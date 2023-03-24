Как правильно пользоваться YouTube Vanced и устранить ошибку «контент недоступен»

У многих популярных приложений есть неофициальные модификации, созданные энтузиастами. Как правило, такие аналоги предлагают ту же программу, но с расширенным набором функций. Плюс ко всему модификации позволяют использовать приложение даже в том случае, если оно изначально недоступно на вашем устройстве. Яркий пример подобной программы — YouTube Vanced. Если вы до сих пор ничего не слышали о ней, то сейчас самое время познакомиться.

Чем Vanced лучше обычного YouTube

Приложение Vanced — это неофициальный мобильный клиент видеохостинга YouTube. Но в чем заключается преимущество его использования, если стандартный Ютуб тоже работает вполне себе неплохо? Для ответа на этот вопрос предлагаю взглянуть на главные особенности стороннего приложения:

возможность простой установки на устройства, которые не сертифицированы Google (например, HUAWEI);

отсутствие рекламы даже с VPN;

работа в фоновом режиме (в окне или на выключенном экране) без подписки YouTube Premium;

дизлайки на Ютубе ;

; автоматический пропуск вступлений и рекламных интеграций в видео.

Плюс ко всему в последней версии Вансед доступны все функции, которыми славится и сам YouTube. Правда, по состоянию на март 2022 года. Дело в том, что ровно год назад поддержка проекта прекратилась. Всему виной вполне обоснованные юридические претензии со стороны YouTube. Тем не менее, вы все еще можете скачать Vanced на телефон и пользоваться почти всеми премиум-функциями видеохостинга бесплатно.

Где скачать YouTube Vanced на Android

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Если вбить запрос «Vanced» в поисковую строку любого магазина от AppGallery до GetApps, то вы что-нибудь да найдете. Вот только предлагаемые программы не имеют ничего общего с тем самым приложением. Поэтому, чтобы бесплатно скачать Vanced, необходимо обратиться либо к официальному сайту разработчиков, либо к магазину APKPure, где располагается APK-файл последней на сегодняшний день версии 17.03.38, после выхода которой уже год Вансед не обновляется.

Скачать с официального сайта

Скачать через APKPure

На сайте vanced.me вы найдете ссылки для загрузки сразу нескольких приложений. Я рекомендую скачивать Vanced Manager, так как неоднократно сталкивался с проблемой запуска стандартной программы. С менеджером таких проблем не возникает.

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Как установить Vanced на телефон

Vanced устанавливается так же, как и любой другой APK на Андроид. Вам нужно просто скачать файл, после чего запустить его и нажать кнопку «Установить». А вот дальше начинается интересное. Если у вас не запускается Vanced, удалите приложение и установите Vanced Manager. Откройте его и сделайте следующее:

Раскройте вкладки «YouTube Vanced» и «Vanced MicroG». Скачайте и установите MicroG (надстройка, позволяющая войти в аккаунт YouTube). Сделайте то же самое с YouTube Vanced.

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Проблемы с запуском приложения чаще всего возникают именно из-за того, что многие игнорируют предварительную установку MicroG. Если сделать все так, как показано в инструкции, то проблем не будет. Далее вы наверняка захотите войти в аккаунт Vanced, для чего нужно сделать несколько простых шагов:

Запустите приложение и откройте вкладку «Библиотека». Нажмите «Войти», а затем — «Добавить аккаунт». Нажмите кнопку «HUAWEI», если пользуетесь смартфоном этой компании, или «Войти», если вы являетесь владельцем устройства другого производителя. Авторизуйтесь в учетной записи Google, используя логин и пароль.

Далее вы можете открыть настройки Vanced, чтобы отрегулировать работу автовоспроизведения или даже сделать видными дизлайки на Ютубе. С этой целью посетите раздел «Настройки Return YouTube Dislike» и активируйте соответствующий переключатель.

Параметры пропуска рекламных интеграций и вступлений регулируйте через вкладку «Настройки SponsorBlock». А в разделе «Настройки Vanced» вы найдете кучу фишек, которых нет в стандартном приложении YouTube от активации кодека VP9 для экономии трафика при сохранении качества до автоматического выбора самого высокого разрешения видео.

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Контент недоступен в этом приложении — ошибка Vanced

Многие пользователи Vanced при попытке запустить воспроизведение ролика видят на экране сообщение с текстом о том, что контент недоступен в этом приложении. Ниже приводится гиперссылка, перейдя по которой вы попадаете на страницу скачивания официального приложения YouTube через Google Play.

С такой проблемой я ни разу не сталкивался, но часто слышал, что в YouTube Vanced контент недоступен. Изучив отзывы других пользователей, мне удалось составить список рекомендаций, позволяющих устранить ошибку:

удалите Vanced , а потом установите приложение по инструкции, представленной ранее в этом материале;

, а потом установите приложение по инструкции, представленной ранее в этом материале; включите VPN, загрузив на смартфон одну из программ нашей подборки;

покиньте учетную запись Google в приложении Vanced.

Причина возникновения проблемы — блокировка воспроизведения видео со стороны YouTube, которая на данный момент осуществляется выборочно в некоторых странах. Если даже после выполнения всех рекомендаций вы продолжаете видеть, что в Ютуб Вансед этот контент недоступен, скачайте модификацию YouTube Vanced 17.33.42, предварительно установив MicroG через Vanced Manager или вручную при помощи файла на сайте vanced.me.