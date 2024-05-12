5 топовых телефонов, которые не надо часто заряжать

Некоторые из телефонов на Android имеют лучшее, чем у остальных время автономной работы. Что хорошего в вашем телефоне, если батарея разряжается слишком быстро? Если вы часто пользуетесь телефоном и не имеете возможности заряжать его в течение дня, время автономной работы — ваш приоритет номер один при покупке следующего телефона. К счастью, есть несколько отличных вариантов, которые уделяют особое внимание времени автономной работы. Давайте рассмотрим несколько вариантов, на которые стоит обратить внимание в первую очередь.

Samsung Galaxy S24 Ultra — лучший Самсунг

Как и в последние несколько лет, компания Samsung вновь поразила всех своей последней моделью в линейке Ultra — Galaxy S24 Ultra. Несмотря на то, что Samsung не внесла никаких серьезных изменений в дизайн нового аппарта, кроме того, что сделала дисплей плоским и использовала титановую рамку, обновления, которые он получил, просто великолепны.

Помимо того, что дисплей стал более плоским, переменная частота обновления 1-120 Гц помогает продлить время автономной работы, также была увеличена частота ШИМ, чтобы меньше напрягать глаза. Еще один вклад в продолжительное время автономной работы вносит более эффективный, но при этом очень мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy.

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Батарея емкостью 5000 мАч не маленькая, но и не самая большая. Зато благодаря настройкам Samsung и эффективности упомянутого чипсета, устройство работает достаточно долго между зарядками. Недостатком является то, что Samsung выбрала не самую высокую скорость проводной зарядки — 45 Вт, а беспроводной — 15 Вт. Так что закладывайте побольше времени, чтобы зарядить свой Galaxy S24 Ultra.

Характеристики Samsung Galaxy S24 Ultra

Дисплей: 6,8-дюймовый AMOLED, 2 600 нит.

Процессор: Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy

Память: 12 ГБ ОЗУ

Накопитель 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ

Аккумулятор: 5 000 мАч

Зарядка: 45 Вт; 15 Вт (беспроводная)

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OnePlus 12 — телефон с хорошей камерой

OnePlus никогда не стеснялась искать способы расширить границы соотношения производительности и цены, и новый OnePlus 12 прекрасно воплощает это.

Хотя это хорошо, что вы можете зарядить телефон с нуля до 100 % чуть более чем за 30 минут с помощью комплектного зарядного устройства и чуть более часа с помощью 50-ваттного зарядного устройства AirVOOC, вам не придется часто пользоваться ни тем, ни другим благодаря почти двухдневному времени автономной работы. Дисплей OnePlus 12 помогает немного продлить время использования благодаря переменной частоте обновления 1-120 Гц.

Приятно видеть телефон, который предлагает флагманские камеры, производительность и время автономной работы. Но немного огорчает отсутствие официального рейтинга водонепроницаемости, а также довольно высокая цена. Однако если вы любите устройства OnePlus, то вам сюда.

Характеристики OnePlus 12

Дисплей: 6,82-дюймовый LTPO AMOLED с частотой 120 Гц (1600 нит)

Процессор: Snapdragon 8 Gen 3

Память: 12 ГБ/16 ГБ ОЗУ

Накопитель: 256 ГБ/512 ГБ

Аккумулятор: 5400 мАч

Зарядка: 100 Вт SuperVOOC, 50 Вт AirVOOC беспроводная зарядка

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Google Pixel 8 Pro — лучший телефон с ИИ

Новый Google Pixel 8 Pro продолжает традицию хороших камер. Как всегда, вычислительная фотография Google хорошую обеспечивает обработку изображений, полученных с помощью системы камер. Но в этом году она также получила некоторые эксклюзивные функции редактирования с помощью искусственного интеллекта.

ИИ скоро будет почти во всех смартфонах. Скажите за это спасибо Qualcomm.

Google проделала большую работу по настройке своего нового процессора Tensor G3, чтобы он был более эффективным и лучше справлялся с отводом тепла. Благодаря этому и новой технологии дисплея Super Actua, Pixel 8 Pro может легко проработать больше одного дня, прежде чем вам понадобится его зарядить.

К сожалению, Google даже хуже, чем Samsung, когда дело доходит до технологии зарядки. Проводная зарядка мощностью 30 Вт работает до безобразия медленно, и для того чтобы зарядить телефон, вам потребуется более полутора часов. Зато, беспроводная зарядка на 20 Вт работает довольно неплохо.

Характеристики Google Pixel 8 Pro

Дисплей: 6,7-дюймовый дисплей Super Actua, 120 Гц LTPO (2400 нит)

Процессор: Google Tensor G3

Память: 12 ГБ ОЗУ

Накопитель: 128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ, 1 ТБ

Аккумулятор: 5050 мАч

Зарядка: 30 Вт проводная зарядка, 20 Вт беспроводная зарядка

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Samsung Galaxy A54 5G — самый выгодный Самсунг

В то время как громкие устройства Samsung, такие как Galaxy S24 Ultra, привлекают наибольшее внимание, именно устройства среднего ценового диапазона оказываются в руках намного большего числа пользователей. Samsung Galaxy A54 5G находится в верхней части этого списка благодаря своей лучшей, чем ожидалось, производительности.

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Samsung сделала свой среднебюджетный телефон еще лучше в этом поколении. Собственный процессор Samsung Exynos 1380 отлично справляется с задачей обеспечения хорошей производительности и обеспечивает пользователям более суток работы без подзарядки. В большинстве относительно недорогих смартфонов обычно жертвуют дисплеем и камерой. Но в случае с Galaxy A54 5G это не так.

Где и пришлось пожертвовать, так это в скорости зарядки. Samsung полностью отказалась от беспроводной зарядки и ограничила мощность проводной до 25 Вт. Таким образом, зарядка аккумулятора емкостью 5000 мАч займет около двух часов. Но, к счастью, дисплей с переменной частотой обновления помогает более правильно расходовать эти мАч, обеспечивая достойное время автономной работы.

Характеристики Samsung Galaxy A54 5G

Дисплей: 6,4-дюймовый AMOLED, 120 Гц

Процессор: Samsung Exynos 1380

Память: 6 ГБ/8 ГБ

Накопитель 128 ГБ/256 ГБ

Аккумулятор: 5000 мАч

Зарядка: проводная зарядка 25 Вт

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RedMagic 9 Pro — хороший игровой телефон

Несмотря на то что RedMagic 9 Pro относится к категории игровых телефонов, по сравнению с большинством конкурентов, он не похож на них. То есть он не только обладает самой серьезной производительностью, которую только можно получить в смартфоне, но и имеет одну из лучших камер среди игровых телефонов.

Отличные игры для Android, на которые не жалко потратить свое время.

Помимо того, что он шикарен с точки зрения производительности, он еще и предлагает специальные триггеры, которые делают общий опыт использования гораздо более приятным. А еще у него дисплей с частотой 120 Гц. Но все это не имеет значения, если телефон надо заряжать по два раза в день. Это не проблема, поскольку вы можете рассчитывать на два дня работы от батареи емкостью 6500 мАч и зарядить ее за 20 минут благодаря проводной зарядке мощностью 80 Вт. Однако беспроводная зарядка будет недоступна.

Характеристики RedMagic 9 Pro

Дисплей: 6,8-дюймовый FHD+ AMOLED, 120 Гц (1600 нит)

Процессор: Snapdragon 8 Gen 3 с Red Core 2 Pro

Память: 12 ГБ/16 ГБ

Накопитель: 256 ГБ/512 ГБ

Аккумулятор: 6 500 мАч

Зарядка: 80 Вт проводная зарядка

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