Фишки клавиатуры Gboard для Android, о которых вы точно не знали

Сервисы от Google уже не первый год завоевывают внимание многих пользователей. Google Chrome — по праву лучший браузер, который вы только можете себе представить, а с последним обновлением обещает стать еще круче. Google Docs составляют серьезную конкуренцию Microsoft Office. Огромное количество пользователей и организаций уже давно перешли на него. Во многом, конечно, это заслуга возможности совместной работы. Пришло время рассказать вам про еще одно классное приложение от корпорации добра — Google Клавиатуру.

Каждый раз, когда мы покупаем новый смартфон, испытываем большие трудности с привыканием к новому интерфейсу. Здесь кнопка не там, тут тоже что-то изменилось. В итоге полноценно осваиваем новое устройство только к началу второй недели. Во всяком случае, у меня обычно происходит именно так.

Читайте также: Почему я не покупаю смартфоны в кредит.

Но если к оболочке привыкнуть обычно не составляет особого труда, то с клавиатурой дело обстоит гораздо сложнее. Старые знакомые знают: если в последнее время от меня поступает слишком много голосовых, я купил новый телефон.

Gboard — отличное решение данной проблемы. Ее интерфейс и дизайн будет одинаков на всех смартфонах, и привыкать не придется. Очень удобно. Думаю, что с этой клавиатурой знакомы все. О ней мы писали уже тысячу раз. Сегодня пришло время собрать все топовые фишки воедино.

Как изменить размер текста в Google Клавиатуре

Скажите, вы часто пользуетесь капсом, когда печатаете на смартфоне? Я — почти никогда. Именно по этой причине возникает большая проблема. Когда огромное сообщение на 100 слов уже готово, а подчеркнуть с помощью Caps Lock некоторые выражения ты забыл, обычно приходится все перепечатывать. Google Клавиатура полностью решает эту проблему.

Если вы уже написали большой текст и только после этого решили выделить какую-то его часть заглавными буквами, то просто выделите все, что нужно и тапните на Shift. Как же этой функции не хватает на компьютере, правда?

Личный словарь Gboard

Несмотря на работу, учебу и семью, рядовой пользователь все равно со смартфоном расстается гораздо реже. И печать тех или иных текстов занимает огромное количество времени. Плюс, каждый из нас знает, какие слова и выражения мы употребляем чаще обычного.

Чтобы не вводить каждый раз длинные слова вроде «Здравствуйте» или «Я хотел бы заказать», или домашний адрес в приложение Такси, предлагаю использовать Личный словарь пользователя в Gboard. Здесь вы сможете присвоить любое сокращение нужной фразе. Теперь вместо «Улица 1905 года», можно писать «У1», и смартфон вас сразу поймет. Да уж, и кто придумал называть так улицы?

Для этого вам необходимо:

Открыть клавиатуру в любом месте.

Нажать на иконку шестеренки.

Далее выберете Словарь, Личный словарь.

Выберете язык, на котором вы хотели бы сделать сокращение.

Далее введите слово и его сокращение.

Готово.

Как быстро удалить все буквы в тексте

Часто случается так, что надо удалить какое-то слово или целый текст. А когда написано слишком много, приходится зажимать клавишу Backspace и ждать больше года. В Gboard подумали на эту тему и предложили нам готовое решение.

Чтобы удалить слово, несколько слов или весь текст, вам необходимо просто свайпом провести в левую сторону от Backspace. Чем длиннее будет ваш жест, тем больше текста сотрется. Просто и удобно. Пользуйтесь!

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, там вы найдете много полезной и интересной информации, которой нет на нашем сайте.

Как быстро поставить знак вопроса в Gboard

Знаки препинания — настоящая беда современного общества. С широким распространением мессенджеров, многие из нас просто отказались от идеи их расстановки. Зачем думать, если можно просто начать новое предложение. Подумать только, а в школе нас за это ругали.

Тем не менее необходимость в различных знаках препинания все же возникает. Например, со знаком вопроса. Кстати, восклицательный знак у поколения Z считается неприемлемым. Помните об этом, когда будете общаться с подростками.

В основной раскладке Gboard присутствует только точка и запятая. Но, вопреки распространенному мнению, чтобы поставить другой знак, вам не нужно заходить в отдельное меню. Достаточно лишь удержать палец на точке, чтобы появилась дополнительная панель.

Переводчик в Гугл клавиатуре

Вместе с широким распространением туризма в мире, переводчик претерпел большое количество изменений. Сначала это было громоздкое приложение с нагруженным интерфейсом, затем появились виджеты, а сейчас, и вовсе, есть внутри клавиатуры.

Чтобы воспользоваться Google Translate прямо внутри Gboard, вам достаточно всего лишь напечатать нужный текст и нажать на кнопку переводчика в панели управления наверху. Если таковой кнопки найти не удалось, ее можно перенести в Настройках.

Двойной буфер обмена

Настоящая киллер-фича Google Клавиатуры. Если вам необходимо сохранить в памяти сразу несколько текстов, это можно сделать прямо внутри Gboard. Теперь смартфон можно использовать в качестве небольших заметок, которые точно никто не найдет.

По аналогии с Google Переводчиком, буфер можно использовать через специальные расширения, которые находятся в панели наверху. Найти ее также можно в Настройках. но будьте бдительны, ровно в полночь из буфера обмена все пропадет. Также это будет происходить после каждой перезагрузки устройства.

Читайте коллег: Пользуетесь Android? Google должна заплатить вам за это.

А вы пользуетесь Google Клавиатурой? Слышали про эти фишки? Обязательно поделитесь своим опытом в нашем Телеграм-чате.