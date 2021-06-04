Вот теперь TikTok действительно стал сильно следить за пользователями

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Артем Сутягин 0

Признаться честно, я никогда не был фанатом TikTok. Дело даже не в том, что я против этого сервиса. Просто как-то не нашел его привлекательным для себя, хотя и пользовался им какое-то время. Знаю, что многие со мной не согласятся, но после того, как ознакомятся с новой политикой использования, их мнение может поменяться. Дело в том, что сначала много говорили о том, что телефон при использовании этого приложения собирает о вас слишком много информации, записывая и передавая в Китай буквально все. Это были лишь догадки, которые только косвенно подтверждались какими-то сомнительными фактами. Теперь же, с выходом на этой неделе новой политики использования сервис официально начал собирать наши данные для использования в своих целях. Пока речь только о США, но разве это что-то меняет?

TikTok

Пользователей, которые верят в порядочность TikTok становится все меньше.

Новая политика использования TikTok

Изменения в политике конфиденциальности TikTok представили новый раздел, в котором говорится, что приложение для социальных сетей ”может собирать биометрические идентификаторы и биометрическую информацию” из контента своих пользователей.

Следит ли TikTok за пользователями

Звучит уже немного страшновато, но если разобраться, то сюда входят такие вещи, как ”определение лица и модели голоса”. И это не мои догадки, а официальное пояснение, которое приводится в политике сервиса. Пока представители TikTok не очень охотно отвечают на вопросы о том, почему так происходит и для чего они это делают. Зато они прикрываются фразами о том, что если им это понадобится, они спросят у пользователя разрешение на использование данных.

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Детали сбора биометрических данных были представлены в недавно добавленном разделе ”Информация об изображениях и аудио”, расположенном под заголовком ”Информация, которую мы собираем автоматически” в политике использования.

И раньше список того, что собирает сервис был довольно обширным, но теперь стал еще больше, и это немного напрягает даже меня при моем относительно ровном отношении к сбору данных. Теперь TikTok может собирать информацию об изображениях и аудио, которые находятся в пользовательском контенте. Обрабатываться может все — от пейзажей на фоне до черт лица, образцов голоса и других данных, которые только окажутся в кадре.

ТикТок

Для многие пользователей TikTok чуть ли не центральное приложение в телефоне.

Как TikTok использует данные пользователей

Использовать данные можно по-разному, как для таргетированной рекламы или общего изучения рынка, так и для того, чтобы создавать AR-эффекты и накладывать на видео субтитры на основании того, что сказал автор ролика. При сборе таких данных, можно даже добиться нового уровня модерации контента. Сразу вспоминаются слухи о том, что ролики с некрасивыми людьми или ”бедными” интерьерами автоматически фильтруются в выдаче.

США можно рассматривать как своего рода срез мира. Есть десятки штатов, в каждом из которых есть свои законы и только некоторые из них серьезно относятся к конфиденциальности данных пользователей. Скорее всего, запрос на использование данных будет задаваться только в этих местах. И именно об этом и говорили представители TikTok. В остальных штатах закон не требует такого же подхода, а значит, и пользователям не надо знать о том, что кто-то собирает информацию. Можно предположить, что именно так новая политика использования будет распространяться на остальной мир. В зависимости от местных законов пользователям будут или не будут задавать вопрос о сборе и использовании данных, прикрываясь тем, что вы приняли новую политику использования.

В рамках нашей постоянной приверженности прозрачности мы недавно обновили нашу Политику конфиденциальности, чтобы внести больше ясности в информацию, которую мы можем собирать — сообщается в заявлении представителей сервиса.

Интересно, что обновление политики использования и начало сбора данных совпало с тем периодом, когда TikTok старается восстановить доверие к себе как раз на территории США.

При администрации Дональда Трампа федеральное правительство попыталось полностью запретить TikTok работать в США, назвав приложение угрозой национальной безопасности из-за того, что оно принадлежит китайской компании. TikTok боролся с запретом и официально заявил, что хранит данные американских пользователей TikTok только в своих центрах обработки данных в США и в Сингапуре, но не в Китае.

ТикТок

Около года назад США имели большие претензии к ТикТок.

Сейчас позиция новой администрации в отношении ByteDance и самого TikTok остается неясной. С одной стороны, преследования прекратились и даже судебное разбирательство приостановлено, но с другой — американским компаниям запретили в том же объеме, что и раньше, инвестировать в китайские компании.

Будет ли TikTok менять свою политику везде

Можно предположить, что решение юристов компании включить новый пункт в политику использования последовало за судебным процессом, по итогам которого сервису пришлось выплатить 97 миллионов долларов по коллективному иску против него. Он включал в себя более 20 отдельных исков, поданных из-за того, что TikTok собирал данные пользователей в штате Иллинойс. Все выглядит так, что новая политика использования нужна именно для того, чтобы обезопасить себя от подобных преследований, но при этом продолжить работать как и раньше.

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Скорее всего, внесение изменений только в политику на территории США связано с тем, что в ЕС и многих других странах существенно более строгие законы, и с ходу сделать такое не получится. Но говорить о том, что подобное не повторится во всем мире, нельзя.

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