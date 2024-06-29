5 обманчивых характеристик Android-смартфонов, на которые многие ведутся

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Герман Вологжанин

Покупатели смартфонов делятся на два типа: одни полагаются на соображения специалистов, будь то консультанты в магазине или техноблогеры, а другие сами въедливо изучают характеристики. Кажется, хороший аппарат должен выбрать тот, кто оперирует цифрами, ведь они объективны, в отличие от частного мнения человека, которое может быть предвзято. Однако существуют обманчивые характеристики смартфонов, способные обесценить базовые знания в области рынка Android-устройств.

5 обманчивых характеристик Android-смартфонов, на которые многие ведутся. Характеристики — не самый объективный показатель, влияющий на качество смартфона. Фото: Ben Freeman. Фото.

Характеристики — не самый объективный показатель, влияющий на качество смартфона. Фото: Ben Freeman

Смартфоны с влагозащитой корпуса

Влагозащита корпуса — полезная фишка, защищающая внутренние компоненты смартфона от контакта с водой. Но с ней все не так просто, как представляется на первый взгляд. К примеру, в описании realme GT 6 на официальном сайте производителя говорится, что смартфон обладает надежной влагозащитой IP65. Какие выводы из этого может сделать потенциальный покупатель? Кто-то махнет рукой, а кто-то пойдет во все тяжкие, начав снимать видео под водой или принимать душ с телефоном.

Смартфоны с влагозащитой корпуса. Так себе влагозащита эти ваши IP65…. Фото.

Так себе влагозащита эти ваши IP65…

При этом производитель не уточняет, что IP65 — это защита от слабых струй воды и ливня. В то же время полноценное погружение в воду выдерживают только аппараты с IP67 и IP68. Причем даже это — не гарантия защиты. Если в корпус все-таки попадет влага, из-за чего он сломается, устройство все равно не возьмут на гарантийное обслуживание. Вот и доверяй теперь влагозащите…

Почему нельзя сдать по гарантии смартфон с влагозащитой

Пиковая яркость экрана телефона

Тот же realme GT 6 делает еще одну смелую заявку. На официальном сайте указано, что перед нами устройство с самым ярким дисплеем в истории смартфонов, и даже приводятся конкретные цифры: 6000 нит!

Пиковая яркость экрана телефона. Цифры выглядят впечатляюще. Фото.

Цифры выглядят впечатляюще

6000 нит — просто запредельный показатель, и действительно ни один другой производитель не оперирует такими цифрами. Но, согласно тесту издания GSMArena.com, яркость экрана realme GT 6 достигает в лучшем случае 1483 нит. А это меньше, чем у HONOR Magic6 Pro и прочих смартфонов.

Пиковая яркость экрана телефона. В действительности яркость в 4 раза ниже. Источник: gsmarena.com. Фото.

В действительности яркость в 4 раза ниже. Источник: gsmarena.com

Неужели обманули? Нет, просто слегка подтасовали факты. Дисплей realme GT 6 действительно выдает 6000 нит, но только на ограниченной площади экрана (буквально маленький белый квадратик) при условии, что весь остальной фон остается черным.

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Количество мегапикселей камеры

Кажется, уже все должны были уяснить, что количество мегапикселей камеры никак не влияет на качество снимков, но производители продолжают акцентировать на них внимание, а кто-то им до сих пор верит.

Количество мегапикселей камеры. Если сенсор маленький, а процессор плохой, от 108 МП не будет никакой пользы. Фото.

Если сенсор маленький, а процессор плохой, от 108 МП не будет никакой пользы

Самая важная характеристика камеры телефонаразмер сенсора, который в подавляющем больше случаев не указывается. Также на итоговое качество фото и видео будут влиять:

  • возможности процессора;
  • оптимизация софта;
  • наличие оптической стабилизации;
  • материал и количество преломляющих линз.

Ну а хваленая камера какого-нибудь Redmi Note 13 на 108 МП из-за перечисленных выше факторов будет выдавать снимки хуже, чем 50-мегапиксельный сенсор Xiaomi 14.

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Расширение оперативной памяти на Андроид

Важна ли оперативная память в смартфоне? Да, поскольку от нее зависит общая стабильность системы и количество одновременно работающих в фоне приложений. Бренды третьего эшелона, специализирующиеся на выпуске недорогих устройств, знают об этом и ловко манипулируют цифрами. Яркий пример — Itel A70.

Расширение оперативной памяти на Андроид. Всегда обращайте внимание на маленькие цифры и буквы. Фото: Mobiltelefon.ru. Фото.

Всегда обращайте внимание на маленькие цифры и буквы. Фото: Mobiltelefon.ru

На его коробке крупными цифрами указано, что смартфон имеет аж 12 ГБ оперативной памяти на борту, прямо как дорогущий флагман. Но, если внимательно присмотреться, можно заметить странную приписку «4+8GB RAM» с характерной звездочкой.

Правда ли, что расширение ОЗУ заставляет смартфон работать быстрее

8 ГБ — это виртуальная память, то есть программное дополнение имеющегося ОЗУ за счет внутреннего накопителя. Как мы уже выяснили в одном из предыдущих материалов, расширение ОЗУ никак не влияет ни на скорость работы, ни на количество приложений в фоне. Маркетинг да и только, а в действительности Itel A70 имеет всего 4 ГБ оперативной памяти, а не 12 ГБ, как могло бы показаться большинству покупателей.

Емкость аккумулятора смартфона

Казалось бы, что может быть объективнее, чем емкость аккумулятора, глядя на которую можно прикинуть, как долго проработает смартфон на одном заряде? Ну, давайте проверим. Дано два относительно новых смартфона:

Какая модель проработала дольше в тесте автономности GSMArena.com? Вероятно, Redmi, ведь его аккумулятор аж на 1100 мАч больше?

Емкость аккумулятора смартфона. На смартфоне с плохо оптимизированным железом от 5100 мАч не будет никакой пользы. Источник: gsmarena.com. Фото.

На смартфоне с плохо оптимизированным железом от 5100 мАч не будет никакой пользы. Источник: gsmarena.com

Но все оказалось с точностью до наоборот. Galaxy S24 работает значительно дольше, опережая Redmi в игровом сценарии на полтора часа, а в режиме просмотра видео — почти на 6 часов!

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На автономность смартфона куда сильнее влияет реализация процессора, тип экрана и общая оптимизация системы. А емкость аккумулятора — довольно обманчивая характеристика, регулярно вводящая покупателей в заблуждение.

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