5 встроенных приложений, которые портят смартфоны Xiaomi

На каждом смартфоне есть комплект встроенных приложений. Они удовлетворяют основные потребности пользователя, позволяя ему не тратить время на поиск альтернатив и не засорять устройство хламом из Google Play. Однако многие стандартные приложения Xiaomi сами являются хламом. Да, у китайского бренда есть отличная программа для камеры и функциональная галерея со встроенным редактором, но все остальное — мусор, из-за которого портится впечатление от смартфона.

Приложение для музыки на Xiaomi

Логично предположить, что приложение музыки для Андроид создано для прослушивания треков, сохраненных на смартфоне. Но что делает программа Xiaomi? При первом запуске вы увидите отнюдь не свои песни, а склад треш-контента, состоящего из видео про Скибиди Туалет и кальянного рэпа.

Чтобы получить доступ к своим песням, придется лезть во вкладку «Моя Музыка», но при повторном запуске приложения вы снова увидите подборку классных, по мнению Xiaomi, видосиков. В принципе, с этим можно жить, а склад треш-контента отключается через настройки приложения. Вот только есть у музыки на Xiaomi еще один недостаток — постоянные уведомления, предлагающие познакомиться с творениями ноунейм-артистов.

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Как отключить Mi Видео

Аналогичная ситуация с приложением Mi Видео. По сути, это стандартный медиапроигрыватель, который должен помогать нам смотреть ролики. Но в действительности — все тот же склад видосиков разной степени паршивости. Хотите открыть свой файл? Открывайте, но не забудьте потом посмотреть очередную серию «Маши и Медведя». Хочется обойтись как-то без этого? Тогда отключите рекламу в галерее Xiaomi, как раз работающую через Mi Видео:

Запустите Mi Видео. Откройте настройки приложения. Во вкладке «Профиль» отключите «Персональные рекомендации» и прочую чушь, которая превращает медиапроигрыватель в непонятно что.

Проблему это решит лишь частично. Так что советую прибегнуть к радикальным мерам и убрать Mi Видео с телефона, воспользовавшись нашей инструкцией по удалению стандартных приложений.

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Браузер по умолчанию на Xiaomi

Как правило, стандартный браузер на телефоне — минималистичное и удобное приложение для выхода в интернет. Конечно же, Xiaomi это не касается. Ее Mi Браузер — это перегруженная программа с неудаляемыми закладками и лентой новостей про то, как «мужчина разрезал 130-килограммовый арбуз и побелел». А теперь взгляните на Chrome и Яндекс в сравнении с браузером Xiaomi.

Вместо того, чтобы добавить синхронизацию, как в любом другом браузере, или придумать классную фишку наподобие закадрового перевода от Яндекс, Xiaomi внедрили в свой веб-обозреватель отдельную вкладку с играми. Ну чего еще ждать от компании, которая продает смартфон за 140 тысяч рублей со встроенной рекламой?

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Как убрать ленту виджетов

Вам этого мало? А китайские ребята придумали еще один способ, как показывать вам рекламу и окончательно испортить впечатление от устройства. С недавних пор на устройствах производителя вместо Google Discover устанавливается лента виджетов Xiaomi — дополнительный экран, призванный открыть доступ к самым важным инструментам смартфона, но по факту показывающий треш-новости, видосики и рекомендации игр. Отключается это безобразие в разделе настроек «Рабочий стол».

Кстати, с выходом MIUI 14 присутствие программы расширилось. Теперь эта дичь демонстрируется не только на отдельном экране, но и в обычном меню виджетов с календарями, часами, плеерами и прочими графическими приложениями. Вот уж постарались, молодцы!

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Удаляем карусель обоев Xiaomi

Еще одно стандартное приложение, которое выносит мозг — карусель обоев Xiaomi. Это очередной пример, как жадность производителя может испортить неплохую задумку. Кроме меняющихся обоев карусель показывает подборку новостей от Mail.ru. А что, вы против? Если да — удалите карусель обоев по инструкции:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Приложение». Включите отображение всех программ. Найдите карусель обоев. Нажмите кнопку «Удалить».

Если вы просто отключите карусель обоев на Xiaomi, то она продолжит давать о себе знать. На экране блокировки будут регулярно появляться предложения, заставляющие все-таки посмотреть на картинки, дополненные рекламой от Mail.ru. Будем терпеть или все-таки купим что-нибудь вместо Xiaomi?