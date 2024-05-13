5 лучших приложений для Андроид из рекомендаций Google Play, которые нужно скачать на свой смартфон

Гугл Плей предлагает массу приложений для самых разных жизненных ситуаций, но многие пользователи ошибочно считают, что большинство из них не особо практичные. Отчасти это действительно так да и рекомендации Google Play на главной странице играют не на руку, зачастую подкидывая исключительно развлекательный софт, оставляя полезный на задворках каталога. Мы знаем, какие приложения для Андроид точно вам пригодятся! Выбрали для вас 5 лучших: за них с вас не возьмут ни рубля, а пользоваться ими вы будете, скорее всего, каждый день. Скачивайте прямо сейчас!

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Английский словарь офлайн

Гугл Переводчик или любое другое приложение не всегда дает точное значение слов, искажая первоначальный смысл фразы. Намного практичнее использовать английский словарь для Андроид: в него подгружена база слов, в которую также включены синонимы, примеры употребления и даже произношения. Таким образом, переводчик работает без Интернета и выручит вас, когда на телефоне нет денег или не ловит сеть.

В отличие от других приложений, эта программа еще и пополнит ваш словарный запас. Мало того, что нужные варианты можно добавить в Избранное, чтобы при необходимости к ним обратиться, так еще и есть возможность узнавать новые слова через вкладку «Слово дня». Все это работает совершенно бесплатно, поэтому удобный переводчик точно не помешает вашему смартфону.

Переводчик офлайн

Бесплатный диктофон для Андроид

Любой Андроид-смартфон по умолчанию имеет встроенное приложение для записи голоса, но в большинстве случаев они имеют сложный интерфейс из-за обилия функций. Скачайте бесплатный диктофон из Гугл Плей — в нём есть все необходимое! При первом запуске он предлагает выбрать подходящий режим записи для того, чтобы установить лучшее качество, например, для лекций. После этого можете записывать аудио и сразу же его редактировать, устанавливая метку и выделяя нужный отрезок.

В настройках есть полезные параметры, которых вы не найдете во встроенном приложении. Например, управление усилением, шумоподавление, пауза на звонки и всегда включенный экран. Срочно скачивайте этот бесплатный диктофон — у вас такого точно нет!

Диктофон для Андроид

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Как найти телефон, если потерял

Не так давно Google обновила сервис Find My, благодаря чему некоторые можно искать смартфоны разряженными и без подключения к Сети. При этом сервис по-прежнему не самый удобный да и запустить его бывает неоткуда, если телефон потерялся где-то дома. Вам лишь нужно активировать поиск на главной странице, после чего можно будет найти телефон по свистку!

Эта утилита держит микрофон постоянно включенным и находит смартфон по свисту, в ответ на него включив сирену. На первый взгляд, идея кажется сомнительной, но это намного надежнее других поисковых сервисов! На приложение можно поставить пин-код, чтобы никто не смог получить к нему доступ.

Поиск смартфона по звуку

Видеоредактор с фильтрами для Андроид

В 2024 году вовсе не обязательно иметь мощный ПК для монтажа видеороликов — все это можно сделать прямо на смартфоне. Вам всего лишь понадобится добротный софт! Скачайте приложение с фильтрами для видео — таких вы точно не найдете во встроенном редакторе вашего смартфона. Он же поддерживает обработку фотографий, позволяя изменить дополнительные параметры изображения.

Например, резкость, интенсивность и другие. Готовый пресет можно сохранить и пользоваться в дальнейшем! Некоторые фильтры для фото и видео в приложении платные, но покупать премиум-подписку ради них объективно не стоит — вы можете подобрать параметры самостоятельно. В остальном — очень удобный фоторедактор для Андроид, от которого сплошная польза.

Видеоредактор с фильтрами

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Хитрые головоломки для смартфона

Лучшие игры для смартфона прямо сейчас — явно не те, в которых сумасшедший сюжет и тяжелая 3D-графика. Головоломки на телефон — вот лучшее, за счет чего вы можете скоротать время по пути на работу или перед сном. Попробуйте Brain Test — это бесплатная офлайн-игра, в которой нужно решать задачки на сообразительность и дать подходящий ответ.

Интерфейс выглядит дружелюбно и привлекательно, а задания усложняются, хотя выглядят довольно простыми. С работой приложения также нет никаких проблем: можно собирать монеты и тратить их на разблокировку новых заданий, а также выполнять ежедневные. У Brain Test в Google Play масса положительных отзывов и высокая оценка — думаю, и вы его оцените.

Головоломки для Андроид