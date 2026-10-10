Подписок у меня и так больше, чем хотелось бы. Поэтому, когда на главной Яндекс Go появился блок с новой подпиской Комбо, первая мысль была простая: «Ну вот, ещё одна». Вторая мысль была уже менее ворчливой: подписка обещает бесплатную доставку и скидку 30% на еду. Я решил разобраться, что такое Яндекс Комбо, сколько оно стоит, чем отличается от Плюса и, что важнее всего, как его потом отключить, если не понравится. Спойлер: отключить можно, и это хорошая новость. Но нюансов тут хватает.

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Комбо — подписка на доставку, а не на кино

Если без маркетинга, то Яндекс Комбо — это подписка на выгодные условия в сервисах доставки Яндекса: в Еде, Маркете и Лавке. То есть это не про такси, не про музыку и не про кино. Это именно про то, чтобы вам дешевле привозили еду, продукты и готовые блюда.

Что конкретно даёт Комбо:

Доставка за 0 ₽ из ресторанов специальной подборки в Еде.

из ресторанов специальной подборки в Еде. Скидка 30% на меню в ресторанах этой подборки.

в ресторанах этой подборки. Доставка за 0 ₽ в разделе «Цветы».

Доставка лекарств и других товаров за 0 ₽ в разделе «Аптеки».

Дополнительные предложения, которые Яндекс подкидывает подписчикам.

Звучит хорошо, но обратите внимание на два слова: «специальной подборки». Комбо работает не со всеми ресторанами подряд, а только с теми, которые в эту подборку входят. И ещё один момент, который Яндекс честно прописывает в правилах: для бесплатной доставки может понадобиться набрать минимальную сумму заказа. Это касается и ресторанов, и цветов, и аптек. Так что «доставка за ноль» — это не «доставка за ноль всегда», и держать это в голове стоит с самого начала.

С Лавкой отдельная история: доступность Комбо в Яндекс Лавке зависит от региона. То есть в одном городе подписка в Лавке работает, а в другом её может не оказаться. Перед подключением лучше проверить, как обстоят дела именно у вас.

Месяц бесплатно, дальше 399 рублей

Теперь к деньгам, потому что без этого говорить о «выгоде» бессмысленно. На экране Яндекс Go от 10 октября 2026 года условия такие: первые 30 дней бесплатно, затем 399 ₽ в месяц. При подключении с карты списывается 0 ₽, но карту привязать всё равно придётся, иначе подключиться не выйдет.

Это, как вы понимаете, классическая схема с пробным периодом: месяц пользуешься бесплатно, а потом с карты начинают уходить деньги, если вы к этому времени не передумали. Я ничего плохого в такой схеме не вижу, но поставить себе напоминание в календаре на 29-й день я бы советовал. Просто чтобы решение «оставить или нет» принимали вы, а не автоплатёж.

В личном кабинете Яндекс Плюса Комбо, кстати, отображается как отдельная опция с ценой 399 ₽. То есть это не часть Плюса, которая вам «уже положена», а отдельная строчка в расходах.

Плюс копит баллы, а Комбо даёт доставку

Вот тут у многих, подозреваю, будет путаница, потому что обе подписки от Яндекса и обе вроде как про «выгоду». Но задачи у них разные:

Плюс объединяет сервисы Яндекса единой программой кешбэка. Это баллы, которые вы копите и тратите в разных сервисах.

объединяет сервисы Яндекса единой программой кешбэка. Это баллы, которые вы копите и тратите в разных сервисах. Комбо заточено конкретно под доставку продуктов и блюд: бесплатная доставка и скидки.

И есть важный нюанс. Бывает программа «Плюс с Комбо», а бывает просто «Комбо». В первом случае можно копить баллы за заказы и тратить их в участвующем ресторане. Во втором — таких возможностей нет. То есть если вы подключили только Комбо без Плюса, баллы за еду вам не капают.

