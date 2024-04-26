Мощные и недорогие приставки на Андроид, которые можно купить, если нет денег на телевизор со Смарт ТВ

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Иван Герасимов

Если вы очень хотите купить новый телевизор на Андроиде, но не хватает денег или есть сомнения, ваш лучший выбор — приставка на Андроиде. Это самый дешевый способ сделать Смарт ТВ, потратив на это минимум средств и, соответственно, потерять не так много в случае, если останетесь недовольны покупкой. Правда, чтобы не потратить деньги впустую, достаточно лишь изучить характеристики ТВ приставок, ознакомиться с конструкцией и отзывами покупателей. Сделали это за вас и выбрали недорогие, но мощные ТВ-боксы, которые потянут даже игры.

Мощные и недорогие приставки на Андроид, которые можно купить, если нет денег на телевизор со Смарт ТВ. Лучшие ТВ-приставки с Андроид ТВ. Фото.

Лучшие ТВ-приставки с Андроид ТВ

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Недорогая ТВ приставка на Андроид 14

Наверняка вы уже знаете, что телевизоры и ТВ-боксы редко обновляются до новой версии Андроид. Таким образом, оптимальнее всего покупать устройство сразу с последней версией ОС. Обратите внимание на T98 Plus: недорогая приставка с Андроидом имеет компактные размеры и довольно минималистичный внешний вид без вставок и часов! Она поставляется в модификациях с 1/8 Гб и 2/16 ГБ ОЗУ — казалось бы, не так много, но по факту этого более чем достаточно для воспроизведения видео в 4К.

Недорогая ТВ приставка на Андроид 14. Недорогая приставка с Андроид 14 на борту — большая редкость. Фото.

Недорогая приставка с Андроид 14 на борту — большая редкость

Она поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi, но что самое главное — имеет решетки радиатора по бокам, а не снизу как у аналогов. Таким образом, охлаждение у ТВ-бокса будет работать намного лучше, обеспечивая длительное использование без подвисаний. Сзади расположены разъёмы для подключения USB, HDMI и Ethernet, так что, можно смело купить недорогую приставку на Андроид 14.

Приставка на Андроид 14

Приставка для Смарт ТВ с 4К

Наши читатели часто спрашивают: какую приставку на Андроид с 4К купить? На самом деле, можно взять любую, но далеко не каждая будет работать хорошо. Рекомендую брат недорогой ТВ-бокс A95X F3 Air: у него приятный внешний вид, который больше напоминает мини-ПК за счет RGB-подсветки. Что касается начинки, то здесь тоже все очень хорошо: A95X — быстрая приставка с хорошим процессором S905X3.

Приставка для Смарт ТВ с 4К. Хорошая недорогая приставка имеет симпатичный внешний вид и производительное железо. Фото.

Хорошая недорогая приставка имеет симпатичный внешний вид и производительное железо

Единственный просчет в конструкции — маленький радиатор охлаждения, но пользователи АлиЭкспресс практически не жалуются на перегрев. Есть поддержка 4К с частотой 60 кадров в секунду, а также 8К/24fps. Работает на Android 9, но есть удобный быстрый лаунчер.

Хорошая приставка с Андроид

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ТВ-приставка с голосовым управлением

Несмотря на то, что многие устройства поставляются с неплохим железом, далеко не все приставки с Андроидом поддерживают голосовое управление. Хотите управлять Смарт ТВ без пульта? Берите модель Q5 MAX: у нее есть Гугл Ассистент по умолчанию! Приставка со Смарт ТВ поставляется в одной комплектации с 2 Гб оперативки и 8 Гб встроенной памяти, неплохо справляясь с нагрузкой.

ТВ-приставка с голосовым управлением. Неплохая приставка, у которой точно работает голосовое управление. Фото.

Неплохая приставка, у которой точно работает голосовое управление

Вдобавок у нее приятный внешний вид, который подойдет к любому интерьеру, а также поддержка 4К HDR, что дает улучшенную цветопередачу. Работает ТВ-бокс на Андроид 11 — относительно свежей сборке, а в комплекте есть удобный пульт управления, на который вынесена кнопка запуска Гугл Ассистента.

ТВ-бокс с Гугл Ассистентом

Мощная недорогая ТВ-приставка на Андроиде

Многие опрометчиво считают, что на АлиЭкспресс не продают реально мощные ТВ-боксы со Смарт ТВ. На самом деле, это не так и тому доказательство — X96 Max Plus. Эта народная модель продается в крутой комплектации с 4 Гб оперативной памяти, а также 32 или 64 Гб встроенного хранилища! В основе лежит мощный процессор Amlogic S905X4, который без труда справляется с видео в 4К и 8К.

Мощная недорогая ТВ-приставка на Андроиде. Отличная приставка, которая справится даже с играми. Фото.

Отличная приставка, которая справится даже с играми

А еще гаджет работает на Android 11 по умолчанию. Есть два нюанса: первый связан с решеткой охлаждения, расположенной снизу, что вполне нормально для приставок этого бренда. Второй — наличие часов на передней панели, что некоторые могут посчитать «китайщиной» и прошлым веком. В остальном получилась неплохая приставка с Андроидом по невысокой цене.

Недорогая приставка с Андроид ТВ

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Какой ТВ-бокс купить недорого

Xiaomi Mi TV Stick — один из самых популярных ТВ-стиков на рынке. Он прост в использовании и занимает мало места, но стоит довольно дорого. Вот аналог, за который точно не будет стыдно — S96 Stick. Внешне он почти не отличается от оригинала, а функционально превосходит его. Внутри вас ждет от 1 до 2 Гб оперативной памяти в зависимости от модификации, а также все сервисы Андроид ТВ.

Какой ТВ-бокс купить недорого. Эта модель обойдется дешевле, чем Mi TV Stick. Фото.

Эта модель обойдется дешевле, чем Mi TV Stick

Несмотря на компактные размеры, недорогой ТВ-стик поддерживает 4К с HDR10+, имеет двухдиапазонный Wi-Fi и даже Bluetooth 5.0. Есть даже удобный комплектный пульт для Смарт ТВ небольших размеров и без цифрового блока. Смело покупайте, если бюджет ограничен.

Хороший дешевый ТВ-стик

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