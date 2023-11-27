Бесплатные приложения для Андроид, без которых я не представляю свой смартфон

Мы часто пишем о необычных приложениях, функциональность которых довольно непрактична, хотя кое-какие действительно могут быть полезны изо дня в день. А как насчет программ, которыми пользуешься постоянно? В отличие от iPhone, где Apple зачастую ограничивает разработчиков, на Android такого нет: они могут добавлять самые разные опции, в том числе, упрощающие жизнь и заменяющие другой софт. Решил поделиться с вами набором приложений для Андроид, который использую практически каждый день. Что очень важно — это бесплатно, а открывать функции, оплачивая подписку, вовсе не обязательно.

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Личный дневник для Андроид

Честно говоря, я всегда скептически относился к записи личных мыслей в тетрадь или телефон, предпочитая оставлять их в своей голове. Однако случайно я наткнулся на классный личный дневник эмоций — крайне удобную утилиту, не требующую много времени. Она проста в использовании и дает полезные рекомендации, а также анализирует ваше настроение в течение всего времени использования. Можно прикреплять фото и другие данные, благодаря чему мы получаем идеальную замену Дневнику из iOS 17!

Удобно, что дневник на Андроид можно защитить кодом или включить вход по отпечатку, а также выгрузить все свои записи в виде PDF-файла. Есть и масса других полезных настроек, а в купе с тем, что им можно пользоваться бесплатно, это идеальное приложение, которое понравится каждому!

Дневник для Андроид

Таймер обратного отсчета на телефон

Из-за обилия различных новостей и событий в датах стало сложнее ориентироваться даже людям с хорошей памятью. Да и надо ли, когда есть удобный таймер для телефона? Он поможет не забыть про день рождения или другую важную дату, но что важнее всего — работает очень просто. При входе в приложение достаточно установить нужный день и добавить виджет с таймером на экран, который поможет не забыть о событии. Так что, вы на 100% защищены от глюков в телефоне и собственной невнимательности!

Вдобавок вы можете выбрать любой тип напоминания: количество дней, событие из календаря или определенную дату. Таймер с виджетом для Андроид абсолютно бесплатен: в премиум-версии открываются лишь новые шрифты и отключается реклама, которой здесь не так много.

Таймер с виджетом

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Bookmory — приложение для чтения

Не знаю как вы, но я стараюсь заставлять себя читать книги на телефоне как можно чаще. Даже по 10-15 страниц в день — уже лучше, чем ничего. Вот только проблема в том, что спустя некоторое время содержание, не говоря уже о названии, полностью выветривается из головы. Решить проблему поможет трекер для чтения Bookmory: в приложении можно фиксировать прочитанное и даже добавлять в избранное понравившиеся отрывки!

Утилита еще и анализирует время за книгами, поэтому вы всегда можете подтянуть статистику, если почувствуете, что читаете недостаточно. Произведения можно сортировать книги по категориям или добавлять их путем сканирования штрихкода, а за различные достижения Bookmory дает награды!

Трекер для чтения

Офлайн-переводчик с английского

Даже если вы не учите языки, время от времени может понадобиться офлайн-переводчик. При необходимости вы всегда сможете запустить его автономно и найти значение искомого слова! В отличие от других приложений, которые не всегда отображают информацию без Интернета, этот переводчик для Андроид показывает сразу несколько значений.

А еще можно посмотреть транскрипцию, синонимы и произношение в формате аудио. Нужные слова вы всегда можете закинуть в Избранное, чтобы не забыть и не потерять из виду, а также настроить отображение случайных слов для пополнения словарного запаса!

Бесплатный переводчик

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Brotato — бесплатный шутер для Андроид

Далеко не все смартфоны могут потянуть сложные игры да и, будем честны, многим пользователям определенно надоело обилие 3D-графики и сложное управление. Чтобы немного отвлечься, рекомендую Brotato — стрелялку для телефона, где предстоит играть за картошку и отстреливаться от пришельцев. Каждый раунд продолжается от 20 до 90 секунд, а за прохождение вам дают монеты и позволяют купить новое оружие.

Вдобавок вы можете строить защитные сооружения, которые помогут сдержать натиск врагов! Если надоест аркада, можно переключиться на рекорды по убитым врагам, прохождение по времени или любой другой режим. Классный таймкиллер для Андроид, в который я играю уже не первый месяц на своем vivo Y35 безо всяких тормозов!

Игра для слабого смартфона

А если вы ищете недорогой смартфон для игр, но не хотите переплачивать, присмотритесь к этим устройствам, которые стоят не более 15 000 рублей! Вдвойне приятно