Если хотите разобраться, как вообще теперь устроены баллы, у нас есть отдельный материал про новые правила Яндекс Плюса.

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Подключение занимает четыре нажатия

Подключение тут сделано максимально просто, Яндекс постарался, чтобы до кнопки «Подключить» вы дошли без единой заминки. Порядок такой:

Откройте приложение Яндекс Go.

На главной найдите блок Комбо и нажмите «Узнать про Комбо» .

. На экране подключения выберите банковскую карту.

Нажмите «Подключить».

Всё. При подключении в рамках пробного предложения с карты списывается 0 ₽, и следующие 30 дней подписка работает бесплатно. А дальше — 399 ₽ в месяц.

Отключить можно, и подписка доработает срок

А вот это, по-моему, самая важная часть статьи. Подписки, которые легко подключить и сложно отключить, я не люблю принципиально. С Комбо, к счастью, всё нормально:

Откройте профиль в Яндекс Go и нажмите на значок с баллами Плюса в правом верхнем углу.

В разделе «Свои плюсы» через меню откройте список подписок и выберите Яндекс Комбо .

. Нажмите «Отключить опцию» .

. Подтвердите действие кнопкой «Отключить».

Приятный момент: после отключения подписка не обрывается сразу. Комбо продолжает работать до указанной даты и только потом отключается автоматически. На экране, который я сохранил, это 9 ноября. То есть если вы отключили подписку посреди оплаченного (или пробного) периода, бесплатные доставки и скидки до конца этого срока у вас останутся. Отключать можно хоть на следующий день после подключения, ничего не потеряете.

Если же вы хотите подстраховаться и вообще отвязать карту от регулярных списаний, пригодятся наши инструкции о том, как отключить автоплатёж в банках и как отвязать счёт от магазинов в СБП.

Главный нюанс: скидка не равна бесплатной доставке

Теперь о том, что меня в этой истории немного отрезвило. Вот реальный заказ из Baker Kebab, который я сохранил. Скидка по промокоду SALE30 сработала: блюдо подешевело с 345 до 241,50 ₽. Казалось бы, отлично. Но доставка при этом осталась платной — 289 ₽. И сверху ещё сервисный сбор 29 ₽.

Посчитаем: 241,50 + 289 + 29 = 559,50 ₽. То есть на блюде я сэкономил 103,50 ₽, а на доставку и сбор отдал 318 ₽. Скидка в 30% красиво смотрится в меню, но в итоговом чеке её почти не видно.

Почему так вышло, по одному чеку сказать сложно: то ли ресторан не попадал в подборку Комбо, то ли не была набрана минимальная сумма для бесплатной доставки. Но вывод из этого простой, и я бы его держал в голове перед каждым заказом: смотрите не на скидку, а на итоговую сумму в корзине. И отдельно проверяйте, стоит ли напротив доставки 0 ₽ или нет.

Подписка окупается, если заказывать хотя бы дважды в месяц

Тут всё упирается в простую арифметику. Подписка стоит 399 ₽ в месяц. Платная доставка в моём примере стоила 289 ₽. Значит, если вы хотя бы пару раз в месяц заказываете из ресторанов подборки и укладываетесь в минимальную сумму, подписка отбивается. Если ещё и скидка 30% на меню срабатывает — тем более.

А вот если вы заказываете еду раз в месяц по праздникам, да ещё и из ресторанов, которых в подборке нет, то 399 ₽ будут уходить просто так. Как и с любой подпиской, которую подключаешь «на всякий случай».

Я для себя решил так: 30 бесплатных дней — это честная возможность проверить, сколько мы реально заказываем и из каких мест. Подключить, поставить напоминание, а через месяц посмотреть на историю заказов. Если доставка за ноль хоть пару раз реально случилась — оставить. Если нет — отключить, благо делается это в три нажатия, а подписка ещё и доработает до конца срока.

А вы уже пробовали Комбо? Получилось сэкономить или подписка ушла впустую? Пишите в наш Telegram-чат.