Какие беспроводные наушники купить для телефона в 2023? Лучшие недорогие блютуз-гарнитуры для Андроид и Айфона

В 2023 году AirPods по-прежнему являются эталоном беспроводных гарнитур, хотя толком не работают с другими платформами вроде Android и Windows. К счастью, сейчас можно купить другие блютуз-наушники — производители давно научились делать более продвинутые альтернативы, которые можно приобрести по более адекватной цене. Вдобавок они работают с любым смартфоном и превосходят AirPods не только по качеству звучания, но и по времени автономной работы. Мы нашли минимум 5 хороших моделей: эти беспроводные наушники для телефона вас точно не разочаруют, особенно, если поторопиться и купить их со скидкой.

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Lenovo GM2 Pro — дешевые TWS-наушники для телефона

Бытует мнение, якобы хорошие дешевые блютуз-наушники — это фикция и их попросту не существует. За 1000 рублей далеко не каждый рискует покупать гаджет, ожидая подвоха. Этот тезис опровергает гарнитура для телефона с высокой оценкой Lenovo GM2 Pro! В ее основе лежит чип Bluetooth 5.3, обладающий низкой задержкой, поэтому наушники подходят для игр. Ну, и выглядят они реально по-геймерски футуристично!

Емкость аккумулятора — на уровне AirPods: хватит примерно на 5 часов активного использования. В качестве бонуса потенциальному владельцу достается защита от влаги IPX5, управлением по касанию сенсорной панели, а также шумоподавление при звонках! Осталось выбрать только цвет и купить наушники со скидкой!

Наушники Lenovo

QCY HT07 — наушники с шумоподавлением для Андроид

QCY — относительно молодой бренд, выпускающий аксессуары, который уже успел прославиться качественными гаджетами. В частности, стоит присмотреться к QCY HT07 — недорогим наушникам с шумоподавлением, выполненным в каплевидной форме, за счет которой они понравятся многим. Настройка производится через фирменное приложение и наслаждаемся качественным звучанием 10-мм динамического аудиодрайвера!

При необходимости можно активировать один из трех уровней шумоподавления, включая ENC для звонков, за которое отвечают 6 встроенных микрофонов. Недорогие наушники для телефона имеют защиту от влаги по стандарту IPX5, а также Bluetooth 5.2 с низким потреблением энергии. Вкупе с батареей он обеспечивает до 7 часов автономности, что крайне высоко. При этом цена — просто космос, поэтому не откладывайте покупку, пока она не выросла.

Наушники с ANC

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Anker Soundcore Life P3 — хорошие блютуз-наушники для телефона

Нельзя просто так взять и пройти мимо Anker Soundcore Life P3, так как это один из самых универсальных на рынке. А хорош этот гаджет буквально всем, начиная со стильного внешнего вида и самого кейса, и наушников. Внутри вас ждет 11-миллиметровый драйвер, который отлично справляется с низкими частотами, а усилить их можно при помощи настройки эквалайзера через фирменное приложение.

Мульти-режим шумоподавления Anker позволяет переключаться на нужный, находясь в разных местах: на улице, в транспорте или дома. А высокая автономность наушников позволяет смело использовать их на протяжении всего дня — производитель обещает до 7 часов от одного заряда и до 35 — при подзарядке от кейса. Забирайте по ссылке ниже и не забудьте использовать купон на скидку!

Наушники Anker

DACOM — спортивные наушники для Андроид

Далеко не все Bluetooth-наушники подходят для спорта: глянцевое покрытие быстро покрывается грязью, а во время интенсивных тренировок они могут вылететь из ушей. Скорее забирайте DACOM G93 — гарнитуру с гибким оголовьем, благодаря которому можно носить гаджет на шее или свернуть, убрав в карман. Их главная фишка — мощный аккумулятор, обеспечивающий до 20 часов работы, и сенсорная панель для управления воспроизведением.

Спортивные наушники для Андроид отличаются и высоким качеством звучания, а также защитой от влаги IPX7. В комплекте есть специальный чехол для хранения — и за все это придется отдать менее полутора тысяч рублей. Но лучше поторопиться, пока наушники для Андроид со скидкой есть в наличии!

Наушники для тренировок

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Nothing Ear (Stick) — беспроводные наушники для Андроида и Айфона

Если вам надоело из года в год покупать одно и то же, рекомендуем крутые наушники от Nothing. Да, без шумодава, но зато с каким внешним видом и начинкой! Их определенно стоит взять на заметку.

Стильный прозрачный дизайн кейса и самих наушников.

кейса и самих наушников. Автономность — до 7 часов от одного заряда.

Защита от воды по стандарту IP54.

по стандарту IP54. Bluetooth 5.2 для быстрого сопряжения со смартфоном и низких задержек звука.

Бонусом идет удобнейшее приложение Nothing X для Android и iOS, через которое идет настройка наушников. Это определенно лучшие наушники до 10000 рублей, тем более, что на Али их отдают почти за 5000! Надо брать!

Дешевые наушники Nothing