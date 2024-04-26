Мощные и недорогие приставки на Андроид, которые можно купить, если нет денег на телевизор со Смарт ТВ

Если вы очень хотите купить новый телевизор на Андроиде, но не хватает денег или есть сомнения, ваш лучший выбор — приставка на Андроиде. Это самый дешевый способ сделать Смарт ТВ, потратив на это минимум средств и, соответственно, потерять не так много в случае, если останетесь недовольны покупкой. Правда, чтобы не потратить деньги впустую, достаточно лишь изучить характеристики ТВ приставок, ознакомиться с конструкцией и отзывами покупателей. Сделали это за вас и выбрали недорогие, но мощные ТВ-боксы, которые потянут даже игры.

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Недорогая ТВ приставка на Андроид 14

Наверняка вы уже знаете, что телевизоры и ТВ-боксы редко обновляются до новой версии Андроид. Таким образом, оптимальнее всего покупать устройство сразу с последней версией ОС. Обратите внимание на T98 Plus: недорогая приставка с Андроидом имеет компактные размеры и довольно минималистичный внешний вид без вставок и часов! Она поставляется в модификациях с 1/8 Гб и 2/16 ГБ ОЗУ — казалось бы, не так много, но по факту этого более чем достаточно для воспроизведения видео в 4К.

Она поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi, но что самое главное — имеет решетки радиатора по бокам, а не снизу как у аналогов. Таким образом, охлаждение у ТВ-бокса будет работать намного лучше, обеспечивая длительное использование без подвисаний. Сзади расположены разъёмы для подключения USB, HDMI и Ethernet, так что, можно смело купить недорогую приставку на Андроид 14.

Приставка на Андроид 14

Приставка для Смарт ТВ с 4К

Наши читатели часто спрашивают: какую приставку на Андроид с 4К купить? На самом деле, можно взять любую, но далеко не каждая будет работать хорошо. Рекомендую брат недорогой ТВ-бокс A95X F3 Air: у него приятный внешний вид, который больше напоминает мини-ПК за счет RGB-подсветки. Что касается начинки, то здесь тоже все очень хорошо: A95X — быстрая приставка с хорошим процессором S905X3.

Единственный просчет в конструкции — маленький радиатор охлаждения, но пользователи АлиЭкспресс практически не жалуются на перегрев. Есть поддержка 4К с частотой 60 кадров в секунду, а также 8К/24fps. Работает на Android 9, но есть удобный быстрый лаунчер.

Хорошая приставка с Андроид

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ТВ-приставка с голосовым управлением

Несмотря на то, что многие устройства поставляются с неплохим железом, далеко не все приставки с Андроидом поддерживают голосовое управление. Хотите управлять Смарт ТВ без пульта? Берите модель Q5 MAX: у нее есть Гугл Ассистент по умолчанию! Приставка со Смарт ТВ поставляется в одной комплектации с 2 Гб оперативки и 8 Гб встроенной памяти, неплохо справляясь с нагрузкой.

Вдобавок у нее приятный внешний вид, который подойдет к любому интерьеру, а также поддержка 4К HDR, что дает улучшенную цветопередачу. Работает ТВ-бокс на Андроид 11 — относительно свежей сборке, а в комплекте есть удобный пульт управления, на который вынесена кнопка запуска Гугл Ассистента.

ТВ-бокс с Гугл Ассистентом

Мощная недорогая ТВ-приставка на Андроиде

Многие опрометчиво считают, что на АлиЭкспресс не продают реально мощные ТВ-боксы со Смарт ТВ. На самом деле, это не так и тому доказательство — X96 Max Plus. Эта народная модель продается в крутой комплектации с 4 Гб оперативной памяти, а также 32 или 64 Гб встроенного хранилища! В основе лежит мощный процессор Amlogic S905X4, который без труда справляется с видео в 4К и 8К.

А еще гаджет работает на Android 11 по умолчанию. Есть два нюанса: первый связан с решеткой охлаждения, расположенной снизу, что вполне нормально для приставок этого бренда. Второй — наличие часов на передней панели, что некоторые могут посчитать «китайщиной» и прошлым веком. В остальном получилась неплохая приставка с Андроидом по невысокой цене.

Недорогая приставка с Андроид ТВ

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Какой ТВ-бокс купить недорого

Xiaomi Mi TV Stick — один из самых популярных ТВ-стиков на рынке. Он прост в использовании и занимает мало места, но стоит довольно дорого. Вот аналог, за который точно не будет стыдно — S96 Stick. Внешне он почти не отличается от оригинала, а функционально превосходит его. Внутри вас ждет от 1 до 2 Гб оперативной памяти в зависимости от модификации, а также все сервисы Андроид ТВ.

Несмотря на компактные размеры, недорогой ТВ-стик поддерживает 4К с HDR10+, имеет двухдиапазонный Wi-Fi и даже Bluetooth 5.0. Есть даже удобный комплектный пульт для Смарт ТВ небольших размеров и без цифрового блока. Смело покупайте, если бюджет ограничен.

Хороший дешевый ТВ-стик