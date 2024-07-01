5 незаменимых приложений для Андроид, которые можно скачать совершенно бесплатно

У владельцев Андроид-смартфонов есть уникальная возможность — скачивать практически любой софт из Гугл Плей совершенно бесплатно. Разработчики предоставляют приложения либо с небольшим количеством рекламы, либо добавляют премиум-подписку для дополнительных функций, которые мало кому пригодятся. Но вы и сами понимаете, как сложно найти нужные приложения в Гугл Плей. В этом вам поможет наша еженедельная подборка! На этот раз, мы выбрали 5 полезных программ, которым нет попросту нет равных: у них либо нет аналогов совсем, либо они оставляют желать лучшего. Скачивайте прямо сейчас и начинайте пользоваться!

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Какую читалку скачать на Андроид

Любите читать на смартфоне? Попробуйте читалку Bookmory: благодаря своей функциональности она позволит вам научиться осиливать по 10-15 страниц в день минимум! Приложение помогает запомнить цитаты и основные моменты, отложив их в Избранное, чтобы не забыть содержимое. Утилита также анализирует время чтения, поэтому вы всегда сможете ее просмотреть и улучшить, если кажется, что посвящаете этому занятию мало времени.

В Bookmory удобная система навигации и даже есть система наград за выполнение заданий. Вдобавок добавлять книги очень удобно путем сканирования штрихкода, в котором содержится вся необходимая информация.

Читалка Bookmory

Фитнес-приложение с тренировками

Спорт в 2024 году — это вовсе не обязательно изнутрительные тренировки в зале до потери пульса и дорогой абонемент с тренером. Более того, для того, чтобы привести себя в форму, достаточно всего 7 минут в день! Это доказывает крутое спортивное приложение с одноименным названием. Внутри него вы найдете план несложных тренировок с таймером, которые можно проводить дома да и вообще — в любом удобном месте.

Самое крутое, что все они производятся с собственным весом, а значит, что вам не потребуется дополнительное снаряжение. Каждое упражнение длится по 30 секунд с перерывом, но при этом они крайне просты и напоминают школьную физкультуру. Травмы исключены, а заряд положительных эмоций и здоровья — обеспечен!

Тренировки на смартфон

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Распознавание грибов на Андроид

Лето в самом разгаре, но подготовиться к грибному сезону лучше заранее. Чтобы не нарваться на поганки, скачайте распознаватель грибов на смартфон. При помощи камеры вы сможете с высокой точностью понять, название и другие свойства гриба, а также узнать, характерна ли для него эта местность. Если вы знаете, как он называется, то просто «пробейте» его по базе, чтобы найти всю информацию самостоятельно.

Внутри приложения даже есть рецепты по их правильному приготовлению, чтобы не навредить ни себе, ни другим. Разработчик позаботился и о наличии карты роста грибов в каждом регионе, которая отображается в зависимости от температур, а также об отображении ожидаемого урожая в ближайшее время на основе осадков и других факторов. Такое приложение понадобится каждому, тем более, что его уже высоко оценили пользователи Гугл Плей.

Распознаватель грибов

Необычный экран блокировки для Андроид

Стандартный локскрин всегда можно изменить до неузнаваемости, тем более, что ваша операционка к этому только располагает. Нашли классную утилиту с различными заставками, среди которых даже есть Always On Display для смартфона. Конечно, это имитация, зато какая точная и качественная!

В приложении вы найдете заставки на любой вкус, включая экраны блокировки от других смартфонов. Например, от Google Pixel или Nothing Phone, серьезно отличающихся от других смартфонов. Каждый элемент настраивается: можно сменить шрифт, цвет или стиль. Идеальное приложение для тех, кому надоела оболочка от производителя и хочется чего-нибудь новенького.

Экраны блокировки для телефона

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Расслабляющая игра на смартфон

Хотите расслабиться, но только не лежать и смотреть в потолок? Обратите внимание на игру My Oasis, в которой вам нужно обустроить собственный остров с нуля. Выполняйте задания и открывайте новые элементы дизайна, растения и предметы, которые можно на нем разместить. В ваших силах превратить его из пустынного участка земли в реально красивую местность!

Что приятно — так это то, что игра не требует оплаты подписки да и усилий тоже. Благоустройством можно заниматься по 5-10 минут в день, не торопясь, постепенно набирая нужное количество бонусов. Даже в таком неспешном ритме вы скоро заметите, как изменился ваш остров.

Расслабляющая игра