен ряд интересных функций и улучшений.

К ключевым особенностям именно этой версии Камеры можно отнести:

Автоматический режим «Не беспокоить» при записи видео

Быстрое изменение разрешения видео

Новый интерфейс настроек

Запись видео 24 кадра в секунду

Запись видео 4K 60 кадров в секунду

Улучшенные инструменты для работы с HDR

Другие автоматические системы и корректировки

Что такое Гугл Камера

Как вы поняли, GСam — это мод, который направлен на перенос приложения Google Камера на сторонние смартфоны для обеспечения работы с ними всех функций. Обычно моды выпускаются в универсальном виде, но иногда можно встретить и менее универсальные варианты, которые выпускаются под каждую конкретную модель устройства. Над GСam работают несколько разработчиков и активное сообщество пользователей, использующих мод.

Мобильная фотография уже давно перестала быть просто картинками, которые сохраняются с матрицы смартфона. Сейчас улучшение качества возможно в первую очередь за счет сложной программной обработки. А может ли быть иначе, когда мы работаем с такой маленькой матрицей?

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Если снимать на зеркальную или системную камеру, многие замечали, что снимки получаются не такими красивыми. Качественными, четкими, но не красивыми. Именно поэтому в смартфонах и применяются алгоритмы обработки, в том числе заключенные в системы Google Камеры. Они не только делают работу с ней более удобной, но и позволяют не задумываться о постобработке фотографий. А вы бы установили себе камеру от Google? Расскажите об этом.