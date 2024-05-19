5 неожиданно хороших приложений для Андроид ТВ, которых точно нет на твоем телевизоре

По сравнению с Android и iOS, количество приложений для Android TV намного меньше. Да, многие из обычных мобильных можно без труда запустить на телевизоре, но разработчики не особо заинтересованы в том, чтобы оптимизировать их для этой платформы или создавать новые. Тем не менее, на просторах Гугл Плей и сторонних ресурсов есть масса крутого, можно сказать, неизведанного софта для ТВ и приставок, который способен сделать устройства лучше. Готов поспорить, вы о нем даже не слышали! Взять, к примеру, эти приложения для Android TV из нашей свежей подборки.

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Почта для Андроид ТВ

Может показаться довольно странным проверять почту с телевизора. В принципе, способ удобен, если под рукой нет телефона или лень вставать из постели! Скачивайте Aqua Mail — почтовое приложение, адаптированное для Андроид ТВ и других устройств на этой ОС. Здесь есть поддержка Яндекс, Gmail, Outlook, Mail.ru и многих других сервисов, а еще возможность подключить сразу несколько ящиков.

У приложения традиционный для такой категории интерфейс, где слева меню с разделами, а в правой части экрана отображаются сами письма. Aqua Mail работает в фоновом режиме и автоматически сортирует письма на в папку Входящие, деля на спам, чеки, рассылки и так далее. Работает с пультом от телека или приставки, остается только подключить беспроводную клавиатуру.

Почта для телевизора

Бесплатный браузер для телевизора Андроид

Браузеров для Андроид ТВ не так много, а некоторые из них еще и платные. Правда, если хорошенько разобраться, то достойные варианты все же есть. Например, этот веб-обозреватель со встроенным блокировщиком рекламы. У него удобный интерфейс, в котором слева скрывающаяся панель инструментов, темный режим и даже защита закладок паролем. Встроенный блокировщик рекламы отключает весь лишний контент на странице, благодаря чему железо телевизора грузит сайты быстрее и не перегревается.

Есть режим Инкогнито для безопасного серфинга в сети, при котором не будут оставаться следы и сохраняться пароли. Но самое главное — полная оптимизация под телевизоры и приставки. Смело качайте и пользуйтесь даже на старом устройстве.

Браузер для ТВ

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Как ускорить Андроид ТВ

Одна из причин, почему глючит телевизор на Андроиде, это системный мусор. Он перегружает железо и замедляет работу системы и без того слабого устройства, не отличающегося производительностью. Скачайте SD Maid и забудьте о проблеме! Эта утилита в один клик очищает кэш и другие разделы, освобождая память и оптимизируя фоновые процессы.

Можно настроить очистку по расписанию, чтобы SD Maid работала в заданные дни и все делала без вашего участия. Чтобы эффект был максимальным, не забудьте включить режим разработчика — тогда утилита будет проводить глубокую очистку системы, а не поверхностную.

Оптимизатор Android TV

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Автозапуск приложений на телевизоре

Корректно настроить меню автозапуска на Android TV при помощи стандартных устройств очень сложно. По крайней мере, если у вас очень много скачанных приложений. Скачайте Launch on Boot и настройте автозапуск быстро: утилита позволяет установить загрузку приложений при каждом включении. Таким образом, они будут всегда активны или отключены, пока телевизор находится в режиме ожидания. Это сэкономит оперативную память и ускорит загрузку.

Такую программу можно смело применить для онлайн-кинотеатров или лаунчеров, чтобы они запускались по умолчанию. Чтобы проверить работоспособность, достаточно запустить тест после включения. Работает с телевизорами и приставками на Android 5.0 и выше.

Менеджер автозапуска

Во что поиграть на Андроид ТВ

Бесплатная аркада Bombsquad — отличный способ скоротать выходные, не потратив ни рубля! В ней вам нужно взрывать бомбы, но делать это нужно с умом: учитывать радиус взрыва, силу взрывчатки и расстояние до противника, чтобы не подорваться самому. Игра имеет прикольную 3D-графику приятную глазу, но при этом не перегружает устройство даже своими спецэффектами.

В Bombsquad предусмотрено несколько режимов, например, смертельный бой до победы, командную игру или традиционное одиночное прохождение. Таким образом, вы всегда можете переключиться на другой, если играть на телевизоре станет скучно. При необходимости можно поменять разрешение и настроить другие параметры графики, подогнав ее под возможности вашего ТВ.

Игра для телевизора