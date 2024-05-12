Отличные игры для Android, на которые не жалко потратить свое время

Мобильные игры совершенствуются гораздо быстрее, чем все технологии, которые были до них. Игры для Android, кажется, достигают новых высот каждый год. Мы видим все больше и больше релизов премиум-игр, которые бросают вызов тому, на что способны телефоны, и даже бесплатные игры для Android становятся все лучше и лучше. Консоли и ПК по-прежнему привлекают львиную долю внимания в игровом мире, но мобильные игры являются серьезной силой, с которой нужно считаться. Как индустрия, она обогнала другие платформы еще несколько лет назад. Поэтому, давайте рассмотрим интересные игры, которые точно заслуживают внимания.

Genshin Impact — Геншин для Android

Genshin Impact — это приключенческая экшен-игра с механикой гача. После выхода она получила широкое признание критиков за впечатляющие визуальные эффекты и отличный геймплей. Внешне игра немного напоминает Zelda: Breath of the Wild. В игре есть система партий, а новых персонажей можно получить с помощью определенных игровых действий. Однако визуальные элементы, геймплейные механики и полностью открытый мир заставляют игру чувствовать себя гораздо менее ограниченной, чем большинство конкурентов в этом жанре.

Если разработчик не испортит игру, она должна оставаться отличной на протяжении долгого времени. Вы можете играть на планшете Android, смартфоне, ПК или PlayStation с теми же сохраненными данными, даже если поначалу это будет раздражать. Конечно, на Android есть и другие отличные игры, но эта точно заслуживает внимания.

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Sky: Children of Light — приключенческая игра для Андройд

Sky: Children of Light — это отличная приключенческая игра из 2020 года. В игре семь миров, которые вам предстоит исследовать, множество настроек персонажа, чтобы он выглядел так, как вы хотите, действительно отличная графика и одни из самых уникальных социальных элементов в любой игре.

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Вы можете взаимодействовать с игроками в игре без голосового или текстового чата (хотя текстовые чаты доступны). Игроки привлекают ваше внимание, чтобы отвести вас туда, куда вам нужно, хватая вас за руку и уводя за собой. Есть множество действительно хороших приключенческих игр, но Sky: Child of Light — это нечто иное.

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Legends of Runeterra — карточная игра для смартфона

Legends of Runeterra — одна из нескольких хороших игр от Riot Games, разработчика League of Legends. Это онлайн-боевик, схожий по масштабам с такими играми, как Hearthstone. Игроки собирают карты и героев, а затем строят из них колоды, чтобы сражаться с противниками в режиме онлайн.

В игре максимально убрана случайность, и это в целом обеспечивает хороший игровой процесс. В ней более 100 чемпионов, множество карт, и вы можете приглашать друзей на дуэли с вами. Hearthstone долгое время возглавляла топы, но пришло время для нового чемпиона в этой области.

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Among Us — игра на выживание

Расцвет Among Us, возможно, уже прошел, но она остается отличной игрой для вечеринок и социальной дедукции, которая будет интересна всем возрастам. Вы играете за члена команды корабля, который должен либо обнаружить самозванца, саботирующего миссию, либо сделать это самому.

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Это кроссплатформенная игра, а значит, пользователи Android могут играть вместе с игроками на консолях и ПК. Это также отличная игра для планшетов на Android. Хотя Among Us бесплатна, в ней доступны микротранзакции для покупки косметических изменений и тому подобного.

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Rocket League Sideswipe — автомобильный футбол

Rocket League Sideswipe — одна из самых популярных и увлекательных аркадных игр на смартфонах. Это 2D-версия популярной игры для ПК и консолей, но она все равно остается быстрой и веселой. Игроки ездят на машинах и пытаются с их помощью забить гол гигантским футбольным мячом. В этой версии есть режимы 1v1 и 2v2, а большинство матчей занимает всего около двух минут. Это делает игру отличным тайм-киллером для тех, кто не хочет тратить на нее много времени.

Среди других особенностей игры — простое управление, оффлайновые матчи против ботов и некоторые социальные функции. Это не самая глубокая игра, но иногда самые увлекательные игры не обязательно должны быть очень глубокими. Если вы ищете быстрый аркадный экшен, то Rocket League Sideswipe будет как нельзя кстати.

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Vampire Survivors — игра про вампиров

Это нисходящая ретро-игра в стиле rogue-lite bullet hell, в которой вы отправляетесь с выбранным персонажем на поле с постоянно появляющимися монстрами. Ваш персонаж автоматически атакует, поэтому вам остается только использовать джойстик, чтобы передвигаться и избегать смерти.

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В игре есть масса персонажей и секретов, которые можно открыть, но учтите: каждый забег может занять 30 минут и более, а сохранить свой прогресс нельзя.

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