7 крутых фишек Яндекс Клавиатуры, о которых вы не знали

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Герман Вологжанин 0

Какую клавиатуру скачать — это, пожалуй, главный вопрос, ответ на который пытаются найти владельцы смартфонов, желающие максимально комфортно искать информацию в интернете и общаться с близкими. На нашем сайте уже выходил рейтинг клавиатур, однако в нем несправедливо было пропущено средство ввода от Яндекса. Яндекс Клавиатура обладает гибкими настройками, поддерживает автоисправление и набор текста свайпами, что хорошо, но совершенно неудивительно. Поэтому сегодня я хочу рассказать о фишках этого приложения, которые неизвестны большинству пользователей.

Яндекс Клавиатура интереснее, чем кажется

Скачать Яндекс Клавиатуру

Чтобы установить Яндекс Клавиатуру, необходимо скачать официальное приложение. Но можно обойтись и без этого. «Как?» — спросите вы. «А очень просто», — отвечу я. Клавиатура является встроенным дополнением других приложений компании: Яндекс и Яндекс Старт. То есть, если вы загрузите одну из этих программ, скачивать Яндекс Клавиатуру не понадобится, и она будет отображаться в Google Play как неустановленное приложение.

Яндекс Клавиатуру можно даже не устанавливать

Если у вас используется 2 программы от Яндекса, то может возникнуть ситуация, как у меня, когда в списке клавиатур отображается сразу 2 одинаковых средства ввода. Не знаю, почему Yandex не решает эту проблему, однако само отсутствие необходимости устанавливать дополнительное приложение для набора текста — безусловно, классная фишка.

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Включи Яндекс Клавиатуру

Как вы привыкли настраивать клавиатуру? Скорее всего, вы обращаетесь к помощи настроек телефона. Но в случае с Яндекс Клавиатурой этого можно не делать. Если на вашем смартфоне установлено одно из приложений российской компании с голосовым помощником Алиса, просто скажите: «Алиса, включи Яндекс Клавиатуру».

Включить клавиатуру можно при помощи Алисы

Сразу после этого на экране появится окно параметров, и вам останется сделать несколько простых шагов, чтобы завершить настройку. Конечно, изменить клавиатуру можно и стандартным методом, который подробно описан в нашем материале, но Яндекс предлагает более удобный и простой способ для новичков, редко обращающихся к избыточному меню настроек.

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Яндекс Переводчик с русского

Возможно, кто-то из вас скажет, что фишки, описанные ранее, напрямую не относятся к Яндекс Клавиатуре и точно не являются поводом выбрать именно ее. Но есть у этого средства ввода по-настоящему крутые функции, заслуживающие вашего внимания. Например, встроенный переводчик. Чтобы получить к нему доступ, нужно:

  1. Вызвать клавиатуру.
  2. Тапнуть по значку Яндекса, а затем — по иконке перевода.
  3. Указать необходимые языки и начать ввод.

Переводить можно как с русского, так и на русский

Думаю, вы не будете спорить относительно полезности функции. Ведь с ее помощью можно переписываться с людьми, не понимающими вашего языка при условии, что и вы не являетесь полиглотом. Отличное средство международной коммуникации, не правда ли?

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Поиск с клавиатуры

Следующая фишка не столь полезная, как предыдущая, но она тоже имеет право на жизнь. Помимо переводчика Яндекс Клавиатура предлагает встроенный поиск. Вне зависимости от того, в каком приложении вы набираете текст, вы всегда можете вызвать поисковую строку Яндекс.

У клавиатуры есть встроенный поиск

Как и в случае с переводчиком, соответствующая опция скрывается в меню, которое вызывается нажатием кнопки «Я» в левом верхнем углу средства ввода. Не нашли в Гугле то, что искали, или решили быстро найти подтверждение своей правоты во время спора с подписчиками нашего телеграм-чата — воспользуйтесь поиском с клавиатуры.

Как поменять раскладку клавиатуры

Еще один плюс Яндекс Клавиатуры заключается в смене языка. Казалось бы, чем в этом отношении она может удивить? Если вы пользовались разными клавиатурами на телефоне, то знаете, что они по-разному подходят к этому вопросу. К примеру, чтобы поменять язык на SwiftKey, нужно задержать палец на пробеле и сделать свайп в сторону. GBoard, которой посвящен отдельный материал, предлагает сменить раскладку нажатием на кнопку в виде земного шара. А Яндекс Клавиатура меняет язык обоими способами. Хочешь — через пробел, хочешь — через специальную кнопку. Мелочь, а приятно.

Меняйте язык, как вам удобно

Панель цифр на клавиатуре

Многие люди жалуются на неудобства при попытке ввода цифр. Пользователи клавиатуры Яндекса тоже не являются исключением, ведь зачастую они вынуждены пару секунд удерживать кнопку с буквой, чтобы ввести нужную цифру. Однако это можно не делать, включив дополнительный ряд:

  1. Тапните по иконке «Я».
  2. Откройте настройки.
  3. Активируйте опцию «Ряд с цифрами».

С цифровой панелью намного удобнее

Теперь цифры появятся над буквами, и вам будет удобнее искать информацию, которая содержит числовые значения. Вместе с тем возникнет еще один вопрос. Неужели это все настройки клавиатуры?

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Настройки Яндекс Клавиатуры

Конечно, нет. Настроек Яндекс Клавиатуры очень много. Но, чтобы открыть их, необходимо сделать следующее:

  1. Задержите палец на кнопке с земным шаром.
  2. Отпустите его.
  3. Выберите интересующие вас настройки.

У клавиатуры гибкие настройки

Здесь вы сможете изменить язык, тему, внешний вид, тактильную отдачу, расстановку клавиш и массу других опций, доступных во многих других клавиатурах. Рассказывать об этом отдельно не вижу смысла, поэтому скачайте Яндекс Клавиатуру и проверьте ее возможности на себе.

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