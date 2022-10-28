7 крутых фишек Яндекс Клавиатуры, о которых вы не знали

Какую клавиатуру скачать — это, пожалуй, главный вопрос, ответ на который пытаются найти владельцы смартфонов, желающие максимально комфортно искать информацию в интернете и общаться с близкими. На нашем сайте уже выходил рейтинг клавиатур, однако в нем несправедливо было пропущено средство ввода от Яндекса. Яндекс Клавиатура обладает гибкими настройками, поддерживает автоисправление и набор текста свайпами, что хорошо, но совершенно неудивительно. Поэтому сегодня я хочу рассказать о фишках этого приложения, которые неизвестны большинству пользователей.

Скачать Яндекс Клавиатуру

Чтобы установить Яндекс Клавиатуру, необходимо скачать официальное приложение. Но можно обойтись и без этого. «Как?» — спросите вы. «А очень просто», — отвечу я. Клавиатура является встроенным дополнением других приложений компании: Яндекс и Яндекс Старт. То есть, если вы загрузите одну из этих программ, скачивать Яндекс Клавиатуру не понадобится, и она будет отображаться в Google Play как неустановленное приложение.

Если у вас используется 2 программы от Яндекса, то может возникнуть ситуация, как у меня, когда в списке клавиатур отображается сразу 2 одинаковых средства ввода. Не знаю, почему Yandex не решает эту проблему, однако само отсутствие необходимости устанавливать дополнительное приложение для набора текста — безусловно, классная фишка.

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Включи Яндекс Клавиатуру

Как вы привыкли настраивать клавиатуру? Скорее всего, вы обращаетесь к помощи настроек телефона. Но в случае с Яндекс Клавиатурой этого можно не делать. Если на вашем смартфоне установлено одно из приложений российской компании с голосовым помощником Алиса, просто скажите: «Алиса, включи Яндекс Клавиатуру».

Сразу после этого на экране появится окно параметров, и вам останется сделать несколько простых шагов, чтобы завершить настройку. Конечно, изменить клавиатуру можно и стандартным методом, который подробно описан в нашем материале, но Яндекс предлагает более удобный и простой способ для новичков, редко обращающихся к избыточному меню настроек.

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Яндекс Переводчик с русского

Возможно, кто-то из вас скажет, что фишки, описанные ранее, напрямую не относятся к Яндекс Клавиатуре и точно не являются поводом выбрать именно ее. Но есть у этого средства ввода по-настоящему крутые функции, заслуживающие вашего внимания. Например, встроенный переводчик. Чтобы получить к нему доступ, нужно:

Вызвать клавиатуру. Тапнуть по значку Яндекса, а затем — по иконке перевода. Указать необходимые языки и начать ввод.

Думаю, вы не будете спорить относительно полезности функции. Ведь с ее помощью можно переписываться с людьми, не понимающими вашего языка при условии, что и вы не являетесь полиглотом. Отличное средство международной коммуникации, не правда ли?

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Поиск с клавиатуры

Следующая фишка не столь полезная, как предыдущая, но она тоже имеет право на жизнь. Помимо переводчика Яндекс Клавиатура предлагает встроенный поиск. Вне зависимости от того, в каком приложении вы набираете текст, вы всегда можете вызвать поисковую строку Яндекс.

Как и в случае с переводчиком, соответствующая опция скрывается в меню, которое вызывается нажатием кнопки «Я» в левом верхнем углу средства ввода. Не нашли в Гугле то, что искали, или решили быстро найти подтверждение своей правоты во время спора с подписчиками нашего телеграм-чата — воспользуйтесь поиском с клавиатуры.

Как поменять раскладку клавиатуры

Еще один плюс Яндекс Клавиатуры заключается в смене языка. Казалось бы, чем в этом отношении она может удивить? Если вы пользовались разными клавиатурами на телефоне, то знаете, что они по-разному подходят к этому вопросу. К примеру, чтобы поменять язык на SwiftKey, нужно задержать палец на пробеле и сделать свайп в сторону. GBoard, которой посвящен отдельный материал, предлагает сменить раскладку нажатием на кнопку в виде земного шара. А Яндекс Клавиатура меняет язык обоими способами. Хочешь — через пробел, хочешь — через специальную кнопку. Мелочь, а приятно.

Панель цифр на клавиатуре

Многие люди жалуются на неудобства при попытке ввода цифр. Пользователи клавиатуры Яндекса тоже не являются исключением, ведь зачастую они вынуждены пару секунд удерживать кнопку с буквой, чтобы ввести нужную цифру. Однако это можно не делать, включив дополнительный ряд:

Тапните по иконке «Я». Откройте настройки. Активируйте опцию «Ряд с цифрами».

Теперь цифры появятся над буквами, и вам будет удобнее искать информацию, которая содержит числовые значения. Вместе с тем возникнет еще один вопрос. Неужели это все настройки клавиатуры?

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Настройки Яндекс Клавиатуры

Конечно, нет. Настроек Яндекс Клавиатуры очень много. Но, чтобы открыть их, необходимо сделать следующее:

Задержите палец на кнопке с земным шаром. Отпустите его. Выберите интересующие вас настройки.

Здесь вы сможете изменить язык, тему, внешний вид, тактильную отдачу, расстановку клавиш и массу других опций, доступных во многих других клавиатурах. Рассказывать об этом отдельно не вижу смысла, поэтому скачайте Яндекс Клавиатуру и проверьте ее возможности на себе.