Что такое ReVanced и чем он лучше YouTube Vanced

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Герман Вологжанин

Многим владельцам смартфонов на базе операционной системы Android, а особенно владельцам устройств HUAWEI, знакомо приложение Vanced. Это классная модификация YouTube, бесплатно открывающая некоторые возможности Premium-подписки, включая отсутствие рекламы в любой стране мира, а также просмотр видео в фоновом режиме и скачивание роликов. Вместе с тем существует еще одно похожее приложение — YouTube ReVanced. Разберемся, чем оно отличается от обычного Vanced и как его установить.

Что такое ReVanced и чем он лучше YouTube Vanced. ReVanced — перерождение YouTube Vanced. Фото.

ReVanced — перерождение YouTube Vanced

Что такое ReVanced

Ютуб Вансед существовал несколько лет и постоянно обновлялся, обрастая полезными функциями, многих из которых до сих пор нет в официальном приложении видеохостинга. Так продолжалось до марта 2022 года, пока YouTube не выдвинул вполне обоснованные претензии разработчикам Vanced, и они были вынуждены прекратить поддержку своей программы.

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Последняя версия Vanced на сегодняшний день — 17.03.38. Ее до сих пор можно скачать на сайте vanced.me, но рассчитывать на получение обновлений не стоит. С марта 2022 года не вышло ни одного апдейта, а в последнее время пользователи все чаще жалуются на ошибку Vanced, когда при попытке открыть видео появляется сообщение с текстом, что контент недоступен в этом приложении.

Что такое ReVanced. В последнее время эта ошибка появляется все чаще. Фото.

В последнее время эта ошибка появляется все чаще

К счастью, дело Vanced продолжает жить через новое детище — YouTube ReVanced. По сути, это тот же Вансед, но уже с последующими обновлениями, которые выходят на регулярной основе. В своем нынешнем виде программа имеет аналогичные предыдущему приложению функции, а ошибка Vanced «Контент недоступен» ей не свойственна. Так что можно смело рассматривать ReVanced в качестве полноценной замены.

Что такое ReVanced. ReVanced оснащен многими премиум-функциями YouTube. Фото.

ReVanced оснащен многими премиум-функциями YouTube

Сейчас интерфейс Ютуб Ревансед представляет из себя три вкладки без «Shorts» и кнопки «+» для загрузки собственных роликов на видеохостинг. Впрочем, их можно вернуть на прежнее место через раздел настроек «Навигация».

Где скачать ReVanced

Теперь разберемся, как установить Ревансед. Чтобы обзавестись новым приложением, необходимо посетить сайт revanced.net. На его главной странице представлена ссылка на скачивание приложения. Помимо файла самой программы необходимо скачать MicroG Vanced — специальную надстройку, позволяющую авторизоваться в своем аккаунте YouTube.

Где скачать ReVanced. Нужно скачать два APK-файла. Фото.

Нужно скачать два APK-файла

Скачать YouTube ReVanced

По окончании загрузки первым делом нужно установить MicroG, а только потом открывать APK ReVanced. В противном случае приложение просто не запустится и будет требовать поставить надстройку. Конечно, ее можно накатить и постфактум, но тогда велик риск возникновения ошибок внутри программы. Поэтому действуйте строго по инструкции.

Где скачать ReVanced. Сначала установите MicroG, а затем — ReVanced. Фото.

Сначала установите MicroG, а затем — ReVanced

Далее вы можете либо войти в MicroG ReVanced для получения доступа к своим подпискам, либо продолжить просмотр роликов инкогнито. Однако замечу, что ошибка Vanced «Контент недоступен в этом приложении» чаще всего появлялась именно у людей, которые не вошли в свою учетную запись. Возможно, с чем-то подобным придется столкнуться и пользователям Ревансед, а потому рекомендую сразу взять на заметку такой простой способ решения проблемы.

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Отличия ReVanced Extended

Помимо обычного Ютуб Ревансед существует ReVanced Extended — расширенная версия приложения, созданная разработчиком (или разработчицей) под ником inotia00. Ее можно скачать на сайте revancedextended.com. Как и в случае с обычным ReVanced, не забудьте предварительно установить MicroG.

Отличия ReVanced Extended. Расширенная версия ReVanced с дополнительными функциями. Фото.

Расширенная версия ReVanced с дополнительными функциями

Скачать YouTube ReVanced Extended

Если вы хотите пользоваться последней версией Ревансед, то делайте выбор в пользу ReVanced Extended. Это приложение обладает расширенным набором функций и обновляется чаще, чем стандартный ReVanced. Плюс ко всему версии Ревансед отличаются переводом дополнительных настроек. Полноценный русский язык сейчас есть только в Extended-сборке.

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Что делать, если ReVanced зависает

Пользователи ReVanced не сталкиваются с проблемой «Контент недоступен в этом приложении», однако часто жалуются на то, что Ревансед не грузит видео. После 10 секунд просмотра воспроизведение прерывается, однако проблема решается в два счета:

  1. Откройте настройки программы.
  2. Перейдите в раздел «ReVanced Extended», а затем — «Дополнительные».
  3. Активируйте переключатель «Протокол буфера».
Что делать, если ReVanced зависает. Нужный переключатель есть только в ReVanced Extended. Фото.

Нужный переключатель есть только в ReVanced Extended

Если у вас все равно зависает YouTube ReVanced, то перезапустите приложение после изменения настроек, а лучше — перезагрузите смартфон. Теперь проблема должна исчезнуть. При этом имейте в виду, что неполадки бывают вызваны не только параметрами программы, но и нестабильным подключением к интернету.

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