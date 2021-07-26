Если вы решили снимать ТикТок — лучшие видео-редакторы

Тик-Ток появился в 2016 году и со временем затмил все известные медиа площадки. Китайский бренд прославился простотой использования своего приложения, которая позволяет стать автором любому желающему и полностью лишена коммерческой составляющей, а значит, больше никаких ссылок и надоедливой рекламы. Если вы раздумываете начать снимать свои видеоролики в ТикТок и сразить аудиторию наповал — сейчас самое время! Мы подобрали для вас только лучшие видео-редакторы для того, чтобы начать снимать свои ролики в Tik-Tok.

Как бы не старались Instagram со своим Reels или YouTube c нововведением в виде Shorts, китайский гигант оказался настолько впереди, что большую часть видео в Instagram берется прямиком оттуда. TikTok стал не только отличной площадкой, но и целым брендом. Лейбл красуется на одежде, аксессуарах и многом другом.

С самого начала внедрения соцсетей в жизнь, у меня появилась мысль о том, что я хочу не просто листать ленту, но и создавать свой контент. В школе это были группы ВКонтакте с материалами по обучению, в университетские годы обратился к визуалу, сейчас пишу для вас в AndroidInsider.ru.

Как начать снимать TikTok?

Если вы думаете, что создание контента это сложный трудоемкий процесс, требующий глубокого обдумывания, составления планов и прочего, то вы правы. Но разработчики приложения TikTok максимально облегчили для вас задачу.

Определитесь с темой канала

Скорее всего, если мысль записывать видео вас уже посетила, у вас есть идеи. Но я думаю у каждого человека будет что рассказать. Это может быть рабочий аккаунт, где вы, в качестве профессионала, будете снимать видео из разряда ликбез или ваш канал будет носить развлекательный характер. Вариантов масса. Регистрация

В любом сервисе путь будет начинаться с нее. Вариантов зарегистрироваться масса. Мне кажется самым удобным сделать это через Google аккаунт. Доступ к статистике ваших видео

ваших видео Для этого необходимо добавить доступ в настройках, перейдя в раздел Pro аккаунта. Вы готовы творить

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Какой видеоредактор выбрать для TikTok?

Следующий этап самый трудный — редактирование видео. ТикТок позволяет редактировать видеоролики во встроенном приложении, однако предлагаю работать более профессионально. Такие гиганты видеомонтажа, как Adobe Premier или Movavi Clips отлично справятся с этими задачами. Но для начинающего пользователя не подходят, ввиду огромного количества настроек. Сейчас появилось огромное количество видео-редакторов, заранее подготовленных к работе с китайским брендом.

Всемирно популярный и всеми узнаваемый Inshot

Мне кажется про Inshot слышала даже моя бабушка. Многие годы это приложение для видео монтажа завоевывает внимание контентмейкеров своей простотой. Программа позволяет осуществлять базовые функции монтажа — накладывать текст, фильтры, музыку, делать коллажи. Есть возможность контроля скорости воспороизведения с диапазоном от 0,2х до 100х. Кроме всего перечисленного, Inshot является также полноценным фоторедактором.

Рисуйте, творите вместе с Cute Cut

Не хотите снимать видео — вы можете его рисовать! Программа имеет более 30 инструментов для рисования, позволяет добавлять музыку или менять скорость видеороликов. Простор для контента здесь огромный. Начиная от рисования коротких мультиков, заканчивая познавательными видео, где картинка будет выходить на второй план после вашего голоса. Возможность монтажа видеороликов также присутствует.

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PowerDirector — если работаете с текстом

Программа хорошо владеет базовыми функциями. Без проблем получится вырезать ненужный кадр, вставить картинку или изменить скорость воспроизведения. Из особенностей могу отметить возможность добавить музыкальное сопровождение из Интернета и великолепную работу с текстом. Можно создать подпись с настройками шрифта, цвета, тени и переходов.

В коротких роликах Videoshop вне конкуренции

Все функции приложения интуитивно понятны и не вызывают трудностей. Все те же базовые возможности вроде обрезки, добавления музыки или текста. Сразу обращает на себя внимание возможность обратного воспроизведения или видео задом-наперед. Удобно, когда снимаете короткие видеоролики. Также есть функция создания дубликата видеоролика и удобная шаринговая система: поделиться можно в своих любимых социальных сетях или отправить по электронной почте.

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В AndroVid вы не найдете ничего лишнего

Замыкает пятерку лучших приложений AndroVid. Пожалуй, самый простой редактор из всех, что здесь представлены. Прежде всего подойдет для владельцев Android устройств, не отличающихся мощной технической начинкой. По бесплатной подписке есть функция удаления водяного знака, с которой вы сможете смонтировать 2-3 ролика бесплатно, далее придется оформить платную подписку.

Многие приложения из списка имеют Pro версию по подписке. Однако я не рекомендую этим пользоваться. Освоив начальный уровень лучше сразу перейти на профессиональные программы. Стать автором канала в ТикТоке не так уж трудно, а с наличием видеоредактора на своем смартфоне ролики будут еще лучше. Если вы уже имеете опыт ведения ТикТок поделитесь тем, какой редактор видео вы использовали в самом начале съемок в нашем чате в Телеграм.