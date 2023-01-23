Голосовые статусы в WhatsApp. Что это и кому они доступны

WhatsApp все никак не унимается и продолжает придумывать что-то новое, чтобы не только сохранить, но и преумножить свою рекордную аудиторию. Это особенно важно сейчас, когда Telegram развивается какими-то безумными темпами, а еще есть и несколько других мессенджеров, которые в перспективе тоже могут показать неплохие результаты. Проще говоря, о единоличном лидерстве WhatsApp говорить уже не приходится. Но некоторые новые функции призваны показать, что продукт развивается, а его разработчики пытаются повернуться к людям лицом и дать им возможность обмениваться не только текстами.

Что нового в Вотсап

Если вы используете бета-версию Android, вам может стать доступна новая функция «Статус», которую тестирует WhatsApp. Нельзя назвать ее чем-то незаменимым и очень важным, что выведет мессенджер на принципиально новый уровень, но стремление предлагать хоть что-то несвойственное тому WhatsApp, который мы видели 3-5 лет назад, уже вызывает интерес.

Теперь в мессенджере появилась возможность поделиться своеобразной «голосовой заметкой» в статусе WhatsApp. Вы можете поделиться кратким голосовым сообщением в статусе вместо записи видео для общения с вашими контактами.

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Новая функция WhatsApp

По данным WABetaInfo, записываемое сообщение может быть длиной до 30 секунд, и эта новая функция уже может быть протестирована некоторыми пользователями. Если ответить на вопрос, когда появится новая функция, то тут все не так однозначно. С WhatsApp это никогда не бывает очевидным. Поэтому и сейчас все зависит от того, как пройдет бета-тестирование. То есть функция может появиться через несколько недель, а может и через пару лет.

Те, кто уже могут использовать эту функцию в бета-версии, при попытке протестировать ее видят следующее меню, в котором можно нажать на кнопку и записать сообщение статуса примерно как обычное голосовое.

Все ли могут менять статус Воцап

Некоторые удачливые бета-тестеры теперь могут отправлять звуковые заметки в качестве обновлений статуса, обращаясь к функции в области текстового статуса, как вы можете видеть на приведенном выше скриншоте. Разрешая пользователям удалять запись перед тем, как поделиться ею, WhatsApp также дает пользователям больший контроль над своими голосовыми записями. Как уже было сказано выше, голосовые заметки можно записывать не более 30 секунд. А чтобы слушать голосовые заметки, опубликованные через статус, пользователи должны обновить свою версию WhatsApp. Воспроизведение поддерживается только в последней версии.

Как всегда, сквозное шифрование гарантирует, что только люди, выбранные вами в настройках конфиденциальности, смогут слушать голосовые заметки, опубликованные в виде обновлений статуса. Голосовые заметки, переданные через обновления статуса, исчезают через 24 часа, как фотографии и видео, хотя у пользователей всегда есть возможность удалить голосовые заметки для всех, как только они станут доступны в виде обновлений статуса.

После загрузки самой последней бета-версии из Google Play Store небольшая группа счастливчиков-бета-тестеров смогла отправлять звуковые заметки через обновления статуса. В течение следующих нескольких недель эта функция станет доступна еще большему количеству людей, но об окончательном развертывании говорить пока рано.

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Что лучше, Вотсап или Телеграм

В последнее время WhatsApp постоянно предлагает какие-то новые возможности. Одно только использование на нескольких устройствах чего стоит. Наверное, это главное, чего ждали от разработчиков, ведь эта функция широко используется теми, кто выбрал Telegram, где у нас есть свой официальный чат. И пусть в процессе авторизации и использования все равно есть баги, это уже большой шаг вперед и по-настоящему знаковое событие, которого мы ждали.

Другие приятные мелочи, которые появились в мессенджере ранее, например, исчезающие сообщения, тоже прибавили ему популярности. Но самое главное, что теперь почти исчезли сообщения о крупных сбоях, которые раньше появлялись чуть ли не каждый месяц. Это говорит о том, что выводы были сделаны и меры приняты.

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WhatsApp все равно остается мессенджером для текста. В нем просто отправляют сообщения и картинки. Именно за это его и ценит примерно 2 миллиарда человек в мире. Большая часть из них просто не готова к усложнениям и выкатыванию десятка новых функций каждые пару месяцев. Но это и хорошо, что есть ассортимент и разные мессенджеры.