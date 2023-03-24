Как правильно пользоваться YouTube Vanced и устранить ошибку «контент недоступен»

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Герман Вологжанин

У многих популярных приложений есть неофициальные модификации, созданные энтузиастами. Как правило, такие аналоги предлагают ту же программу, но с расширенным набором функций. Плюс ко всему модификации позволяют использовать приложение даже в том случае, если оно изначально недоступно на вашем устройстве. Яркий пример подобной программы — YouTube Vanced. Если вы до сих пор ничего не слышали о ней, то сейчас самое время познакомиться.

Как правильно пользоваться YouTube Vanced и устранить ошибку «контент недоступен». Несмотря на закрытие проекта, Vanced продолжает работать, но не без проблем. Фото.

Несмотря на закрытие проекта, Vanced продолжает работать, но не без проблем

Чем Vanced лучше обычного YouTube

Приложение Vanced — это неофициальный мобильный клиент видеохостинга YouTube. Но в чем заключается преимущество его использования, если стандартный Ютуб тоже работает вполне себе неплохо? Для ответа на этот вопрос предлагаю взглянуть на главные особенности стороннего приложения:

  • возможность простой установки на устройства, которые не сертифицированы Google (например, HUAWEI);
  • отсутствие рекламы даже с VPN;
  • работа в фоновом режиме (в окне или на выключенном экране) без подписки YouTube Premium;
  • дизлайки на Ютубе;
  • автоматический пропуск вступлений и рекламных интеграций в видео.

Плюс ко всему в последней версии Вансед доступны все функции, которыми славится и сам YouTube. Правда, по состоянию на март 2022 года. Дело в том, что ровно год назад поддержка проекта прекратилась. Всему виной вполне обоснованные юридические претензии со стороны YouTube. Тем не менее, вы все еще можете скачать Vanced на телефон и пользоваться почти всеми премиум-функциями видеохостинга бесплатно.

Где скачать YouTube Vanced на Android

Где скачать YouTube Vanced на Android. Все эти приложения далеки от настоящего Vanced. Фото.

Все эти приложения далеки от настоящего Vanced

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Если вбить запрос «Vanced» в поисковую строку любого магазина от AppGallery до GetApps, то вы что-нибудь да найдете. Вот только предлагаемые программы не имеют ничего общего с тем самым приложением. Поэтому, чтобы бесплатно скачать Vanced, необходимо обратиться либо к официальному сайту разработчиков, либо к магазину APKPure, где располагается APK-файл последней на сегодняшний день версии 17.03.38, после выхода которой уже год Вансед не обновляется.

Где скачать YouTube Vanced на Android. Качайте Vanced с официального сайта или через APKPure. Фото.

Качайте Vanced с официального сайта или через APKPure

Скачать с официального сайта

Скачать через APKPure

На сайте vanced.me вы найдете ссылки для загрузки сразу нескольких приложений. Я рекомендую скачивать Vanced Manager, так как неоднократно сталкивался с проблемой запуска стандартной программы. С менеджером таких проблем не возникает.

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Как установить Vanced на телефон

Vanced устанавливается так же, как и любой другой APK на Андроид. Вам нужно просто скачать файл, после чего запустить его и нажать кнопку «Установить». А вот дальше начинается интересное. Если у вас не запускается Vanced, удалите приложение и установите Vanced Manager. Откройте его и сделайте следующее:

  1. Раскройте вкладки «YouTube Vanced» и «Vanced MicroG».
  2. Скачайте и установите MicroG (надстройка, позволяющая войти в аккаунт YouTube).
  3. Сделайте то же самое с YouTube Vanced.
Как установить Vanced на телефон. Устанавливайте Vanced через специальный менеджер. Фото.

Устанавливайте Vanced через специальный менеджер

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Проблемы с запуском приложения чаще всего возникают именно из-за того, что многие игнорируют предварительную установку MicroG. Если сделать все так, как показано в инструкции, то проблем не будет. Далее вы наверняка захотите войти в аккаунт Vanced, для чего нужно сделать несколько простых шагов:

  1. Запустите приложение и откройте вкладку «Библиотека».
  2. Нажмите «Войти», а затем — «Добавить аккаунт».
  3. Нажмите кнопку «HUAWEI», если пользуетесь смартфоном этой компании, или «Войти», если вы являетесь владельцем устройства другого производителя.
  4. Авторизуйтесь в учетной записи Google, используя логин и пароль.
Как установить Vanced на телефон. Вход выполняется так же легко, как и в обычном YouTube. Фото.

Вход выполняется так же легко, как и в обычном YouTube

Далее вы можете открыть настройки Vanced, чтобы отрегулировать работу автовоспроизведения или даже сделать видными дизлайки на Ютубе. С этой целью посетите раздел «Настройки Return YouTube Dislike» и активируйте соответствующий переключатель.

Как установить Vanced на телефон. Через Vanced можно вернуть дизлайки. Фото.

Через Vanced можно вернуть дизлайки

Параметры пропуска рекламных интеграций и вступлений регулируйте через вкладку «Настройки SponsorBlock». А в разделе «Настройки Vanced» вы найдете кучу фишек, которых нет в стандартном приложении YouTube от активации кодека VP9 для экономии трафика при сохранении качества до автоматического выбора самого высокого разрешения видео.

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Контент недоступен в этом приложении — ошибка Vanced

Многие пользователи Vanced при попытке запустить воспроизведение ролика видят на экране сообщение с текстом о том, что контент недоступен в этом приложении. Ниже приводится гиперссылка, перейдя по которой вы попадаете на страницу скачивания официального приложения YouTube через Google Play.

Контент недоступен в этом приложении — ошибка Vanced. Вот такое сообщение можно увидеть при попытке открыть видео. Фото.

Вот такое сообщение можно увидеть при попытке открыть видео

С такой проблемой я ни разу не сталкивался, но часто слышал, что в YouTube Vanced контент недоступен. Изучив отзывы других пользователей, мне удалось составить список рекомендаций, позволяющих устранить ошибку:

  • удалите Vanced, а потом установите приложение по инструкции, представленной ранее в этом материале;
  • включите VPN, загрузив на смартфон одну из программ нашей подборки;
  • покиньте учетную запись Google в приложении Vanced.

Причина возникновения проблемы — блокировка воспроизведения видео со стороны YouTube, которая на данный момент осуществляется выборочно в некоторых странах. Если даже после выполнения всех рекомендаций вы продолжаете видеть, что в Ютуб Вансед этот контент недоступен, скачайте модификацию YouTube Vanced 17.33.42, предварительно установив MicroG через Vanced Manager или вручную при помощи файла на сайте vanced.me.

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